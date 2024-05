Mannheim. Beim 110. Internationalen Offiziellen Springreiterturnier (CSIO) von Deutschland seit 1929 belegte eine deutsche Equipe in Mannheim den zweiten Platz hinter dem Team aus den Niederlanden. Mannheim gehört zur zusätzlichen Nationen-Preis-Serie auf Drei-Sterne-Niveau der Europäischen Föderation. Den zweiten CSIO von Deutschland mit höchstem Schwierigkeitsgrad organisiert traditionell Aachen (1. bis 7.Juli). Deutschlands Springreiter sollten aufpassen, um nicht bei der Serie der Nationen-Preise der Europäischen Föderation (EEF) auf zweiten Plätzen festgetackert zu werden. Am 26. April endete der Mannschafts-Wettbewerb im italienischen Gorla mit einem zweiten Platz hinter der Schweizer Equipe, nun in Mannheim mit dem gleichen Resultat, diesmal jedoch hinter dem Team aus den Niederlanden. Die Niederländer siegten ohne Abwurf und lediglich zwei Zeitfehlerpunkten vor Deutschland, das mit nur vier Strafpunkten den Sandplatz im Rahmen des 60. Maimarktturniers verließ. Für Deutschland ritten Christian Kukuk (34) im 34. Nationenpreis auf Just Be Gentle (4 und 0 Fehlerpunkte), Teike Carsten (25) im zweiten Einsatz auf der Schimmelstute Greece (4 und 8/ jeweils Streichresultat), Katrin Eckermann (33) im zwölften Nationenpreis auf Chao Lee (0 und 0) sowie Richard Vogel (28), der zum neun Mal in die Nationalmannschaft aufgestellt war und mit dem zehnjährigen Hannoveraner Wallach Cydello zwei fehlerfreie Runden drehte. Auf den nächsten Plätzen in diesem Mannschafts-Wettbewerb landeten Frankreich (12 Strafpunkte), die Slowakei (13), Portugal (23), die Schweiz (24), Österreich (25), die Tschechische Repubublik (28), Schweden (31) und Slowenien (54). Ungarns Equipe, die durch den Ausfall von zwei Reitern in der ersten Runde disqualifiziert werden musste, kam nicht in die Wertung. Das 60. Maimarktturnier seit 1964 endet am kommenden Dienstag mit dem Großen Preis um die „Badenia“. CSIO in Mannheim, Preis der Nationen