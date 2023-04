Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung:

Internationales Dressurturnier in Aachen (CDI4*) - Veranstalter Opglabbeek/BEL - vom 29. März bis 2. April



Grand Prix

1. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Destacado FRH; 73,913 Prozent

2. Patrik Kittel (SWE) mit Forever Young HRH; 73,326

3. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) mit Valencia AS; 72,783



Grand Prix Special

1. Matthias Alexander Rath (Kronberg) Destacado FRH 74,340 Prozent

2. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) Valencia AS 73,872

3. Patrik Kittel (SWE) Forever Young HRH 73,000



Grand Prix

1. Marlies van Baalen (NED) Habibi DVB 74,391 Prozent

2. Emma Kanerva (FIN) Mist of Titanium OLD 73,956

3. Patrik Kittel (SWE) Well Done de la Roche CMF 73,674

…

5. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) Valesco 50; 71,304



Grand Prix Kür

1. Patrik Kittel (SWE) Well Done de la Roche CMF; 78,910 Prozent

2. Marlies van Baalen (NED) Habibi DVB; 77,895

3. Emma Kanerva (FIN) Mist of Titanium OLD; 76,540



Pony Team

1. Mia Allegra Lohe (Düsseldorf) Tovdal’s Golden Future Imperial; 75,143 Prozent

2. Lilly Marie Collin (Düsseldorf) Cosmo Callidus NRW; 75,095

3. Liezel Everars (BEL) FS Capelli de Niro; 74,286



Pony Individual

1. Lilly Marie Collin (Düsseldorf) Cosmo Callidus NRW; 76,261 Prozent

2. Liezel Everars (BEL) FS Capelli de Niro; 75,135

3. Maria Teresa Pohl (Marburg) Der kleine Sunnyboy WE; 72,928



Pony Kür

1. Liezel Everars (BEL) FS Capellli de Niro; 79,417 Prozent

2. Lilly Marie Collin (Düsseldorf) Cosmo Callidus NRW; 78,917

3. Maria Teresa Pohl (Marburg) Der kleine Sunnyboy WE; 76,317



Junioren Team

1. Carolina Miesner (Scheeßel) Exclusiv; 74,091 Prozent

2. Yasmin Westerink (NED) Dibert L 71,212

3. Esmee Boers (NED) Kiki G 71,010



Junioren Individual

1. Clara Paschertz (Cloppenburg) Danubio OLD 73,029 Prozent

2. Anna Peeters (BEL) Harlekin 69,461

3. Ines De Koninck (FRA) mit Feuerdorn VB 69,167



Junioren Kür

1. Clara Paschertz (Cloppenburg) Danubio OLD 76,442 Prozent

2. Anna Peeters (BEL) Harlekin 75,942

3. Ines De Koninck (FRA) Feuerdorn VB 75,242



Children Team

1. Greta Louise Wagner (Vallendar) Fürst Deluxe 78,825 Prozent

2. Paola Callet (FRA) Quickly des Paluds 78,000

3. Leni-Sophie Gosmann (Bottrop) Golden Girl 71,750



Children Individual

1. Paola Callet (FRA) Quickly des Paluds 80,116 Prozent

2. Sophie Evers (NED) Beaumonde 76,074

3. Greta Louise Wagner (Vallendar) Fürst Deluxe 75,028



Junge Reiter Team

1. Jette De Jong (BEL) Heavenly Charming 73,726 Prozent

2. Valentina Pistner (Bad Homburg) Flamboyant OLD 73,039

3. Jette De Jong (BEL) Indini 72,794



Junge Reiter Individual

1. Jette De Jong (BEL) Heavenly Charming 73,284 Prozent

2. Jette De Jong (BEL) Indini 72,402

3. Meilikn Ngovan (SUI) Dreamdancer THD 71,961

…

7. Paul Löcher (Maxdorf) Amaro T; 70,295



Junge Reiter Kür

1. Valentina Pistner (Bad Homburg) Flamboyant OLD 75,350 Prozent

2. Jessica McConkey (GBR) Wilson Stensvang 74,175

3. Valentin Munkedal (DEN) Severis Jody; 72,492



Grand Prix U25

1. Alina Schrader (Hamburg) mit Paola OLD; 72,179 Prozent

2. Lauranne Lammens (BEL) mit Hilcara van het Vijverbos; 71,154

3. Zoe Kuintjes (NED) mit Cupido; 70,043



Grand Prix Kür U25

1. Alina Schrader (Hamburg) Paola OLD 75,750 Prozent

2. Zoe Kuintjes (NED) Cupido 75,733

3. Lauranne Lammens (BEL) Hilcara van het Vijverbos; 72,775

Weitere Informationen per E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.

Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIOY/J/P/Ch/CSIU25-Y-J/P) vom 29. März bis 2. April in Opglabbeek/BEL



Nationenpreis Children

1. Frankreich 4/112,23

2. Niederlande; 4/117,37

3. Belgien; 8/114,77

4. Deutschland; 8 (Maximiliane Fimpel/ Kißlegg mit Cartagena, Charlotte Boeken/ Viersen mit Kaischa, Maximilian Pierzina/ Schüttorf mit B-Arcadia, Jessica Wittkopp/ Jahnsdorf mit Callia S)



Großer Preis CSIOCh

1. Chloe Hoste (BEL) Valeriane de Moyon 0/0/45,21

2. Maximiliane Fimpel (Kißlegg) Cartagena 0/4/40,61

3. Joelle Muijres (NED) Kobalt Expres WS 0/8/42,83



Nationenpreis Pony

1. Irland; 3

2. Niederlande; 4

3. Deutschland; 8 (Carlotta Merschformann (Rosendahl) mit Black Pearl SH NRW/ Leonie Assmann (Sigmarszell) mit Hankifax H/Franca Clementine Kröly (Isernhagen) mit Karim van Orchid S/Leonie Pander (Bad Zwischenahn) mit Indimill A)



Großer Preis CSIOP

1. Kian Dore (IRL) Sparkling Lackaghmore Joey 0/0/37,58

2. Laure Tijskens (BEL) Navayo 0/0/37,65

3. Robin Vermeir (BEL) Kristal Sparkle van Begeveld 0/0/39,33

…

7. Antonia Häsler (Chemnitz) Clarissa NRW 0/0/44,65



Großer Preis CSIP

1. Robin Vermeir (BEL) Ottawa V/H Verbrandgoed 0/0/37,34

2. Katelyn Corbett (IRL) Carnhill Sharkey 0/0/44,78

3. Zoe Keys (IRL) Why Not Equus 0/5/55,95

…

13. Mia Meinert (Bad Salzuflen) Miraculie Sgn WE 10/79,98



Nationenpreis Junioren

1. Irland; 1

2. Deutschland; 2 (Emma Bachl/ Postmünster mit Classic White 2/Thore Stieper/ Hohenaspe mit Cool Cat 12, Eva Kunkel/ Langenselbold mit DSP Anpowikapi/ Mathies Rüder/ Fehmarn mit For Freedom Ekt)

3. Niederlande; 13



Großer Preis Junioren CSIOJ

1. Yana Jansegers (BEL) Orlando van de Afspanning 0/0/33,77

2. Mathies Rüder (Fehmarn) For Freedom Ekt 0/0/35,48

3. Luiz Felipe Neto de Azevedo (BEL) Valentino Massuere; 0/0/35,75



Nationenpreis Junge Reiter

1. Belgien; 4

2. Frankreich; 18

3. Schweiz; 27

…

5. Deutschland; ausgeschieden (Johanna Beckmann/ Löningen mit Cheenook 8/ Hannah-Michelle Wilken/ Warendorf mit Cutest Tabou/ Felix Raude/ Bad Iburg mit Claude R/ Theresea Kröninger/ München mit Hummer-N).



Großer Preis Junge Reiter

1. Seamus Hughes Kennedy (IRL) Castlefield Hera 0/0/39,88

2. Beata Hermelin (SWE) Obsession Night 0/0/41,06

3. Jules van Hoydonck (BEL) Minte Vd Bisschop 0/0/43,62

…

13. Johanna Beckmann (Löningen) Cheenook 8;12/76,72



Großer Preis U25

1. Linn Arvidsson (SWE) mit Glenmorangie; 0/0/34,87

2. Seamus Hughes Kennedy (IRL) mit Esi Ali; 0/0/36,04

3. Britt Schaper (NED) mit Guidam Sohn The Second Z; 0/0/37,53

…

10. Cara Zillmann (Königstein) Cookies N Cream; 2/76,61

Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com

Internationales Springturnier (CSI5*) vom 27. März bis 2. April in Wellington/USA



