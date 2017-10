(Foto: Privat) Uthlede. Der gemeinnützige Verein „Pferde für unsere Kinder e.V.“ wurde mit dem „Social Horse Award“ für Juni 2017 ausgezeichnet. Den Preis nahm Franziska Wulfsberg (Foto) in Empfang. Dem gemeinnützigen Verein „Pferde für unsere Kinder e.V.“ wurde eine ganz besondere Ehre zuteil. Aufgrund seines Engagements zum Thema Kinder und Pferde wurde der Verein als einer von zwölf Preisträgern ausgewählt, welche von der Firma Kristallkraft Naturprodukte GmbH & Co. KG geehrt werden, und durfte nun den Kristallkraft Social Horse Award für Juni 2017 entgegennehmen. „Über die Auszeichnung freuen wir uns natürlich sehr“, so Franziska Wulfsberg, 2. Vorsitzende des Vereins. „Der Verein „Pferde für unsere Kinder“ ist mit seinem zweijährigen Bestehen noch relativ jung, aber die Ehrung zeigt, dass unsere Arbeit wahrgenommen wird. Mehr noch: Wir sind nicht die Einzigen, die fest davon überzeugt sind, dass Pferde und Ponys einen positiven Einfluss auf die Entwicklung von Kindern haben und dass es wichtig ist, schon den Kleinsten den Zugang zu Pferden zu ermöglichen und dies zu fördern. Diese tolle Auszeichnung bestätigt uns in unserem Tun und motiviert uns nur noch mehr, unsere Ziele weiter zu verfolgen.“ Der Kristallkraft Social Horse Award 2017 richtet sich an Pferdeprojekte, die sich um das Wohl von Pferden sowie die Beziehung zwischen Menschen und Pferden verdient machen und will besonders soziale Projekte ehren und auch finanziell unterstützen. Die Auszeichnung umfasst eine Kristalltrophäe, eine Stallplakette und eine Spende in Höhe von 1.000 Euro. „Pferde für unsere Kinder e.V.“ hat es sich zum Ziel gemacht, Kindern bundesweit den Zugang zum Pferd zu ermöglichen. Über das Startprojekt „10.000 Holzpferde für Kindergärten“ konnten in den ersten zwei Jahren nach der Vereinsgründung bereits etwa 500 Kindergärten mit einem Holzpferd ausgestattet werden. Inzwischen werden wöchentlich Kindergärten mit dem beliebten Vierbeiner ausgestattet. Kinder sollen durch das Holzpferd, welches mit einem Lernkoffer der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) gemeinsam an den Kindergarten übergeben wird, den ersten Kontakt zum Pferd erhalten. Die Vision des Vereins ist es, den Wert des Pferdes für die Gesellschaft zu verdeutlichen und damit einen Beitrag zur Erhaltung für zukünftige Generationen zu leisten . Eine umfassende Darstellung des Vereins, dessen Ziele und Projekte, der prominenten Botschafter und der Möglichkeiten, die Idee zu unterstützen, bietet in Wort, Bild und Film die Internetseite www.pferde-fuer-unsere-kinder.de