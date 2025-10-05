Barcelona. Im Rahmen des CSIO von Spanien in Barcelona gewann der Belgier Gregory Wathelet auf Double Jeu die dritte wichtigste Prüfung, nämlich den Queen`s Cup. Den zweiten Platz in der mit 56.800 Euro dotierten Konkurrenz belegte Sophie Hinners (Pfungstadt) auf Iron Dames Kaleni Jo. Höhepunkt ist als Finale der Preis der Nationen der Nationen-Preis-Liga. Ergebnis Queen`s Cup