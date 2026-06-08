|Hagen - das Tor zur Dressur-Weltmeisterschaft
|Geschrieben von: offz/ dl
|Montag, 08. Juni 2026 um 19:15
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Warendorf. Zwei Sichtungen hat der Dressurausschuss zur Bildung einer Equipe für die Weltmeisterschaften in Aachen 2026 angesetzt: Die Deutschen Meisterschaften in Balve sowie den Nationenpreis in Hagen am Teutoburger Wald vom 2. bis 5. Juli. Damit ist der Kasselmannhof das Nadelöhr für die Welttitelkämpfe vom 11. bis13. August in der Soers.
Während der Deutschen Meisterschaften in Balve tagte der Dressurausschuss und nominierte das Team für Hagen am Teutoburger Wald.
Das deutsche Team bilden:
Im Zuge der Nominierung wurde Charlott-Maria Schürmann mit Dante’s Pearl auch in den deutschen Olympiakader berufen.
Neu im Perspektivkader sind: