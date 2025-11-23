Sie befinden sich hier: Home Sport Abdel Said gewann Super Grand Prix in Prag

Abdel Said gewann Super Grand Prix in Prag PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 23. November 2025 um 09:29

Prag. Den mit 1.240.000 Euro ausgeschriebenen Super Grand Prix der Springreiter zum Abschluss der Global Champions Tour gewann der für Belgien reitende gebürtige Ägypter Abdel Said auf der Stute Bonne Amie vor dem Franzosen Simon Delestre auf dem Wallach Jolly Jumper und dem Briten Scott Brash auf Hello Chadora Lady. Bester Deutscher war als Vierter Gerrit Nieberg (Münster) auf Ping Pong van de Lentamel.

