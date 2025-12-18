Warendorf. Nach den Olympia- und Perspektivkadern stehen nun auch die Nachwuchskader (NK) für 2026 von U14 (bis 14 Jahre) bis U21 fest. Folgende Paare wurden in Dressur, Springen und Vielseitigkeit in die NK 1 berufen. DRESSUR Nachwuchskader (NK 1) Dressur U21 (Junge Reiter) Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit ZINGQ Emma FH NRW (Winfried Albers/Gestüt Freiberger Hof)

Alix von Borries (Meerbusch) mit Feingefühl FRH (Gaby Heye-Hammerlage/Gaby Heye-Hammerlage)

Nele Klaus (Stahnsdorf) mit Bonfire 95 (Silke Constabel/Nele Klaus und Dr. Cathrin Klaus) und Van Tastic 3 (Johannes Zahnwetzer/Nele Klaus und Dr. Cathrin Klaus)

Phelina Morzynski (Pattensen) mit FairPlay (Ursula Engelbrecht/Natalie Stickling Morzynski)

Capri-Marie Raum (Nürnberg) mit Blickfang HC (Theodor Linnenbäumer/Capri-Marie Raum)

Josephine Ruppert (Wielenbach) mit DSP Bella Donna (Karl Gregor Ruppert/ Karl Gregor Ruppert) Nachwuchskader (NK 1) Dressur U18 (Junioren) Eve Catherine Bartels (Wiesbaden) mit Villeneuve 6 (Edeltraud Hähn/Michael Bartels und Eve Catherine Bartels)

Clara Kohoutek (Karlsruhe) mit Belinda FRH (Wilfried Putz/Christina Berghaus-Kohoutek) und Dark Dancer 39 (Katja Schiele/ Christina Berghaus-Kohoutek)

Ava Osing (Hamburg) mit Vitalos FRH (Josef Bramlage/Saskia Bauer und Ava Osing) Nachwuchskader Dressur (NK 1) U16 (Pony) Emma Sophie Dankenbring (Kirchlinteln) mit Carleo Go 3 (Maria Brocks/Hof am Eifgen)

Leni-Sophie Gosmann (Bottrop) mit Diamantini EA WE (Elisabeth Christina Ahn-Ballies/Leni-Sophie Gosmann und Frederieke Gosmann)

Lilli von Helldorff (Oerel) mit Nabucco HW (Claus Wohlers/Maria von Helldorff)

Laura Kohoutek (Karlsruhe) mit Der kleine Sunnyboy WE (Inge Hinrichs/Christina Berghaus-Kohoutek)

Lynn Sophie Soddemann (Coesfeld) mit MuscleBeach (Daniela Gierhardt/Marina Papenkort)

Victoria Winkmann (Kerken) mit Peach 15 (Stephanie Wünsch/Gabriele und Guido Winkmann) Nachwuchskader Dressur (NK 1) U14 (Children) Catharina Sophie Dirksen (Meerbusch) mit Qlitschko 3 (Julia Voigtländer/Catharina Sophie Dirksen)

Lilly Kasselmann (Hagen) mit Vodka Soda (Clemens Graf von Merveldt/Hof Kasselmann)

Anna Schmieder (Mülheim) mit Freispiel (Karin Kröger/Eve Catherine Bartels)

Linda Schuchmann (Bissedorf) mit Figo de Halliers (Earl Cheval de Halliers/Tom Schuchmann)

Anastasia Thomsen (Trier) mit Findus 197 (ZG Guy de Clercq u.Maria Maes/Annabell Thomsen und Claudia Thomsen) Nachwuchskader Dressur (NK 2) U14 – U21 Nachwuchskader (NK 2) Dressur U18 (Junioren) Alessa Marie Maass (Meerbusch) mit Descolari (Manfred Zimmermann/Alessa Marie Maass) und Fräulein Tausendschön (Hermann-Josef Gruthölter/Alessa Marie Maass)

Birte Nießing (Raesfeld) mit Destino 86 (Heinz Wulf/Kirsten Nießing)

Maximilia Osterhoff (Herten) mit HP Tiramisu (Lone Boegh-Henriksen/Janine Osterhoff)

