(Foto: privat) Springreiter Franke Sloothaak erinnert mit diesem zugeschickten Foto an Olympia 1988 in Seoul und den Goldtriumph der deutschen Equipe, mitten in der Gruppe der US-Amerikaner Carl Lewis (heute 63 Jahre), einer der erfolgreichsten Leichtathleten aller Zeiten in Sprint und Weitsprung, u.a. neunmal Olympiasieger, achtmal Weltmeister, daneben von links aus der erfolgreichen deutschen damaligen Mannschaft Wolfgang Brinkmann, Bundestrainer Herbert Meyer, Teamchef Hans Günter Winkler, Carl Lewis, Karsten Huck, in Seoul Olympiadritter im Einzelspringen, Franke Sloothaak und Reinhardt Wendt ganz rechts, früher Geschäftsführer der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (DOKR), und vor der Gruppe Ludger Beerbaum, ebenfalls Mitglied der siegreichen Spring-Equipe.