Sie befinden sich hier: Home Sport Deutsche Nachwuchskader der drei Olympiaschen Disziplinen

Neueste Beiträge

Wer ist Online

Wir haben 3798 Gäste und 3 Mitglieder online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com

Anzeige

Banner

Anzeige

Banner

Partnerlinks

Briards los pequenos Banditos

Anzeige


Deutsche Nachwuchskader der drei Olympiaschen Disziplinen PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: offz/dl   
Donnerstag, 18. Dezember 2025 um 12:43

Warendorf. Nach den Olympia- und Perspektivkadern stehen nun auch die Nachwuchskader (NK) für 2026 von U14 (bis 14 Jahre) bis U21 fest. Folgende Paare wurden in Dressur, Springen und Vielseitigkeit in die NK 1 berufen.

DRESSUR

 

Nachwuchskader (NK 1) Dressur U21 (Junge Reiter)

 

  • Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit ZINGQ Emma FH NRW (Winfried Albers/Gestüt Freiberger Hof)

  • Alix von Borries (Meerbusch) mit Feingefühl FRH (Gaby Heye-Hammerlage/Gaby Heye-Hammerlage)

  • Nele Klaus (Stahnsdorf) mit Bonfire 95 (Silke Constabel/Nele Klaus und Dr. Cathrin Klaus) und Van Tastic 3 (Johannes Zahnwetzer/Nele Klaus und Dr. Cathrin Klaus)

  • Phelina Morzynski (Pattensen) mit FairPlay (Ursula Engelbrecht/Natalie Stickling Morzynski)

  • Capri-Marie Raum (Nürnberg) mit Blickfang HC (Theodor Linnenbäumer/Capri-Marie Raum)

  • Josephine Ruppert (Wielenbach) mit DSP Bella Donna (Karl Gregor Ruppert/ Karl Gregor Ruppert)

 

Nachwuchskader (NK 1) Dressur U18 (Junioren)

 

  • Eve Catherine Bartels (Wiesbaden) mit Villeneuve 6 (Edeltraud Hähn/Michael Bartels und Eve Catherine Bartels)

  • Clara Kohoutek (Karlsruhe) mit Belinda FRH (Wilfried Putz/Christina Berghaus-Kohoutek) und Dark Dancer 39 (Katja Schiele/ Christina Berghaus-Kohoutek)

  • Ava Osing (Hamburg) mit Vitalos FRH (Josef Bramlage/Saskia Bauer und Ava Osing)

 

Nachwuchskader Dressur (NK 1) U16 (Pony)

 

  • Emma Sophie Dankenbring (Kirchlinteln) mit Carleo Go 3 (Maria Brocks/Hof am Eifgen)

  • Leni-Sophie Gosmann (Bottrop) mit Diamantini EA WE (Elisabeth Christina Ahn-Ballies/Leni-Sophie Gosmann und Frederieke Gosmann)

  • Lilli von Helldorff (Oerel) mit Nabucco HW (Claus Wohlers/Maria von Helldorff)

  • Laura Kohoutek (Karlsruhe) mit Der kleine Sunnyboy WE (Inge Hinrichs/Christina Berghaus-Kohoutek)

  • Lynn Sophie Soddemann (Coesfeld) mit MuscleBeach (Daniela Gierhardt/Marina Papenkort)

  • Victoria Winkmann (Kerken) mit Peach 15 (Stephanie Wünsch/Gabriele und Guido Winkmann)

 

Nachwuchskader Dressur (NK 1) U14 (Children)

 

  • Catharina Sophie Dirksen (Meerbusch) mit Qlitschko 3 (Julia Voigtländer/Catharina Sophie Dirksen)

  • Lilly Kasselmann (Hagen) mit Vodka Soda (Clemens Graf von Merveldt/Hof Kasselmann)

  • Anna Schmieder (Mülheim) mit Freispiel (Karin Kröger/Eve Catherine Bartels)

  • Linda Schuchmann (Bissedorf) mit Figo de Halliers (Earl Cheval de Halliers/Tom Schuchmann)

  • Anastasia Thomsen (Trier) mit Findus 197 (ZG Guy de Clercq u.Maria Maes/Annabell Thomsen und Claudia Thomsen)

 

Nachwuchskader Dressur (NK 2) U14 – U21

 

Nachwuchskader (NK 2) Dressur U18 (Junioren)

 

  • Alessa Marie Maass (Meerbusch) mit Descolari (Manfred Zimmermann/Alessa Marie Maass) und Fräulein Tausendschön (Hermann-Josef Gruthölter/Alessa Marie Maass)

