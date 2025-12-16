Warendorf. Der Ausschuss Springen des Deutschen Olympiadekomitees für Reiterei (DOKR) tagte und benannte seine Top-Kader nach den aktuellen Erfolgen und Leistungen - in erster Linie mit Blick auf die Weltreiterspiele im nächsten Jahr in Aachen und zusätzlich auf Olympia in Los Angles 2028. Zum Olympiakader gehören weiterhin die Paare, die Deutschland 2025 sehr erfolgreich bei den Europameisterschaften in Spanien vertreten haben. Das deutsche Team gewann Bronze und Richard Vogel mit United Touch S den Einzeltitel. Darüber hinaus finden sich mit Christian Ahlmann und Daniel Deußer aber Reiter, die in der jüngsten Vergangenheit nicht bei Championaten im Einsatz waren, wohl aber bereits Medaillen für Deutschland feiern konnten, wieder im Spitzenkader. Zudem gibt es im Perspektivkader einige Paare, die in 2025 eine tolle Entwicklung gezeigt haben, wie zum Beispiel Sandra Auffarth und Quirici H. Sie waren beim Nationenpreis-Finale in Barcelona das deutsche Ersatzpaar, um nur ein Beispiel zu geben. Die nominierten Paare in alphabetischer Reihenfolge: Olympia-Kader (OK): Christian Ahlmann (Wohnort: Marl) mit Dourkhan Hero Z (Züchter: High Jumper sprl/Luc Henry/Besitzer: Stoeterij Zangersheide)

Daniel Deußer (Peulis Putte/BEL) mit Otello de Guldenboom (Hugo Versnick/Daniel Deußer und Stephex Stables)

Marcus Ehning (Borken) mit Coolio 42 (Martina Wirtz/Marcus Ehning und Elm Rock BV)

Sophie Hinners (Pfungstadt) mit Iron Dames Singclair (J. AB Wannius/Pegase Equestrian BV), Iron Dames My Prins (Stoeterij Dorperheide Philippaerts Ludo/ Pegase Equestrian BV) und Iron Dames Combella (Solmat Agropecuaria S.A./Pegase Equestrian BV)

Christian Kukuk (Hörstel) mit Checker 47 (Wolfgang Kipp/Madeleine Winter-Schulze und M.H. & Partner Gbr), Just be gentle (Pascal Knijnenburg/Christian Kukuk und Lost Falls LLC) und Cepano Baloubet (Wolfgang Seemann/ Coleridge equestrian LLC)

Gerrit Nieberg (Sendenhorst) mit Ping Pong van de Lentamel (Hulde Aan de Bok B.V.B.A./European Youngsters)

Richard Vogel (Bensheim) mit United Touch S (Julius-Peter Sinnack/Julius-Peter Sinnack) Perspektiv-Kader (PK) erfolgsorientiert, erweiterte Weltspitze: Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Quirici H (ZG Gundula u. Jens Hagemann/Evelyn u. Michael Viehof)

Hans-Dieter Dreher (Efringen-Kirchen) mit Elysium (Manfred Tummes/Hans-Dieter Dreher und SIPE Handels AG)

Katrin Eckermann (Sassenberg) mit Chao Lee (Otmar Eckermann/Ottmar Eckermann) und Iron Dames Dialou Blue PS (Gestüt Lewitz/Pegase Equestrian BV)

Jörne Sprehe (Fürth) mit Sprehe Hot Easy (R. Teunissen/Jörne und Inge Sprehe)

Mario Stevens (Molbergen) mit Starissa FRH (Albert Sprehe/Albert Sprehe)

Andre Thieme (Plau am See) mit DSP Chakaria (Martin Jürgens/Pferdemanagement & Marketing GmbH)

Maximilian Weishaupt (Jettingen-Scheppach) mit Zuccero HV (Hanno Köhncke/ Lio Sporthorses GmbH und Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH) Perspektiv-Kader (PK) perspektivisch: Hannes Ahlmann (Reher) mit Tokyo 4 (Jürgen Böge/Bernd Heicke)

Johanna Beckmann (Löningen) mit Emelie van de Mirania Stam (Gestüt Appenriede, Marcus Stiekema/Annette Beckmann und Markus Willem Stiekema)

Liam Broich (Nettetal) mit Cadou Z (Heinz Ophey/Michael Terhorst)

Marvin Jüngel (Kamenz) mit Don Corleone Z (Joachim Specht/Richard u. Andreas Theurer)

Britt Roth (Freimersheim) mit Jeffrey (Philipp Freier/Barbara Rot