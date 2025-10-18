Sie befinden sich hier: Home Sport Auftakt Global-Tour in Rabat - Weishaupt Dritter

Neueste Beiträge

Wer ist Online

Wir haben 2148 Gäste und 1 Mitglied online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com

Anzeige

Banner

Anzeige

Banner

Partnerlinks

Briards los pequenos Banditos

Anzeige


Auftakt Global-Tour in Rabat - Weishaupt Dritter PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Samstag, 18. Oktober 2025 um 08:36

Rabat/ Marokko. Das zusätzlich in die diesjährige Global Champions Tour aufgenommene Turnier in Rabat begann mit einem französischen Erfolg durch Antoine Ermann auf Odin, bester Deutscher in dieser Prüfung nach Fehlerpunkten und Zeit war als Dritter Philipp Weishaupt (Riesenbeck) auf dem Rapp-Hengst Oreo als Dritter.

Rabat, Springen nach Fehlerpunkten und Zeit

Global Champions League

Team-Wertung
 

Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>