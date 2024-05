Hamburg. Das erste bedeutende Springen im Rahmen des 93. Deutschen Derbys in Hamburg ging an David Will. David Will (36), als einer der wenigen deutschen Springreiter Sieger im Großen Preis von Rom (2021), sicherte sich im Rahmen des 93. Deutschen Springderbys seit 1920 in Hamburg-Klein Flottbek die erste herausragende Prüfung. Im Stechen der mit 80.500 Euro dotierten 1. Qualifikation zum Großen Preis am Samstag siegte der Mannschafts-Vizeeuropameister von 2021 aus Dagobertshausen auf dem Schimmel-Wallach My Prins vor dem Belgier Karel Cox auf Viva und dem Niederländer Harrie Smolders auf Uricas. Einen Platz vor dem Schweizer Europameister Steve Guerdat auf Lancelotta wurde die Holsteinerin Kendra Claricia Brinkop (Wolvertem/ Belgien) auf dem holländischen Hengst In Time Fünfte. 1.Quali Großer Preis Grand Prix de Dressage