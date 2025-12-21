Sie befinden sich hier: Home Sport Erster Weltcup-Erfolg für Max Kühner

Neueste Beiträge

Wer ist Online

Wir haben 3351 Gäste und 2 Mitglieder online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com

Anzeige

Banner

Anzeige

Banner

Partnerlinks

Briards los pequenos Banditos

Anzeige


Erster Weltcup-Erfolg für Max Kühner PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 21. Dezember 2025 um 18:13

London. Das Weltcupspringen der diesjährigen Saison brachte in London Max Kühner erstmals den ersten Erfolg in dieser Turnierreihe. Von den deutschen Startern war keiner platziert.

Das mit 180.000 Euro dotierte Weltcupspringen der Westeuropaliga in London hatte am Ende den seit zehnJahren für Österreich startenden Starnberger Max Kühner auf dem ersten Platz. Der Team-Dritte der Europameisterschaft von 2023 in Mailand, der damit seinen ersten Erfolg in dieser Turnierserie feiern konnte, setzte sich nach Stechen auf dem zwölfjährigen irischen Wallach EIC Cooley Jump the Q durch vor den beiden ebenfalls fehlerfreien Donald Whitaker 32) aus Großbritannien und Cian O`Connor (46) aus Irland auf dem Oldenburger Wallach Chatolinues PS.

Preisgeld für den Sieger: 45.000 Euro, an den Neffen von John Whitaker gingen 36.000, und der an Mannschafts-Olympiadritten von London 2012 konnte sich über 27.000 Euro freuen. Unter den zwölf platzierten Teilnehmern war kein Deutscher.

Weltcupspringen London

 
 

Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>