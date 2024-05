Zum Abschluss des 60. Maimarktturniers in Mannheim gewann Richard Vogel den Großen Preis um die „Badenia“. Der 28 Jahre alte immer stärker in den Vordergrud reitende Profi aus Dagobertshausen setzte sich in der mit 85.000 Euro dotierten Prüfung des 110. Internationalen Offiziellen Springturniers (CSIO) von Deutschland auf dem zehnjährigen Hannoveraner Schimmelwallach Cydello durch vor Christian Kukuk (Riesenbeck) auf der Stute Nice und der Schwedin Wilma Hellström auf Cicci BJN.