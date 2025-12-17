Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com
|Kader Vielseitigkeit für kommende Großveranstaltungen
|Geschrieben von: fn-press/ dl
|Mittwoch, 17. Dezember 2025 um 13:44
|
Warendorf. Nach der Kaderbildung für die anstehenden Weltmeisterschaften in Aachen im kommenden August und Olympischen Sommerspiele in Los Angeles 2028 durch die Gremien für Springen nominierte auch der Ausschuss Vielseitigkeit die Reiter-Pferde-Kombinationen für kommende große Veranstaltungen.
Der Disziplinausschuss Vielseitigkeit des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) hat den Olympia- und die Perspektivkader für das Jahr 2026 berufen. Neu geschaffen ist der U25-Kader, da im kommenden Jahr erstmals eine Weltmeisterschaft für Vielseitigkeitsreiterter unter 25 Jahren („U25“) ausgetragen wird. Der Weltreiterverband FEI hatte den entsprechenden Beschluss im Rahmen seiner Generalversammlung in Hongkong gefasst. Die Premiere der neuen U25-Weltmeisterschaft Vielseitigkeit findet vom 21. bis 26. Juli 2026 im irischen Millstreet statt.
Die Kader im Überblick:
Olympiakader
Perspektivkader (PK) - erfolgsorientiert
Perspektivkader (PK) - U25 perspektivisch