Martha Raupach (Damme) mit Francis Drake OLD (Dr. Jobst Hartmann/Maria Raupach) Nachwuchskader (NK 2) Dressur U21 (Junge Reiter) Julia Eva Henrich (Neuss) mit For Sunshine (ZG Lambers GbR/Dr. Astrid Müller und Lune Karolin Müller)

Marie Holtfreter (Hamburg) mit Amorio 2 (Hans-Joachim Lüer/BG Völkers/Holtfreter)

Rose Oatley (Lütjensee) mit Rock Revolution (Bernhard Schulze-Sutthoff/ Rosalind Oatley und Rose Oatley)

Clara Paschertz (Cloppenburg) mit For Gold OLD (Next Generation Dressurpf.d.Zukunft GmbH/Stefanie Viehoff-Wolf)

Maria Theresa Pohl (Marburg) mit Diaton FRH (Züchterin: Sike Groeneveld, Besitzer: Ana, Reinfried und Maria Theresa Pohl)

Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Attractive (Stephan Borgmann/Elke Schmitz-Heinen und Hof am Eifgen)

Marie Sohler (Bad Endorf) mit Askehavens Beau Sancy (Lisa Munch Holst/Marie Sohler) und Global Player OLD (Henrik Hansen/Sohler Dressage Horses GmbH) und Sir Max 4 (Tanja Finck/Sohler Dressage Horses GmbH)

Zoe Wortmann (Frankfurt) mit Found a Hit OLD (Diedrich Wiggers/Dr. Beate Rickert) SPRINGEN Nachwuchskader (NK 1) Springen U21 (Junge Reiter) Emile Baurand (München) mit Champ 244 (Cindy Engel/Anthony Baurand)

Tjade Carstensen (Sollwitt) mit Gasira 5 (Karl Heinz Klausen/ Hengststation Sollwitt GbR), Lintero 3 (Hobe Margens/Hobe Margens)

Hendrik Greve (Rodenwalde) mit Karat du Plessis (Jan Kooten/Gestüt Redefin)

Max Merschformann (Laer) mit Stonsdorfer (Rainer Tapken/Rolf Moormann)

Max Paschertz (Cloppenburg) mit Foodfox’Cathilde H (Stefanie Harland/Katharina Paschertz und Max Paschertz)

Maja Sophie Sorge (Egestorf) mit DSP Cera (Heiko Brehmer/Michael Sorge und Maja Sophie Sorge) und Disney 78 (Wedig Hinkelmann/Maja Sophie Sorge)

Thore Stieper (Hohenaspe) mit Catwalk 30 (Reimer Hedt/Reimer Hedt)

Romy Rosalie Tietje (Osterby) mit Cascadino (Johann Heinrich Witt/Timm Tietje und Romy Rosalie Tietje) Nachwuchskader (NK 1) Springen U18 (Junioren) Brianne Beerbaum (Thedinghausen) mit Cuddel SH (Anneliese Siebert/ Michaels & Beerbaum GmbH) und Kiss Me 50 (M. Priemis/ 3 Graces Dressage LLC und Michaels & Beerbaum GmbH)

Hannah Blandfort (Linnich) mit Jack 602 (L. Bethlehem/Sophia Blandfort), Tara Levista (Marten Frehe-Siermann/Simone Blandfort)

Ava Ferch (Stegen) mit Elvic v/h Hoeve-Terras Z (Johan Ramaekers/Hetzel Horses GmbH) und Tendresse de la Vie Z (Haras de la Vie/ Hetzel Horses GmbH)

Laura Hertz-Eichenrode (Wedemark) mit Lord Louis S (Michael Schmidt/Laura Hertz-Eichenrode und Julia Hertz-Eichenrode) und Davita FRH (Marie Luise Holten/ Richard Bartels)

Jolie Marie Kühner (Hadorf) mit EIC Stepstone (Ulrike Freifrau von Stietencron/MK Sporthorses/Max Kühner)

Jona Jolie Schwamborn (Wipperfürth) mit Zafon (Hanno Köhncke/Walter-Georg Schmid)

Tony Stormanns (Eschweiler) mit Surprise 256 (Stoeterij Landetta/HS Sportpferde GmbH) und Donjon d’Asschaut (M.GUIOT & ANN MUYS/HS Sportpferde GmbH)

