Rabat. Sieger des mit 164.800 Euro dotierten Großen Preises der Springreiter wurde zum Abschluss der Marokko-Tour in Rabat der 19 Jahre alte Ire Tim Brennan. Der Junioren-Europameister von 2023 und Titelträger der Jungen Reiter in diesem Jahr siegte - wie bei seinen beiden Championtserfolgen - auf der zehnjährigen Schimmel-Stute Diadema della Caccia von Diamant de Semilly und kassierte ein Preisgeld von 41.200 Euro. Deutsche Reiter waren nicht am Start auf dieser vor 14 Jahren begonnenen Tour. Großer Preis (4*)