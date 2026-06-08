Thessaloniki/ Griechenland. Einen schönen Erfolg buchte eine ziemlich unbedarfte deutsche Equipe beim griechischen CSIO in Thessaloniki. Im Preis der Nationen des Internationalen Offiziellen Springreiter-Turniers (CSIO) der Europaserie auf Drei-Sterne-Level belegte das Team von Equipechef Uli Collee mit 16 Fehlerpunkten den zweiten Platz hinter Italien (4 Strafpunkte). Für Deutschland ritten erstmals Thomas Mang (33) auf Gran Zara (0 und 0), Tom Sanders (30) auf Anthea (0 und 8/ Streichresultat) und Marcel Schneider (49) auf Chucky PS (8 und 4) sowie Mario Walter (49) bei seinem dritten Einsatz auf Mufasa (12/ Streichresultat und 4). Preis der Nationen von Griechenland