Scot Brash Sieger im "Top Ten Finale" in Genf

Scot Brash Sieger im "Top Ten Finale" in Genf PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Samstag, 13. Dezember 2025 um 09:00

Genf. Das um ein Preisgeld von 530.000 Euro ausgeschriebene Springreiter-Finale der "Top Ten" der Weltrangliste gewann in Genf der Brite Scott Brash auf der zwölfjährigen Oldenburger Chacco-Blue-Tochter Hello Chadora Lady vor dem US-Amerikaner Kent Farrington auf Toulayana und Europameister Richard Vogel (Bensheim) auf dem Holsteiner Hengst Cloudio. Olympiasieger Christian Kukuk (Riesenbeck) auf der holländischen Stute Just Be Gentle wurde Sechster. Nur die beiden Erstplatzierten waren in beiden Umläufen fehlerfrei geblieben, am Ende entschied die bessere Zeit von 0,16 Sekunden für den Schotten.

