Harrie Smolders - in Rom neunter Erfolg auf der Global Champions Tour PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Dieter Ludwig   
Sonntag, 12. Oktober 2025 um 16:13

Rom. Zum neunten Mal seit 2014 gewann der Niederländer Harry Smolders (45) einen Grand Prix der Global Champions Tour.

Der ehemalige Weltranglisten-Erste Harrie Smolders setzte sich in Rom auf dem nun 16-Jährigen Holsteiner Wallach Monaco Dank Bestzeit im Stechen gegen vier Kollegen durch und sicherte sich eine Prämie von 101.838 Euro der mit 308.600 Euro dotierten Konkurrenz "Großer Preis" von Rom. Damit gewann Smolders gleichzeitig auf der diesjährigen Tour, die 2006 ihren Anfang nahm, bereits zum dritten Mal nach Cannes und Valkenswaard die jeweils herausragende Prüfung. Bester Deutscher war Christian Ahlmann (Marl) auf dem neunjährigen Hengst Untouched LB als Siebter, ein Abwurf im Stechen.

In der Gesamtwertung vor den letzten zwei Prüfungen in Rabat und Riad führt der belgische Team-Europameister Gilles Thomas - zwei Grand Prix-Erfolge auf der diesjährigen Tournee - mit 275 Punkten vor Smolders (214) und dem deutschen Olympiasieger Christian Kukuk (208).

Grand Prix von Rom der Global Tour

Gesamtwertung nach 14 Springen
 

