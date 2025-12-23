Sie befinden sich hier: Home

Frohe Festtage und ein glückliches 2026 PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Dienstag, 23. Dezember 2025 um 12:57

 

Allen unseren Lesern wünschen wir ein Frohes Weihnachtsfest und ein friedvolles Jahr 2026 

- bewahrt euch die Liebe zum Pferd und zum fairen Reitsport, hütet euch vor „Fehlerguckern“ und allen jenen, die den Reitsport abschaffen wollen und dabei vergessen, dass ohne den Sport das Pferd nur noch im Zoo zu besichtigen wäre, dass allein in Deutschland 300.000 Menschen ihren Lebensunterhalt durch Pferde verdienen und dass durch Zucht und Sport jährlich rund 6,5 Milliarden Euro umgesetzt werden... 
 