  • Birte Nießing (Raesfeld) mit Destino 86 (Heinz Wulf/Kirsten Nießing)

  • Maximilia Osterhoff (Herten) mit HP Tiramisu (Lone Boegh-Henriksen/Janine Osterhoff)

  • Martha Raupach (Damme) mit Francis Drake OLD (Dr. Jobst Hartmann/Maria Raupach)

 

Nachwuchskader (NK 2) Dressur U21 (Junge Reiter) 

 

  • Julia Eva Henrich (Neuss) mit For Sunshine (ZG Lambers GbR/Dr. Astrid Müller und Lune Karolin Müller)

  • Marie Holtfreter (Hamburg) mit Amorio 2 (Hans-Joachim Lüer/BG Völkers/Holtfreter)

  • Rose Oatley (Lütjensee) mit Rock Revolution (Bernhard Schulze-Sutthoff/ Rosalind Oatley und Rose Oatley)

  • Clara Paschertz (Cloppenburg) mit For Gold OLD (Next Generation Dressurpf.d.Zukunft GmbH/Stefanie Viehoff-Wolf)

  • Maria Theresa Pohl (Marburg) mit Diaton FRH (Züchterin: Sike Groeneveld, Besitzer: Ana, Reinfried und Maria Theresa Pohl)

  • Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Attractive (Stephan Borgmann/Elke Schmitz-Heinen und Hof am Eifgen)

  • Marie Sohler (Bad Endorf) mit Askehavens Beau Sancy (Lisa Munch Holst/Marie Sohler) und Global Player OLD (Henrik Hansen/Sohler Dressage Horses GmbH) und Sir Max 4 (Tanja Finck/Sohler Dressage Horses GmbH)

  • Zoe Wortmann (Frankfurt) mit Found a Hit OLD (Diedrich Wiggers/Dr. Beate Rickert)

 

SPRINGEN

 

Nachwuchskader (NK 1) Springen U21 (Junge Reiter)

 

  • Emile Baurand (München) mit Champ 244 (Cindy Engel/Anthony Baurand)

  • Tjade Carstensen (Sollwitt) mit Gasira 5 (Karl Heinz Klausen/ Hengststation Sollwitt GbR), Lintero 3 (Hobe Margens/Hobe Margens)

  • Hendrik Greve (Rodenwalde) mit Karat du Plessis (Jan Kooten/Gestüt Redefin)

  • Max Merschformann (Laer) mit Stonsdorfer (Rainer Tapken/Rolf Moormann)

  • Max Paschertz (Cloppenburg) mit Foodfox’Cathilde H (Stefanie Harland/Katharina Paschertz und Max Paschertz)

  • Maja Sophie Sorge (Egestorf) mit DSP Cera (Heiko Brehmer/Michael Sorge und Maja Sophie Sorge) und Disney 78 (Wedig Hinkelmann/Maja Sophie Sorge)

  • Thore Stieper (Hohenaspe) mit Catwalk 30 (Reimer Hedt/Reimer Hedt)

  • Romy Rosalie Tietje (Osterby) mit Cascadino (Johann Heinrich Witt/Timm Tietje und Romy Rosalie Tietje)

 

Nachwuchskader (NK 1) Springen U18 (Junioren)

 

  • Brianne Beerbaum (Thedinghausen) mit Cuddel SH (Anneliese Siebert/ Michaels & Beerbaum GmbH) und Kiss Me 50 (M. Priemis/ 3 Graces Dressage LLC und Michaels & Beerbaum GmbH)

  • Hannah Blandfort (Linnich) mit Jack 602 (L. Bethlehem/Sophia Blandfort), Tara Levista (Marten Frehe-Siermann/Simone Blandfort)

  • Ava Ferch (Stegen) mit Elvic v/h Hoeve-Terras Z (Johan Ramaekers/Hetzel Horses GmbH) und Tendresse de la Vie Z (Haras de la Vie/ Hetzel Horses GmbH)

  • Laura Hertz-Eichenrode (Wedemark) mit Lord Louis S (Michael Schmidt/Laura Hertz-Eichenrode und Julia Hertz-Eichenrode) und Davita FRH (Marie Luise Holten/ Richard Bartels)

  • Jolie Marie Kühner (Hadorf) mit EIC Stepstone (Ulrike Freifrau von Stietencron/MK Sporthorses/Max Kühner)

  • Jona Jolie Schwamborn (Wipperfürth) mit Zafon (Hanno Köhncke/Walter-Georg Schmid)

