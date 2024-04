Hagen a.T.W. Am drittletzten Tag von „Horses & Dreams“ in Hagen am Teutoburger Wald zeigte Richard Vogel die bereits vom wahren Reitidol Ludger Beerbaum so gepriesene Ausnahmeklasse, und außerhalb der Parcours` und Dressurvierecke wurde Turniererfinder und weltweit bekannter Pferdemann Ullrich Kasselmann (76) als besondere Persönlichkeit geehrt. Sie kamen, sie sprangen, sie siegten — Richard Vogel und Big Red Balou entschieden nach ihrem gestrigen Sieg in der zweiten Qualifikation auch den heutigen Preis der Gemeinde Hagen a.T.W. — ein CSIYH 2-Phasen Springen über 1,30/1,35m — für sich und gewannen damit das Finale des Theurer Trucks 2GO Youngster Cup. Zwei fehlerfreie Runden und eine Zeit von 25.19 Sekunden reichten den Beiden zum knappen ersten Platz vor Alexa Stais (CYP) auf Diachango Blue PS v. Diaron (25.66) und Leonie Böckmann mit Flo Jo v. Fire and Ice (25.90). “Am ersten Tag haben wir es noch ein bißchen gemütlich angehen lassen, weil er doch relativ beeindruckt von der Kulisse war. Ich wollte ihn deshalb nicht überfordern, was das Tempo und die engen Wege angeht,” sagte Richard Vogel über das Einlaufspringen der Youngster Tour am Mittwoch. Big Red Balou dankte es seinem Reiter mit tollen Runden am Donnerstag und Freitag. “Da habe ich gemerkt, ich kann schon mehr abfragen und habe dementsprechend das Tempo ein wenig höher gewählt und die Wege enger genommen. Glücklicherweise hat es zweimal zum Sieg gereicht!” Der Balou du Rouet x Goldfever I-Nachkomme ist jetzt sieben Jahre alt, „ein Alter, in dem man die Pferde noch aufbauen und ihnen weitere Erfahrung geben muss“, sagt Vogel. “Es ist noch ein Übergangsjahr, in dem man die Pferde öfter mal auf die internationalen Turniere mitnimmt, vor einer etwas beeindruckenderen Kulisse wie dieser hier reitet und daraus viel lernt.” Als nächsten Start für seinen Nachwuchsstar peilt Vogel Mannheim an, danach gibt es erstmals wieder eine Turnierpause. Seine Teamkollegen Sophie Hinners und David Will wissen wohl auch um Big Red Balous Qualitäten verriet Vogel, aber vorerst bliebe der talentierte Fuchs auf seiner Liste. “Youngster Prüfungen sind wichtig für die Reiter,” betonte auch Andreas Theurer von Theurer Trucks 2Go. “Man kann die jungen Pferde auf solchen Plätzen wie hier vorstellen, sie an die größeren Events heranführen und das wollen wir einfach als Firma unterstützen. Da wir selbst aus dem Reitsport kommen, wissen wir, wie wichtig das ist.” Horses & Dreams macht den Ort bekannt Auch Hagens Bürgermeisterin, Christine Möller, verfolgte das Geschehen im Parcours. “Horses & Dreams ist ganz wichtig für die Gemeinde Hagen a.T.W. Ich war zur Eröffnungsfeier am Mittwoch hier und auch am Abend zur Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande des Niedersächsischen Verdienstordens. Das freut mich ungemein für Ulli Kasselmanns Engagement für den Pferdesport, aber auch für seine Nachwuchsförderung und die Unterstützung der sozialen Projekte. Ich werde auch die beiden letzten Tage zum Turnier kommen. Die Gemeinde Hagen a.T.W. ist froh, dass dieses Event hier stattfindet. Es ist ein kleiner Ort mit 13.500 Einwohnern, aber er ist international bekannt durch Horses & Dreams und andere Reitsport-Events“, sagte sie. Am Donnerstagabend, wurde Veranstalter Ulli Kasselmann im Rahmen des Welcome Abends von Horses & Dreams von Landrätin Anna Kebschull und der Bürgermeisterin mit dem Niedersächsischen Verdienstorden ausgezeichnet. Ministerpräsident des Landes Stephan Weil würdigte Kasselmanns herausragenden Beiträge zum Pferdesport sowie sein langjähriges Engagement für die Förderung des Reitsports in Niedersachsen und darüber hinaus. Der Niedersächsische Verdienstorden wird an Personen verliehen, die sich in besonderem Maße um das Land Niedersachsen verdient gemacht haben. Die Auszeichnung von Ullrich Kasselmann unterstreicht damit seine herausragende Rolle als Botschafter des Pferdesports. Neues Gemeindemitglied ‘Dreamy’ Und was sagt die Gemeinde zu ihrem neuesten Mitglied, Horses & Dreams Maskottchen ‘Dreamy’ ? “Das finde ich sehr gut,” lobte Möller. “Ich kenne die Schneiderin Stefanie Ludwig auch persönlich, wir haben ja auch das Kirschmonster aus der gleichen Kostümwerkstatt. Letzte Woche durften wir Dreamy schon auf unserem Kirschblütenmarkt erleben. Ich finde es total gut, dass Horses & Dreams ein eigenes Maskottchen hat und das auch noch in Hagen gefertigt ist!”