Lennard Tillmann (Grevenbroich) mit Veltiner 3 (Karl-Heinz Ballmes/ Petra Blomquist) Nachwuchskader (NK1) Springen U14 (Children) Luisa Charlotte Brocks (Wallenhorst) mit Cordijana 4 (Johannes Jakobs/ Elisabeth Grutsch) und Dybala Z (ZG Brocks, Buhl u.Vincke/ ZG Brocks, Buhl u.Vincke)

Joelle Sprehe (Fürth) mit Starlinda (Albert Sprehe/Gestüt Sprehe GmbH)

Justus Thomsen (Lindewitt) mit Colombo 77 (Frauke Bahnsen/ Frauke Bahnsen) und Clooney 93 (Peter Fr. Petersen/ Peter Fr. Petersen) Nachwuchskader (NK1) U16 (Pony) Luna Hagedorn (Gütersloh) mit Balthazar de Bordes (Marie-Francoise Lawton/Barbara Hagedorn) Nachwuchskader (NK2) Springen U14 – U21 Nachwuchskader (NK2) Springen U21 (Junge Reiter) Paula Fischer (Nuthetal) mit Centenario P (Bernd Peters/Bernd Peters und Jan Peters)

Ben Heckmann (Schüttorf) mit Son of a Gun (Matthias Polster/Sportpferde H. Heckmann GmbH)

Mikka Roth (Freimersheim) mit Rossmount Flamenco B (Orla Griffin/Barbara Roth)

Mathies Rüder (Fehmarn) mit Katrien (W. Kuypers/ Janne Friederike Meyer-Zimmermann und Christoph Zimmermann) Nachwuchskader (NK2) Springen U18 (Junioren) Vieca Sofie Bade (Braderup) mit Chades of Grey (Erich Mohrfeld/Vieca Sofie Bade und Sandi Tuschke-Bade) und Caretto 19 (ZG Hans-Peter u.Margarete Clausen/ Sandi Tuschke-Bade)

Luise Konle (Küps) mit Dressed For Success (Resi Hintermayer/Resi Hintermayer)

Malte Merschformann (Laer) mit Lightspot van het Maaskantje (T COOYMANS & M.D. PETERS/Team Fuchs AG)

Victoria Schumacher (Coburg) mit Noah de Kalvarie (Stal de Kalvarie NV/ Reitsportanlage Dagobertshausen GmbH&Co.KG) Nachwuchskader (NK2) Springen U16 (Pony) Joelle Sprehe (Fürth) mit Eloclea Ro. Del colle San Marco ( - /Jörne Sprehe)

Paulina Marie Widak (Siegen) mit Bella Block 6 (Ines Leuba/Christian Becker)

Josefine Maria Freudenberger (Dortmund) mit Crazy Cinderella 2 (Karl Müskens/Nina Heinrichs)

Marlene Richter (Witten) mit Chris 69 (A.F. van de Berg/Stall Herrenholz) VIELSEITIGKEIT Nachwuchskader 1 Vielseitigkeit U21 (Junge Reiter) Paulina Borowitza (Panitzsch) mit Königswinter 2 (Elke Söchtig/Claudia Dathe)

Hannah Busch (Schwalmstadt) mit Crystal-Annabel (Susanne Rundshagen/Hannah Busch)

Neel Friedrich Dehn (Schwesing) mit Haptika (Manfred Johannsen/Malte Dehn)

Matti Garlichs (Salzhausen) mit Ludwig 282 (Anne Meyer/Svenja und Jürgen Garlichs)

Lena Jankord (Münster) mit Coralie 43 (Johannes Rüter/Lena-Sophie Jankord)

Smilla Maline Philipp (Elsdorf) mit Promising Pete TSF (Hans-Peter Karp/BG Judith und Michael Dütemeyer und DOKR)

Mathies Rüder (Fehmarn) mit Hjoptimus (Camilla Ericson/Liesa-Marie Rüder und Bernhard Reemtsma) und Poynstown Porsch (Norman Walsh/Anna Hassö)

Pita Schmid (Neumark) mit Favorita V (Peter Vollmers/Pita Schmid und Anja Enzmann) Nachwuchskader 1 Vielseitigkeit U18 (Junioren) Iliane Hannalisa Hein (Boren) mit Akeby's Quemiro Silla (Akeby's Dressurpferde Hein GbR/Akeby's Pferdesport-Susan Hein

