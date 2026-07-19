Riesenbeck. Deutsche Meisterin der Springreiter der Altersklasse „Unter 25 Jahren“ (U25) wurde in Riesenbeck Britt Roth (Zeiskam) vor Paul Ercken (Recklinghausen) und Magnus Schmidt (Naumburg). Das Championat „U25) wurde zum vierten Mal ausgetragen. Deutsche Meisterin der Springreiter „Unter 25 Jahren“ (U25) wurde im Reitsportzentrum Riesenbeck International Britt Roth (24) aus Zeiskam mit ihrem neunjährigen Holsteiner Wallach Jeffrey. Unterstützt von der Dieter-Hofmann-Stiftung bot die Meisterschaft an drei Tagen spannenden Sport bis zur letzten Entscheidung, Hinter Britt Roth, die im Juni auch erstmals einen Preis der Nationen für Deutschland ritt, holten Paul Ercken (Recklinghausen) mit Apatche H und Magnus Schmidt (Naumburg) mit Carl Gustav die beiden weiteren Medaillen. Von Tag zu Tag stiegen die Anforderungen - Parcoursbauer Peter Schumacher und Team - an die jungen Talente. Nach einem Zeitspringen über 1,45 Meter zum Auftakt wartete in der zweiten Wertungsprüfung bereits ein Parcours über 1,50 Meter. Im Finale stellten sich alle 25 qualifizierten Reiterinnen und Reiter erneut einer anspruchsvollen 1,50-Meter-Prüfung. Die besten zwölf erreichten den zweiten Umlauf, der letztlich über die Medaillen entschied. Es war spannend bis zum Schluss und vor allem der zweite Umlauf verlangte nochmal alles an Konzentration und Kraft von den Reiter-Pferd Paaren ab. Britt Roth und Jeffrey zeigten über alle drei Wertungsprüfungen eine konstant starke Leistung. Mit Rang drei im Zeitspringen und Platz zwei in der zweiten Wertungsprüfung legten sie den Grundstein für den Titel. Im Finale blieb das Paar in beiden Umläufen fehlerfrei und sicherte sich als einziges Paar ohne Springfehler über die gesamte Meisterschaft mit lediglich 0,35 Strafpunkten aus dem Zeitspringen die Goldmedaille. Für Britt Roth ist der Titel der nächste Erfolg in einer bislang starken Saison. Bereits im Mai gewann sie beim Mannheimer Maimarktturnier die Finalqualifikation von Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Pferdesport und Holger Hetzel über 1,50 Meter. Bei ihrer ersten Deutschen Meisterschaft der Damen in Balve folgte die Silbermedaille, nun krönte sie ihre Saison mit dem Gewinn des U25-Meistertitels. Nach ihrem Sieg sagte die neue Deutsche U25-Meisterin: „Ich bin eigentlich ziemlich nervenstark, das war heute eher weniger das Problem. Ich war klar fokussiert und wir hatten heute ein Ziel – und das konnten wir erreichen.“ Auf die Frage nach ihrem bisherigen Saisonhöhepunkt antwortete sie: „Ich glaube, dieses Jahr kam es wirklich Schlag auf Schlag und jedes Wochenende toppt noch einmal das davor. Jeffrey bekommt jetzt erst einmal etwas Pause, bevor wir Mitte August mit dem Finale von Deutschlands U25 Springpokal in Aachen unser nächstes großes Ziel haben.“ Auch Paul Ercken überzeugte mit tollen Runden. Gemeinsam mit seinem neunjährigen Westfalenwallach Apatche H blieb er über alle drei Wertungsprüfungen ohne Springfehler. Nach einer eher langsameren Runde im Zeitspringen lag er zunächst auf Rang 18, verbesserte sich mit fehlerfreien Runden jedoch kontinuierlich und gewann mit 4,51 Strafpunkten am Ende die Silbermedaille.

Die Bronzemedaille ging an Magnus Schmidt mit Carl Gustav. Das Paar lag bereits vor dem Finaltag auf Medaillenkurs. Ein Abwurf im ersten Umlauf ließ den Vorsprung zwar schrumpfen, im zweiten Umlauf blieb Schmidt jedoch fehlerfrei und behauptete mit insgesamt 5,71 Strafpunkten Rang drei. Knapp hinter den Medaillengewinnern belegte Sören Suppert mit seinem Hengst Can Tici Rang vier (6,09 Strafpunkte). Fünfte wurde Beeke Carstensen mit Savage van het Schaeck (8,14). Neben den Medaillen ging es in Riesenbeck auch um die letzten Startplätze für das Finale von Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Pferdesport und Holger Hetzel, das im Rahmen der Weltmeisterschaften in Aachen ausgetragen wird. Die Medaillengewinner sowie zwei weitere vom Bundestrainer nominierte Reiterinnen und Reiter konnten sich in Riesenbeck letzte Finaltickets sichern. Da Britt Roth und Magnus Schmidt ihr Finalticket bereits zuvor gelöst hatten, rückten neben Paul Ercken noch Sören Suppert und Beeke Carstensen nach. Zwei weitere Tickets gehen an Felizitas Judith und Maren Hoffmann, die die die Deutsche U25-Meisterschaft auf den Plätzen acht beziehungsweise zehn beendeten. 3.und entscheidende Wertungsprüfung