Fontainebleau/ FR. Im Grand Prix Zweite - in der Kür nun Erste beim internationalen CHI in Fontainbleau: Charlotte Fry (Großbritannien). Die Doppelweltmeisterin von Herning, vor dem Einritt um den Weltcup in Riad wegen der "Blutregel" abgeläutet, siegte in der Kür auf dem Rapphengst Everdale mit 82,340 Prozentpunkten vor der Niederländerin Emmelie Scholtens auf Indian Rock (81,815). Deutsche Dressurreiter waren nicht am Start. Grand Prix Kür