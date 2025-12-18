London. Ganz unter sich waren drei britische Dressurreiterinnen im Grand Prix de Dressage als Vorlauf zur Weltcupkür in London. Siegerin wurde Weltcupgewinnerin Charlotte Fry auf holländischen Rapphengst Glamourdale mit 80,783 Prozentpunkten klar vor der dreimaligen Olympiasiegerin Charlotte Dujardin auf der Stute Alive and Kicking (76,544 und Becky Moody auf Jgerbomb (75,043). Moritz Treffinger (Werder), einziger deutscher Tielnehmer, belegte mit dem Hannoveraner Hengst Cadeau Noir vom Gestüt Bonhomme den siebten Rang (70,348).

Grand Prix de Dressage