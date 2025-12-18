Sie befinden sich hier: Home Sport Drei Britinnen im Grand Prix von London unter sich

Drei Britinnen im Grand Prix von London unter sich PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Donnerstag, 18. Dezember 2025 um 18:25

London. Ganz unter sich waren drei britische Dressurreiterinnen  im Grand Prix de Dressage als Vorlauf zur Weltcupkür in London. Siegerin wurde Weltcupgewinnerin Charlotte Fry auf holländischen Rapphengst Glamourdale mit 80,783 Prozentpunkten klar vor der dreimaligen Olympiasiegerin Charlotte Dujardin auf der Stute Alive and Kicking (76,544 und Becky Moody auf Jgerbomb (75,043). Moritz Treffinger (Werder), einziger deutscher Tielnehmer, belegte mit dem Hannoveraner Hengst Cadeau Noir vom Gestüt Bonhomme den siebten Rang (70,348).

Grand Prix de Dressage
 

