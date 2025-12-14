Genf. Zum Abschluss des 64. Internationalen Turniers in Genf gewann der US-Amerikaner Kent Farrington den mit 1,2 Millionen Euro dotierten Rolex Grand Prix der Springreiter. Der Weltranglisten-Erste setzte sich im Stechen auf der Oldenburger Stute Greya überlegen durch vor den ebenfalls fehlerfreien Shane Sweetman (Irland) auf James Kann Cruz und dem Belgier Thibault Spits auf Impress-K van`t Kattenheye Z sowie Sophie Hinners (Pfungstadt) auf Iron Dames Sinclair und Jason Smith (Schweiz) auf Picobello. Für Farrington beginnt gleichzeitig die Möglichkeit auf den Grand Slam um zwei oder gar drei Millionen Euro Bonus be zwei weiteren Erfolgen hintereinander in den Großen Preisen von Hertogenbosch und Aachen sowie bei einem vierten Sieg im September 2026 in Spruce Meadows. Auf drei Erfolge hintereinander kam bisher nur der Brite Scott Brash. Rolex Grand Prix von Genf