Großer Preis

1. Richard Vogel (Marburg) Cepano Baloubet 0/0/40,53

2. Roberto Teran Tafur (COL) Dez’Ooktoff 0/0/49,15

3. Bertram Allen (IRL) Pacino Amiro 0/4/40,60

Weitere Informationen unter: www.wellingtoninternational.com

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 27. März bis 2. April in Arezzo/ITA



Großer Preis

1. Pierre Marie Friant (FRA) Urdy d’Astree 0/0/42,12

2. Francois Xavier Boudant (FRA) Brazyl du Mezel 0/0/42,69

3. Marlon Modolo Zanotelli (BRA) Harwich VDL 0/0/43,22

4. Jörne Sprehe (Fürth) Hot Easy 0/0/43,38

Weitere Informationen unter: www.arezzoequestriancentre.com

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 29. März bis 2. April in Gorla Minore/ITA



Großer Preis

1. Steve Guerdat (SUI) Double Jeu D’Honvault 0/0/38,99

2. Douglas Lindelöw (SWE) Charlie’s Way 0/0/40,04

3. Philippe Leoni (FRA) Miss Marie van’t Winnenhof 0/0/41,01

…

12. Simone Blum (Zolling) Clara PS 4/75,51

Weitere Informationen unter: www.equieffe.it

Internationales Dressurturnier (CDI3*/J/P) vom 1. bis 4. April in Gössendorf/AUT



Grand Prix

1. Victoria Max-Theurer (AUT) Birkhof‘s Topas FBW 73,630 Prozent

2. Jacqueline Toniutti (AUT) Stradivari 67,674

3. Marta Sobierajska (POL) Ultrablue de Massa 67,348

…

5. Maik Kohlschmidt (DE) Pasadena; 66,848



Grand Prix Special

1. Victoria Max-Theurer (AUT) Birkhof:‘s Topas FBW 74,958 Prozent

2. Peter Gmoser (AUT) Banderas 7 68,234

3. Marta Sobierajska (POL) Ultrablue de Massa 67,575

Weitere Informationen unter: www.reitsportakademie.net

Internationales Vielseitigkeitsturnierturnier (CCI4*-S/3*-S/2*-S/CCI1*-Intro) vom 30. März bis 2. April in Strzegom/POL



CCI4*-S

1. Alina Dibowski (Döhle) Barbados 26; 39,7 (Dressur 31,3/Springen 0,4/Gelände 8)

2. Sandra Auffarth (Ganderkesee) Viamant du Matz; 40,1 (30,1/0/10)

3. Wiktoria Knap (POL) Quintus 134; 41,4 (30,6/1,6/9,2)



CCI3*-S

1. Anne-Dorthe Möller (DEN) Polar Fox 46,3 (Dressur 32,2/Gelände 14/Springen 0)

2. Andreas Dibowski (Döhle) Cristallik 48,5 (32,1/16,4/0)

3. Johannes Hayessen (Eyendorf) By my Side 48,9 (31,7/17,2/0)



CCI2*-S

1. Zuzanna Borkowska (POL) mit Gracja 31,9 (Dressur 31,9/Gelände 0/Springen 0)

2. Karolina Mis (POL) mit Go Jack 35,1 (32,3/0/2,8)

3. Zuzanna Spolowicz (POL) mit Bankier 35,2 (33,6/1,6/0)

…

5. Liv Elin Gunzenhäuser (Bruchsal) Callistor 39,5 (31,1/7,6/0,8)



CCI1*-Intro

1. Miloslav Prihoda jr. (CZE) Obora’s Guitar Gangster; 29,8 (Dressur 29,4/Gelände 0,4/Springen 0)

2. Anne-Dorthe Möller (DEN) First Class GS; 30,7 (29,1/0/1,6)

3. Anna-Katharina Vogel (Biessenhofen) Kookie P; 33 (31,8/1,2/0)

Weitere Informationen unter: www.strzegomhorsetrials.pl

Internationales Vielseitigkeitsturnierturnier (CCI3*-S) vom 31. März bis 2. April in Ried am Riederberg/AUT



CCI3*-S

1. Rebecca Gerold (AUT) Times Square; 42,30 (Dressur 34,3/Gelände 8/Springen 0)

2. Anna Haag (Nördlingen) Little Caterpillar; 49,50 (29,9/19,6/0)

3. Clemens Croy (AUT) Sarah Bernhardt K; 51,0 (33,4/17,60/0)

Weitere Informationen unter: www.reitstall-neunteufel.at