Warendorf. Nach der Kaderbildung für die anstehenden Weltmeisterschaften in Aachen im kommenden August und Olympischen Sommerspiele in Los Angeles 2028 durch die Gremien für Springen nominierte auch der Ausschuss Vielseitigkeit die Reiter-Pferde-Kombinationen für kommende große Veranstaltungen. Der Disziplinausschuss Vielseitigkeit des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) hat den Olympia- und die Perspektivkader für das Jahr 2026 berufen. Neu geschaffen ist der U25-Kader, da im kommenden Jahr erstmals eine Weltmeisterschaft für Vielseitigkeitsreiterter unter 25 Jahren („U25“) ausgetragen wird. Der Weltreiterverband FEI hatte den entsprechenden Beschluss im Rahmen seiner Generalversammlung in Hongkong gefasst. Die Premiere der neuen U25-Weltmeisterschaft Vielseitigkeit findet vom 21. bis 26. Juli 2026 im irischen Millstreet statt. Die Kader im Überblick: Olympiakader Nicolai Aldinger (Wohnort: Lübberstedt) mit Timmo 3 (Züchter: Ole Lehmann/Besitzer: Michael u. Jutta Spethmann) und Palm Beach 32 (Tanja Schramm/Christa Lindenberger)

Arne Bergendahl (Hamminkeln) mit Bronco NRW (Helmut Bergendahl/Susanne Dörner) und Luthien NRW (Helmut Bergendahl/Heinrich Bergendahl)

Calvin Böckmann (Warendorf) mit Altair de la Cense (Diego Filipa Horta E Costa /Simone, Liam und Jason Böckmann) und The Phantom of the Opera (Peter Fick/Calvin, Roger, Simone, Liam und Jason Böckmann)

Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth) mit Carlitos Quidditch K (Miriam Kühl/Bodil Ipsen)

Michael Jung (Horb) mit fischerChipmunk FRH (Sabine und Dr. Hilmer Meyer-Kulenkampff/Klaus und Sabine Fischer, Joachim Jung, DOKR) und fischerSolution II (Stadnina Koni Nad Wigrami Gospodarstwo Rolne Wojciech Marian Fabinski w spadku/Klaus Fischer)

Julia Krajewski (Warendorf) mit Uelzener's Nickel (Hindrick Stüvel/Bernd Heicke)

Libussa Lübbeke (Wingst) mit Caramia 34 (Annelie Lübbeke/Annelie und Martin Lübbeke)

Jérôme Robiné (Warendorf) mit Black Ice (Judith McClelland/Dorothea Zedtwitz)

Christoph Wahler (Bad Bevensen) D'Accord FRH (Christa Paepcke/Hendrik Paepke und Stefan Haupt) Perspektivkader (PK) - erfolgsorientiert Antonia Baumgart (Warendorf) mit Ris de Talm (Hans-Niko Höck/Antonia und Dietrich Baumgart)

Vanessa Bölting (Münster) mit Ready to go NRW (Jörg Winterscheid/Hubert Hermesmeyer)

Felix Etzel (Warendorf) mit TSF Polartanz (Ulrike Malter/Ulrike Malter)

Heike Jahncke (Ganderkesee) mit Mighty Spring FRH (Jörg Bätje/Carsten Küst und Heike Jahncke) und Olimond's Quibelle OLD (Helena Wayand/Heike Jahncke)

Pia Leuwer (Wachtberg) mit Hanami 4 (Gestüt Fohlenhof/Gestüt Fohlenhof) und Jard 4 (-/Bernd Heicke)

Katharina Meyer (Munster) mit Aspen T (Katharina Meyer/Katharina Meyer und Monika Tietz) und Chapeau Claque 49 (Monika Tietz/Monika Tietz und Katharina Meyer)

Brandon Schäfer-Gehrau (Düsseldorf) mit Very Special 5 (Ulrike Edel-Heidhues/Dagmar Schäfer-Gehrau) Perspektivkader (PK) - U25 perspektivisch Ann-Catrin Bierlein (Warendorf) mit Sir Scotty (Elizabeth Kapp/Elizabeth Kapp) und ACSI Diacondiva FRH (Johannes Hilmer/Carola und Ann-Catrin Bierlein)

Nicholas Goldbeck (Bargteheide) mit Chintano 7 (Thomas Gerken/Jens und Nicholas Goldbeck)

Carla Hanser (Wasserburg) mit Castagnola (Thomas May/Alexandra Hanser)

Jana Lehmkuhl (Warendorf) mit Lanzelot 142 (ZG Judith und Sönke Schmidt/Melanie Lehmkuhl)

Konstantin Harting (Königswinter) mit Caspara 6 (Brit Meier/Claudia Kirchfeld) und Botswana 4 (Dieter Pingel/Rainer Schwere)

Isabella von Roeder (Frankfurt) mit Bob 61 (Werner Stahr/Isabella Roeder)

Greta Tidow (Springe) mit Checkpoint A 2 (ZG Thorsten und Andrea Andresen/Melanie und Greta Laetizia Tidow)