Basel. Die wichtigste Hallenveranstaltung im Reitsport ist 2028 erneut in Basel zuhause: Die Weltcupfinals in Springen und Dressur. Vor neun Monaten führte die CHI Classics Basel Ltd. erstmals die Weltcupfinals des internationalen Pferdesportverbandes – der Fédération Equestre Internationale (FEI) - durch. Dank der gelungenen Organisation und dem positiven Echo war für die Basler Crew rasch klar, dass sie sich für eine erneute Austragung bewerben will. „Es erfüllt uns mit großem Stolz, dieses wichtige Sportereignis nach so kurzer Zeit erneut am wunderschönen Rheinknie ausrichten zu dürfen. Wir danken dem Weltverband und unserem Nationalverband für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Wir sind hochmotiviert, 2028 erneut Maßstäbe zu setzen und ein Weltklasseturnier auszurichten“, sagt Thomas Straumann, Präsident des Organisationskomitees und Chairman der CHI Classics Basel. Begeistert zeigte sich auch Damian Müller, Präsident des Schweizerischen Verbands für Pferdesport (Swiss Equestrian): „Die erneute Vergabe der Weltcupfinals nach Basel ist ein starkes Signal für unseren Pferdesport und für die Schweiz insgesamt. Es ist eine große Ehre und eine klare Anerkennung des Engagements, der Kompetenz und der hervorragenden Arbeit des Organisationskomitees, diesen Top-Event nach 2025 erneut in der Schweiz austragen zu dürfen. Basel wird damit wieder zum pulsierenden Zentrum des internationalen Pferdespitzensports - im Dienst der Athletinnen und Athleten, der Pferde und der gesamten Swiss-Equestrian-Familie.“ Auch aus Sicht der Host City Basel sind die Weltcupfinals 2028 ein großer Gewinn. Regierungspräsident Conradin Cramer erklärt: "Wir sind stolz darauf, bereits zum zweiten Mal die FEI World CupTM Finals beherbergen zu dürfen. Mit den Longines CHI Classics hat sich Basel seit 2010 als Top-Adresse im internationalen Pferdesport etabliert. Die erstmalige erfolgreiche Austragung der FEI World CupTM Finals im April dieses Jahres und die erneute Austragung 2028 sind die Krönung dieser Erfolgsgeschichte. Das weltweit bedeutendste Pferdesport-Turnier trägt wesentlich zur internationalen Ausstrahlungskraft des Veranstaltungsorts Basel bei."