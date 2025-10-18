Rabat/ Marokko. Das zusätzlich in die diesjährige Global Champions Tour aufgenommene Turnier in Rabat begann mit einem französischen Erfolg durch Antoine Ermann auf Odin, bester Deutscher in dieser Prüfung nach Fehlerpunkten und Zeit war als Dritter Philipp Weishaupt (Riesenbeck) auf dem Rapp-Hengst Oreo als Dritter. Rabat, Springen nach Fehlerpunkten und Zeit Global Champions League Team-Wertung