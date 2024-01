Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Offizielles Springturnier (CSIO4*) vom 25. bis 28. Januar in Sharjah/UAE

Nationenpreis

1. Vereinigte Arabischen Emirate; 0 Fehlerpunkte,

2. Deutschland (David Will/ Dagobertshausen mit Zinedream, Sophie Hinners/ Dagobertshausen mit Singclair, Nicola Pohl/ Dagobertshausen mit Jean Couture, Christian Ahlmann/Marl mit Blueberry) 5,

3. Groß Britannien 24.

Großer Preis

1. Sophie Hinners (Dagobertshausen)Kanturo BH; 0/0/37,78

1. Celine Schoonbroodt-De Azevedo (BEL) mit Clinto T Z; 0/0/37,78

3. Duarte Seabra (POR) mit Dourados 2; 0/0/37,79 Weitere Informationen unter: www.serc.ae Internationales Weltcup-Spring- und Dressurturnier (CSI5*-W/U25/CDI-W/U25) vom 25. bis 28. Januar in Amsterdam/NED

Weltcup

1. Daniel Coyle (IRL) mit Legacy; 0/0/35,45

2. Willem Greve (NED) mit Highway TN N.O.P.; 0/0/38,33

3. Jur Vrieling (NED) mit Griffin van de Heffinck; 0/0/40,40

…

21. Daniel Deußer (Reijmenam/ Blegien) mit Otello de Guldenboom; 4/72,76

Großer Preis

1. Julien Epaillard (FRA) mit Dubai du Cedre; 0/0/34,16

2. Willem Greve (NED) mit Pretty Woman van’t Paradijs; 0/0/36,57

3. Lars Kersten (NED) mit Funky Fred Marienshof Z; 0/0/37,98

…

13. Marcus Ehning (Borken) mit Coolio 4/67,46

Großer Preis U25

1. Ebba Danielsson (SWE) mit Equus Tame; 0/0/30,73

2. Hessel Hoekstra (NED) mit Comthago VDL; 0/0/34,61

3. Iris Michels (NED) mit Bugano de l’Abbaye; 0/4/29,60

…

9. Tony Stormanns (Eschweiler) mit Dia Nova; 0/8/33,36

Grand Prix de Dressage 1. Charlotte Fry (GBR) mit Everdale; 77,761 Porzent

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 76,869

3. Patrik Kittel (SWE) mit Touchdown; 75,848

Weltcup Kür 1. Charlotte Fry (GBR) mit Everdale; 88,180

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 86,455

3. Patrik Kittel (SWE) mit Touchdown; 84,905

Grand Prix U25 1. Sophia Ludvigsen (DEN) mit Blue Hors Quintana; 71,846

2. Marten Luiten (NED) mit Fynona; 71,718

3. Thea Bech (DEN) mit Dionisos; 69,410

…

6. Thomas Trischberger (Lenggries) mit Liverpool 58; 66,821

Grand Prix Kür U25 1. Sophia Ludvigsen (DEN) mit Blue Hors Quintana; 79,310

2. Marten Luiten (NED) mit Fynona; 77,990

3. Thea Bech (DEN) mit Dionisos; 77,520

…

6. Thomas Trischberger (Lenggries) mit Liverpool 58; 70,790 Weitere Informationen unter: www.jumpingamsterdam.nl Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI4*/CDI4*) vom 23. bis 28. Januar in Wellington/USA

Großer Preis

1. Tiffany Foster (CAN) mit Battlecry; 0/0/39,63

2. Luciana Lossio (BRA) mit Lady Louise Jmen; 0/0/40,07

3. Nina Mallevaey (FRA) mit Cartier SR; 0/0/40,12

…

12. Richard Vogel (Marburg) mit Cepano; 4/78,92

Grand Prix de Dressage

1. Felicitas Hendricks (Hagen) mit Drombusch OLD; 72,457

2. Susan Pape (GBR) mit Harmony’s V-Plus; 72,413

3. Caroline Darcourt (SWE) mit Lord Django; 70,196

…

8. Michael Klimke (Münster) mit Domino 957; 66,652

Grand Prix Kür

1. Felicitas Hendricks (Hagen) mit Drombusch OLD; 78,790

2. Tinne Vilhelmson Silfven (SWE) mit Devanto; 77,110

3. Caroline Darcourt (SWE) mit Lord Django; 76,890

Grand Prix Special

1. Susan Pape (GBR) mit Harmony’s V-Plus; 71,979

2. Pablo Gómez Molina (ESP) mit Ulises de Ymas; 70,042

3. Michael Klimke (Münster) mit Domino 957; 68,149 Weitere Informationen unter www.wellingtoninternational.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 23. bis 28. Januar in Oliva/ESP

Großer Preis

1. Philipp Weishaupt (Hörstel) mit Coby 8; 0/0/35,94

2. Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) mit Messi Van’T Ruytershof; 0/0/40,13

3. Harry Allen (IRL) mit Claculatus; 0/4/38,81 Weitere Informationen unter: www.metoliva.com