Jona Isabell Heine (Ammersbek) mit Chantilly 38 (Manfred Garbers/Jona Isabell Heine)

Fritz Michel Horn (Groß Schwansee) mit Charly Brown 311 (Susanne Ahme/Jürgen und Marlin Peters und Ariane Reinhart)

Julia Maria Lentrodt (Neufahrn) mit Tullibards Nobody Knows (Hans-Jürgen Kühnle/Susanne Lentrodt)

Luise Marek (Gütersloh) mit Feline 132 (Jan Hansen/Imke Marek)

Pia Sophie Schreiber (Bocholt) mit Cliemann (Ulrike Stietencron/Arne Bergendahl)

Enya-Rosa Siewert (Jettingen) mit Montana 722 (Stephan Johannsen/Adele Siewert)

Lukas Wilhelm Sühling (Borken) mit Allnightparty (Jörg Seiffert/BG Sühling&Sohn und Nikola Sühling) Nachwuchskader 1 Vielseitigkeit U16 (Pony) Lea Brügger (Ascheberg) mit Next Generation (Robert Hartmann/Cornelia Brügger) und Golden Girl's Nelly (Cornelia Brügger/Cornelia Brügger)

Charlotte Eilers (Barßel) mit Nadeshi (Noree Jäger/Anja und Laura Lakeberg)

Anna von Helldorff (Oerel) mit Marlon 192 (Martina Paul/Anna Röming)

Greta Marie Löhr (Rhede) mit Rathcline Dream (Mr Thomas P Kearns/Maximilian und Greta Marie Löhr)

Sofia Meier (Salzhausen) mit SF Beverley (ZG Schmücker-Feld/ ZG Schmücker-Feld)

Emma Triphaus (Bippen) mit Calle Cool 56 (ZG Berndt/Wilhelm Brundiers)

Nachwuchskader 2 (NK2) Vielseitigkeit U16 - U21 Nachwuchskader 2 Vielseitigkeit U21 (Junge Reiter) Marlene Hayessen (Stauffenberg) mit Huaso (Ulrike Schwarz-Nissen/Maria Hayessen)

Mathis Huisinga (Weener) mit Carlotta 380 (Stall Brummer/Hinrich Brummer)

Ella Krueger (Hamburg) mit Königsblauer xx (ZG A. und Th. Bertram/Manfred Giensch und Dagmar Hayessen)

Anna-Maria Triskatis (Löningen) mit Ida 107 (Lieselotte Heitgreß/Anna-Linda Triskatis)

Carl Voigt (Neu-Anspach) mit Descansado (Richard Hermann Hirschhäuser/Kristina Kempen) Nachwuchskader 2 Vielseitigkeit U18 (Junioren) Lukas Goertz (Schwentinental) mit Mon Ami Brillante (J.C.M. Louw/Hendrik & Karen von Paepcke)

Clara Gretha Konopka (Hoffeld) mit Kissing Queen (Andrij Milovanov/Simone Konopka)

Teresa Leowald (Ratingen) mit DJ Continus (Claudia Eckhoff/Karl Schneider)

Greta Reinstorf (Neustadt) mit Ilara W (Tanja Weber/Enno und Dr. Susanne Reinstorf)

Maja Lina Rohlfing (Deyelsdorf) mit Captain Veterano (Günter Möhring/Ute Leube-Dürr)

Gustav von Schoen (Seedorf) mit LEB Empress (Jo Breheny/Catherine Schoen)

Karlotta Annabelle Walla (Löhnberg) mit Clever Man WAF (Friedrich-Wilhelm Lütkemeier/Karlotta Annabelle Walla) Nachwuchskader 2 Vielseitigkeit U16 (Pony) Charlotte Margaretha Rixen (Wattenbek) mit Canal Daisy (Padraic Hynes/Almut Brückner)

Anna Katharina Thomasmeyer (Bissendorf) mit Schwuppdiwupp 5 (Manfred Nordmann/Anna Katharina und Katrin Thomasmeyer) und Maximus von Ephesos P 2 (LWB Pfitzmann GbR/Annemarie Forster und Anna Katharina Thomasmeyer)