London. Das Weltcupspringen der diesjährigen Saison brachte in London Max Kühner erstmals den ersten Erfolg in dieser Turnierreihe. Von den deutschen Startern war keiner platziert.

Das mit 180.000 Euro dotierte Weltcupspringen der Westeuropaliga in London hatte am Ende den seit zehnJahren für Österreich startenden Starnberger Max Kühner auf dem ersten Platz. Der Team-Dritte der Europameisterschaft von 2023 in Mailand, der damit seinen ersten Erfolg in dieser Turnierserie feiern konnte, setzte sich nach Stechen auf dem zwölfjährigen irischen Wallach EIC Cooley Jump the Q durch vor den beiden ebenfalls fehlerfreien Donald Whitaker 32) aus Großbritannien und Cian O`Connor (46) aus Irland auf dem Oldenburger Wallach Chatolinues PS.

Preisgeld für den Sieger: 45.000 Euro, an den Neffen von John Whitaker gingen 36.000, und der an Mannschafts-Olympiadritten von London 2012 konnte sich über 27.000 Euro freuen. Unter den zwölf platzierten Teilnehmern war kein Deutscher.

Weltcupspringen London