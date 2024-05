Madrid. Auf der großzügig angelegten Sportanlage "El Campo" von Madrid sicherte sich Christian Kukuk den mit 308.600 Euro dotierten Großen Preis der Springreiter im Rahmen der Global Champions Tour. Christian Kukuk (34), seit zwölf Jahren angestellt im Pferdeimperium Ludger Beerbaum in Riesenbeck, setzte sich auf dem Wallach Checker im Stechen um den Großen Preis von Madrid gegen Maikel van der Vleuten (Niederlande) auf Beauville und den Belgier Gilles Thomas auf Ermitage durch. Dahinter folgte der frühere Europameister Marco Kutscher (Bad Essen), ebenfalls lange im Stall Beerbaum in Riesenbeck beschäftigt, auf Karajan. In der Gesamtwertung der Global Champions Tour führt nach vier von 15 Wertungsprüfungen der Spanier Eduardo Alvarez Aznar mit 127 Punkten vor dem für Österreich reitenden Max Kühner (104) und Christian Kukuk (96). In der Geldrangliste gehört Kukuk auch inzwischen zu den Millionären, mit Madrid kommt er auf ein Preisgeld von bisher 2.203.116,43 Euro. Die Spitze hält weiterhin unangefochten Edwina Tops-Alexander, die Ehefrau des Global-Tour-erfinders Jan Tops. Die Australierin (50) sprang bisher auf der 2006 begonnen Tour insgesamt 4.272.781,45 Euro ein. Grand Prix von Madrid Gesamtwertung nach vier von 15 Prüfungen