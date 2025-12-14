Genf. Drei Monate nach seiner erneuten Rücken-Operation ist der Schweizer Olympiasieger von London 2012, Steve Guerdat, erfolgreich in den Hochleistungssport zurückgekehrt. Beim 64. Internationalen Turnier in Genf sicherte er sich den Sieg im "Pokal von Genf" auf dem Wallach Albführen`s Iashin Sitte vor seinem Landsmann Martinn Fuchs aufr Conner Jei. Bester Deutscher war als Vierter der mit 110.000 Euro dotierten Springprüfung Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) auf dem anscheinend nimmermüden Holsteiner Schimmel Elysium. "Pokal von Genf" Qualifikation zum Weltcup-Viersänner