Hagen a.T.W. Die 18. Ausgabe des Reitsport-Festivals Horses & Dreams beginnt in 24 Stunden in Hagen am Teutoburgher Wald, das erste diesjährige internationale Freiluftsaison dieser Größenordnung. Und was 2006 mit dem ersten Partnerland Oman seinen Anfang nahm, findet in dieser Woche bis Sonntag eine neue, internationale Kulisse ganz im Zeichen der Gastnation Portugal.



Die ersten der insgesamt 622 Boxen in den Stallzelten sind schon bezogen. 567 Pferde werden in den kommenden fünf Tagen hier ihr Quartier beziehen, alle Boxen sind mit Fenstern ausgestattet zum Herausschauen und sorgen für gute Luftqualität im Stall — nur ein kleiner Teil der vielen Maßnahmen zum Pferdewohl. 25 Paletten mit je 24 Späneballen liefern den nötigen Komfort unter den Hufen, verrät das Stallmeister-Büro unter der Leitung von Aranka Berends und Maik Freistedt. Sie sind auch mit dem Parken der mehr als 200 großen Lkw beauftragt. Insgesamt 269 Teilnehmer werden zu Horses & Dreams meets Portugal erwartet, Flaggen aus 27 Nationen wehen dann auf dem Borgberg. Es ist ein olympisches Jahr und das spürt man in diesen Tagen auch im Osnabrücker Land. Die Prüfungsplätze auf dem Hof Kasselmann sind perfekt vorbereitet und wurden bereits von den ersten internationalen Dressurreitern getestet.

Saisonstart für Dujardin und Imhotep

Zwei Reiter, die bereits beim Training beobachtet werden konnten, waren die zweimalige Einzel-Olympiasiegerin, zweimalige Weltcupgewinnerin und zweimalige Weltmeisterin - jeweils auf dem Wallach Valegro - Charlotte Dujardin (38) und ihr Entdecker und Förderer, Carl Hester (56), ebenfalls Brite. Während beide Reiter mit den Turnieren in Hagen a.T.W. bestens vertraut sind, ist Horses & Dreams noch Neuland für ihre Europameisterschaftspferde von Riesenbeck 2023, Imhotep und Fame, die in der CDI4* Tour an den Start gehen werden. “Ich freue mich sehr darauf, hier in Hagen zu sein“, sagt Charlotte Dujardin nach dem ersten Training. “Ich habe auch ein neues Pferd hier. Alive and Kicking ist eine zehnjährige Stute, mit der ich bereits ein Hallenturnier in Lier bestritten habe. Das war ihr erstes internationales Turnier, das hier ist ihr zweites, es wird also eine kleine Überraschung für sie sein. Sie hat noch nie an einem so großen Turnier wie diesem teilgenommen. Ich kann es kaum erwarten, sie hier zu zeigen. Und dann habe ich noch Imhotep. Es ist sein erster Start in Hagen und sein erstes Turnier in dieser Saison.”

Weltrekord-Erinnerungen

Dressurfans aus der ganzen Welt werden diesen ersten spannenden Showdown der Co-Favoriten für Paris 2024 mit Spannung erwarten. Dujardin zeigt sich bestens gelaunt und hochmotiviert: “Die Idee, in Hagen zu starten, besteht schon seit Ende letzten Jahres, als wir den Turnierplan aufstellten. Für mich ist Hagen mit vielen unglaublichen Erinnerungen verbunden, nachdem ich 2012 dort mit Valegro den Weltrekord im Grand Prix Special mit 88,022 Punkten aufgestellt habe. Es ist eine großartige Show“, so die frühere Weltcupsiegerin.



Mehr als 100 Aussteller treffen ebenfalls auf dem großzügigen Gelände des „Hof Kasselmann“ ihre letzten Vorbereitungen. Ehe am Mittwochmorgen die Tore für die Besucher öffnen. Das erste Pferd wird um 9:00 Uhr ins Viereck traben und das Turnier mit dem CDI3* Grand Prix, Preis der Hof Kasselmann GmbH & Co. KG, eröffnen. Für die Springreiter beginnt das Programm ein wenig später, mit der ersten Qualifikation für den Theurer Trucks 2GO Youngster Cup, präsentiert von der Himmelreich Tischlerei Zimmerei Dachdeckerei um 12:00 Uhr.



*******************



Tickets für "Horses & Dreams meets Portugal" sind jetzt noch im Vorverkauf auf Ticketmaster erhältlich oder alternativ an der Tageskasse ab Donnerstag.

Am Mittwoch ist der Eintritt frei, das beinhaltet auch die abendliche Eröffnungsfeier mit dem feierlichen, ökumenischem Gottesdienst. Weitere Informationen zum Event und zum Ticketverkauf finden Sie unter horses-and-dreams.de.

Ticket Link: https://www.ticketmaster.de/artist/horses-dreams-tickets/1151674