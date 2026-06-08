Warendorf. Zwei Sichtungen hat der Dressurausschuss zur Bildung einer Equipe für die Weltmeisterschaften in Aachen 2026 angesetzt: Die Deutschen Meisterschaften in Balve sowie den Nationenpreis in Hagen am Teutoburger Wald vom 2. bis 5. Juli. Damit ist der Kasselmannhof das Nadelöhr für die Welttitelkämpfe vom 11. bis13. August in der Soers. Während der Deutschen Meisterschaften in Balve tagte der Dressurausschuss und nominierte das Team für Hagen am Teutoburger Wald. Das deutsche Team bilden: Semmieke Rothenberger mit Farrington

Charlott-Maria Schürmann mit Dante’s Pearl OLD

Frederic Wandres mit Bluetooth OLD

Isabell Werth mit Wendy de Fontaine (Reserve: Viva Gold OLD)

Erste Reserve für das Team: Raphael Netz mit Great Escape Camelot Im Zuge der Nominierung wurde Charlott-Maria Schürmann mit Dante’s Pearl auch in den deutschen Olympiakader berufen. Neu im Perspektivkader sind: Jessica von Bredow-Werndl mit Times Kismet

Tobias Nabben mit Forster

Benjamin Werndl mit Quick Decision FRH

Dr. Svenja Kämper-Meyer mit Amanyara M FRH