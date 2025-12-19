Sie befinden sich hier: Home Sport Isabell Werth hautnah an Belgiens neuem Dressurstar

Neueste Beiträge

Wer ist Online

Wir haben 1609 Gäste und 3 Mitglieder online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com

Anzeige

Banner

Anzeige

Banner

Partnerlinks

Briards los pequenos Banditos

Anzeige


Isabell Werth hautnah an Belgiens neuem Dressurstar PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Dieter Ludwig   
Freitag, 19. Dezember 2025 um 18:15

Frankfurt/ Main. Der Zweikampf zwischen dem neuen Dressurstar Justin Verboomen (Belgien) auf dem Hengst Zonik Plus und der deutschen erfolgreichsten Olympionikin Isabell Werth ist eröffnet, wie beim Frankfurter Hallenturnier offenbart.

Mit Plätzen hat sich Isabell Werth (56) seit Jahren nur schwer zufrieden gegeben. Die erfolgreichste Olympionikin aller Zeiten rechnet nach Erfolgen. Und der Belgier Justin Verboomen, der wie aus dem Nichts ganz nach oben flog, Europameister wurde, auch die Spitze auf der Weltrangliste danach übernahm und als "Reiter des Jahres" geehrt wurde vom Weltverband FEI, hat vor allem mit ihr zu rechnen.

Im Grand Prix des Hallenturniers in Frankfurt begann bereits das Geplänkel. Justin Verboomen siegte auf dem neunjährigen rheinischen Hengst Zonik Plus von Zonik NOP knapp mit der Wertnote 81,587 vor der Rheinbergerin Werth auf der belgischen Stute Wendy de Fontaine (81,456). Den dritten Platz belegte die seit Jahren ganz oben mitreitende Dänin Cathrine Laudrup-Dufour auf dem Hannoveraner Vererber Mount St. John Freestyle (79,761). Vierter wurde Frederic Wandres (Hagen a.T.W.), Team-Olympiasieger u.a. a. mit Isabell Werth, auf dem Oldenburger Wallach Bluetooth OLD (76,674).

Grand Prix
 

Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>