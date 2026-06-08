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Hagen - das Tor zur Dressur-Weltmeisterschaft PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: offz/ dl   
Montag, 08. Juni 2026 um 19:15

Warendorf. Zwei Sichtungen hat der Dressurausschuss zur Bildung einer Equipe für die Weltmeisterschaften in Aachen 2026 angesetzt: Die Deutschen Meisterschaften in Balve sowie den Nationenpreis in Hagen am Teutoburger Wald vom 2. bis 5. Juli. Damit ist der Kasselmannhof das Nadelöhr für die Welttitelkämpfe vom 11. bis13. August in der Soers.

Während der Deutschen Meisterschaften in Balve tagte der Dressurausschuss und nominierte das Team für Hagen am Teutoburger Wald.

Das deutsche Team bilden:

 

  • Semmieke Rothenberger mit Farrington

  • Charlott-Maria Schürmann mit Dante’s Pearl OLD

  • Frederic Wandres mit Bluetooth OLD

  • Isabell Werth mit Wendy de Fontaine (Reserve: Viva Gold OLD)

  • Erste Reserve für das Team: Raphael Netz mit Great Escape Camelot

 

Im Zuge der Nominierung wurde Charlott-Maria Schürmann mit Dante’s Pearl auch in den deutschen Olympiakader berufen.

 

Neu im Perspektivkader sind:

 

  • Jessica von Bredow-Werndl mit Times Kismet

  • Tobias Nabben mit Forster

  • Benjamin Werndl mit Quick Decision FRH

  • Dr. Svenja Kämper-Meyer mit Amanyara M FRH

 

 

 

 
 

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