  • Tony Stormanns (Eschweiler) mit Surprise 256 (Stoeterij Landetta/HS Sportpferde GmbH) und Donjon d’Asschaut (M.GUIOT & ANN MUYS/HS Sportpferde GmbH)

  • Lennard Tillmann (Grevenbroich) mit Veltiner 3 (Karl-Heinz Ballmes/ Petra Blomquist)

 

Nachwuchskader (NK1) Springen  U14 (Children)

 

  • Luisa Charlotte Brocks (Wallenhorst) mit Cordijana 4 (Johannes Jakobs/ Elisabeth Grutsch) und Dybala Z (ZG Brocks, Buhl u.Vincke/ ZG Brocks, Buhl u.Vincke)

  • Joelle Sprehe (Fürth) mit Starlinda (Albert Sprehe/Gestüt Sprehe GmbH)

  • Justus Thomsen (Lindewitt) mit Colombo 77 (Frauke Bahnsen/ Frauke Bahnsen) und Clooney 93 (Peter Fr. Petersen/ Peter Fr. Petersen)

 

Nachwuchskader (NK1) U16 (Pony)

 

  • Luna Hagedorn (Gütersloh) mit Balthazar de Bordes (Marie-Francoise Lawton/Barbara Hagedorn)

 

Nachwuchskader (NK2) Springen U14 – U21

 

Nachwuchskader (NK2) Springen U21 (Junge Reiter)

 

  • Paula Fischer (Nuthetal) mit Centenario P (Bernd Peters/Bernd Peters und Jan Peters)

  • Ben Heckmann (Schüttorf) mit Son of a Gun (Matthias Polster/Sportpferde H. Heckmann GmbH)

  • Mikka Roth (Freimersheim) mit Rossmount Flamenco B (Orla Griffin/Barbara Roth)

  • Mathies Rüder (Fehmarn) mit Katrien (W. Kuypers/ Janne Friederike Meyer-Zimmermann und Christoph Zimmermann)

 

Nachwuchskader (NK2) Springen U18 (Junioren) 

 

  • Vieca Sofie Bade (Braderup) mit Chades of Grey (Erich Mohrfeld/Vieca Sofie Bade und Sandi Tuschke-Bade) und Caretto 19 (ZG Hans-Peter u.Margarete Clausen/ Sandi Tuschke-Bade)

  • Luise Konle (Küps) mit Dressed For Success (Resi Hintermayer/Resi Hintermayer)

  • Malte Merschformann (Laer) mit Lightspot van het Maaskantje (T COOYMANS & M.D. PETERS/Team Fuchs AG)

  • Victoria Schumacher (Coburg) mit Noah de Kalvarie (Stal de Kalvarie NV/ Reitsportanlage Dagobertshausen GmbH&Co.KG)

 

Nachwuchskader (NK2) Springen U16 (Pony) 

 

  • Joelle Sprehe (Fürth) mit Eloclea Ro. Del colle San Marco ( - /Jörne Sprehe)

  • Paulina Marie Widak (Siegen) mit Bella Block 6 (Ines Leuba/Christian Becker)

  • Josefine Maria Freudenberger (Dortmund) mit Crazy Cinderella 2 (Karl Müskens/Nina Heinrichs)

  • Marlene Richter (Witten) mit Chris 69 (A.F. van de Berg/Stall Herrenholz)

 

VIELSEITIGKEIT

 

Nachwuchskader 1 Vielseitigkeit U21 (Junge Reiter)

 

  • Paulina Borowitza (Panitzsch) mit Königswinter 2 (Elke Söchtig/Claudia Dathe)

  • Hannah Busch (Schwalmstadt) mit Crystal-Annabel (Susanne Rundshagen/Hannah Busch)

  • Neel Friedrich Dehn (Schwesing) mit Haptika (Manfred Johannsen/Malte Dehn)

  • Matti Garlichs (Salzhausen) mit Ludwig 282 (Anne Meyer/Svenja und Jürgen Garlichs)

  • Lena Jankord (Münster) mit Coralie 43 (Johannes Rüter/Lena-Sophie Jankord)

  • Smilla Maline Philipp (Elsdorf) mit Promising Pete TSF (Hans-Peter Karp/BG Judith und Michael Dütemeyer und DOKR)

  • Mathies Rüder (Fehmarn) mit Hjoptimus (Camilla Ericson/Liesa-Marie Rüder und Bernhard Reemtsma) und Poynstown Porsch (Norman Walsh/Anna Hassö)

  • Pita Schmid (Neumark) mit Favorita V (Peter Vollmers/Pita Schmid und Anja Enzmann)

 

Nachwuchskader 1 Vielseitigkeit U18 (Junioren)

