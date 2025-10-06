Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com
|19jähriger Ire Brennan Sieger im Grand Prix auf Marokko-Tour
|Geschrieben von: DL
|Montag, 06. Oktober 2025 um 09:20
Rabat. Sieger des mit 164.800 Euro dotierten Großen Preises der Springreiter wurde zum Abschluss der Marokko-Tour in Rabat der 19 Jahre alte Ire Tim Brennan. Der Junioren-Europameister von 2023 und Titelträger der Jungen Reiter in diesem Jahr siegte - wie bei seinen beiden Championtserfolgen - auf der zehnjährigen Schimmel-Stute Diadema della Caccia von Diamant de Semilly und kassierte ein Preisgeld von 41.200 Euro. Deutsche Reiter waren nicht am Start auf dieser vor 14 Jahren begonnenen Tour.