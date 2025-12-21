Sie befinden sich hier: Home Sport Justin Verboomen - fast an Höchstnote 100

Neueste Beiträge

Wer ist Online

Wir haben 3394 Gäste und 2 Mitglieder online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com

Anzeige

Banner

Anzeige

Banner

Partnerlinks

Briards los pequenos Banditos

Anzeige


Justin Verboomen - fast an Höchstnote 100 PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Dieter Ludwig   
Sonntag, 21. Dezember 2025 um 13:40

Frankfurt/ Main. In der Spitze war Frankfurt das letzte große Treffen der Dressur-Weltspitze, und als Sieger ging der Belgier Justin Verboomen daraus erneut hervor.

Auch wenn in Frankfurt die britischen Dressurreiter fehlten, so war beim Festhallenturnier in Frankfurt dennoch diese Diszplin mit den Frackträgern die wichtigste Konkurrenz zum Abschluss des Jahres 2015. Und als Sieger ging der belgische Europameister Justin Verboomen (38) auf dem neunjährigen Rapphengst Zonik Plus von Hohenstein hervor. Der Weltranglisten-Erste, bereits auch Primus im Grand Prix als Vorprüfung für die entscheidende Kür der Top Ten der Weltrangliste, durchbrach als Gewinner erstmals mit 91,195 Prozentpunkten die Schallmauer der 90-Punkte-Grenze und setzte sich knapp gegen Team-Weltmeisterin Cathrine Laudrup-Dufour (Dänemark) auf der Stute Mount St.John Freestyle (91,085) durch. Den drtitten Platz belegte die wohl für die nächsten Jahre trotz Verboomen unerreichte Rheinbergerin Isabell Werth (56) auf Wendy de Fontaine (87,165).

Die komplette Höchstnote für Justin Verboomen vergab die deutsche Chefrichterin Katrina Wüst: Nach ihrer Auffassung war der künstlerische Vortrag des Belgiers 99,2 Zähler wert, knapp an der Höchstnote von 100. Insgesamt erhielt er von ihr 92,728.

Dressur, Grand Prix-Kür

 

 

 

 
 

Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>