|Ami Ward vor seinem "Spezi" Vogel
|Geschrieben von: DL
|Sonntag, 23. November 2025 um 17:41
Arcadia/ Los Angeles. Das mit umgerechnet rd. 350.000 Euro (400.000 US.Dollar) dotierte Weltcupspringen der Nordamerikaliga gewann in Arcadia der US-Amerikaner McLain Ward auf dem zwölfjährigen Wallach High Star Hero vor Europameister Richard Vogel (Pfungstadt) auf dem neunjährigen Franzosen-Hengst Gangsterr Montdesir und der französischen Meisterin Nina Maillevaey auf der Stute Dynastie de Beaufour. Preisgeld für den Sieger: Rund 115.000 Euro, für Vogel fielen etwa 70.000 an und für die Mallevaey 52.000. Als Elfter war auch Rene Ditmar (Stade) mit Corsica noch im Geld (3.500).
In der Gesamtwertung aus Westeuropa- und Nordamerika-Liga übernahm Vogel die Spitze.