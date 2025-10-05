Chacoon Blue unter Philip Rüping (Foto: Tanja Becker) Mühlen. Im Alter von 16 Jahren musste Chacoon Blue, der so bedeutende Springvererber der Deckstation Schockemöhle, leider eingeschläfert werden. Trotz aller Bemühungen durch die Tierärzte und Pfleger erholte sich der bildschöne Schimmelhengst von einem Reheschub infolge einer gut verlaufenen Kolik-OP nicht. „Mit Chacoon Blue verlieren wir einen wirklich herausragenden Vererber, dessen Charakter, Siegeswillen und Springvermögen etwas ganz Besonderes waren, was er seinen Nachkommen auch durchschlagend vererbte. Trotz zwischenzeitlicher Besserung mussten wir nun leider diese schwere Entscheidung im Sinne des Pferdes fällen“, bedauert Paul Schockemöhhle, dessen erklärter Liebling Chacoon Blue war, genau wie zuvor dessen Vater Chacco-Blue. Der auf Gestüt Lewitz geborene Chacoon Blue ließ früh aufhorchen. Bei seiner HLP 2016 in Schlieckau gab`s die Traumnote 10 für Freispringen und Springanlage. Es schlossen sich der Sieg im Deister-Championat, die Final-Platzierung im Bundeschampionat der Sechsjährigen, Silber im Warendorfer Youngster-Championat der Siebenjährigen und Erfolge in den Nachwuchs-Touren von München, Neumünster, Paderborn und Opglabbeek/NED an. Unter Philip Rüping verbuchte Chacoon Blue, der mütterlicherseits auf den Mutterstamm des Olympiasiegers Askan unter Gerd Wiltfang zurückgeht, vordere Platzierungen in den Weltranglisten-Springen von Frankfurt, Kronenberg/NED, Lanaken/BEL und Oldenburg. Chacoon Blue zeugte, darin ganz die Nachfolge seines so bedeutenden Vaters Chacoo-Blue antretend, eine ganze Armada herausragender Springnachkommen, die inzwischen die Parcours rund um den Globus erobern. Mit den beiden Bundeschampions Chacoona Cat/Sophie Hinners und Chaqueen/David Will schrieb er zudem im vergangenen Jahr Zuchtgeschichte. Bald 60 seiner Söhne wurden gekört, darunter die ebenfalls in Mühlen stationierten Challasco Blue PS, seines Zeichens Rekord-HLP-Sieger, Springpferde-Seriengewinner (mit Noten bis 9,5), Oldenburger Landeschampion und Bundeschampionats-Achter, sowie der Bundeschampionats-Finalist und in der internationalen Youngster-Tour erfolgreiche Chacord GB und Chaloubino PS OLD. Letztgenannter machte als zweifacher Vize-Bundeschampion, Oldenburger Landeschampion sowie Springpferde-WM-Siebter und gerade erst knapp geschlagener Zweiter im prestigeträchtigen Sires of the World-Springen in Lanaken/BEL von sich reden. TG-Samen von Chacoon Blue ist weiterhin über die Deckstation Schockemöhle erhältlich. Weitere Infos unter www.Schockemoehle.com