 

  • Iliane Hannalisa Hein (Boren) mit Akeby's Quemiro Silla (Akeby's Dressurpferde Hein GbR/Akeby's Pferdesport-Susan Hein

  • Jona Isabell Heine (Ammersbek) mit Chantilly 38 (Manfred Garbers/Jona Isabell Heine)

  • Fritz Michel Horn (Groß Schwansee) mit Charly Brown 311 (Susanne Ahme/Jürgen und Marlin Peters und Ariane Reinhart)

  • Julia Maria Lentrodt (Neufahrn) mit Tullibards Nobody Knows (Hans-Jürgen Kühnle/Susanne Lentrodt)

  • Luise Marek (Gütersloh) mit Feline 132 (Jan Hansen/Imke Marek)

  • Pia Sophie Schreiber (Bocholt) mit Cliemann (Ulrike Stietencron/Arne Bergendahl)

  • Enya-Rosa Siewert (Jettingen) mit Montana 722 (Stephan Johannsen/Adele Siewert)

  • Lukas Wilhelm Sühling (Borken) mit Allnightparty (Jörg Seiffert/BG Sühling&Sohn und Nikola Sühling)

 

Nachwuchskader 1 Vielseitigkeit U16 (Pony)

 

  • Lea Brügger (Ascheberg) mit Next Generation (Robert Hartmann/Cornelia Brügger) und Golden Girl's Nelly (Cornelia Brügger/Cornelia Brügger)

  • Charlotte Eilers (Barßel) mit Nadeshi (Noree Jäger/Anja und Laura Lakeberg)

  • Anna von Helldorff (Oerel) mit Marlon 192 (Martina Paul/Anna Röming)

  • Greta Marie Löhr (Rhede) mit Rathcline Dream (Mr Thomas P Kearns/Maximilian und Greta Marie Löhr)

  • Sofia Meier (Salzhausen) mit SF Beverley (ZG Schmücker-Feld/ ZG Schmücker-Feld)

  • Emma Triphaus (Bippen) mit Calle Cool 56 (ZG Berndt/Wilhelm Brundiers)

 


Nachwuchskader 2 (NK2) Vielseitigkeit U16 - U21

 

Nachwuchskader 2 Vielseitigkeit U21 (Junge Reiter)

 

  • Marlene Hayessen (Stauffenberg) mit Huaso (Ulrike Schwarz-Nissen/Maria Hayessen)

  • Mathis Huisinga (Weener) mit Carlotta 380 (Stall Brummer/Hinrich Brummer)

  • Ella Krueger (Hamburg) mit Königsblauer xx (ZG A. und Th. Bertram/Manfred Giensch und Dagmar Hayessen)

  • Anna-Maria Triskatis (Löningen) mit Ida 107 (Lieselotte Heitgreß/Anna-Linda Triskatis)

  • Carl Voigt (Neu-Anspach) mit Descansado (Richard Hermann Hirschhäuser/Kristina Kempen)

 

Nachwuchskader 2 Vielseitigkeit U18 (Junioren)

 

  • Lukas Goertz (Schwentinental) mit Mon Ami Brillante (J.C.M. Louw/Hendrik & Karen von Paepcke)

  • Clara Gretha Konopka (Hoffeld) mit Kissing Queen (Andrij Milovanov/Simone Konopka)

  • Teresa Leowald (Ratingen) mit DJ Continus (Claudia Eckhoff/Karl Schneider)

  • Greta Reinstorf (Neustadt) mit Ilara W (Tanja Weber/Enno und Dr. Susanne Reinstorf)

  • Maja Lina Rohlfing (Deyelsdorf) mit Captain Veterano (Günter Möhring/Ute Leube-Dürr)

  • Gustav von Schoen (Seedorf) mit LEB Empress (Jo Breheny/Catherine Schoen)

  • Karlotta Annabelle Walla (Löhnberg) mit Clever Man WAF (Friedrich-Wilhelm Lütkemeier/Karlotta Annabelle Walla)

 

Nachwuchskader 2 Vielseitigkeit U16 (Pony)

 

  • Charlotte Margaretha Rixen (Wattenbek) mit Canal Daisy (Padraic Hynes/Almut Brückner)

  • Anna Katharina Thomasmeyer (Bissendorf) mit Schwuppdiwupp 5 (Manfred Nordmann/Anna Katharina und Katrin Thomasmeyer) und Maximus von Ephesos P 2 (LWB Pfitzmann GbR/Annemarie Forster und Anna Katharina Thomasmeyer)

 

 

 

 
 

Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>