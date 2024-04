Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Dressur- und Springturnier (CDI4*/CSI3*) "Horses and Dreams" mit U25-Springpokal und Louisdor-Preis vom 24. bis 28. April in Hagen a.T.W.



Grand Prix 4*

1. Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Matchball OLD; 73,348 Prozent

2. Ingrid Klimke (Münster) mit First Class 92; 70,565

3. Sandra Sysojeva (POL) mit Maxima Bella, 70,130



Grand Prix Kür 4*

1. Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Matchball OLD; 80,945 Prozent

2. Sandra Sysojeva (POL) mit Maxima Bella, 77,270

3. Ingrid Klimke (Münster) mit First Class 92; 76,430



Grand Prix 4*

1. Charlotte Dujardin (GBR) mit Imhotep; 77,478 Prozent

2. Frederic Wandres (Hagen) mit Bluethooth OLD; 75,326

3. Carl Hester (GBR) mit Fame; 74,478



Grand Prix Special 4*

1. Charlotte Dujardin (GBR) mit Imhotep; 79,064 Prozent

2. Frederic Wandres (Hagen) mit Bluethooth OLD; 76,532

3. Carl Hester (GBR) mit Fame; 75,809



Grand Prix 3*

1. Charlotte Dujardin (GBR) mit Alive and Kicking; 74,848 Prozent

2. Carl Hester (GBR) mit En Vogue; 72,761

3. Sofie Lexner (SWE) mit Inoraline W; 72,435

4. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Magnanimous, 71,130



Grand Prix Special 3*

1. Charlotte Dujardin (GBR) mit Alive and Kicking; 74,170 Prozent

2. Carl Hester (GBR) mit En Vogue; 72,170

3. Sofie Lexner (SWE) mit Inoraline W; 71,596

4. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Magnanimous, 70,234



Louisdor-Preis

1. Niklaas Feilzer (Oberhausen) mit Falihandro; 71,872 Prozent

2. Berill Szöke-Toth (NED) mit Velasco 7; 70,914

3. Mathis Goerens (NED) mit Flash Gordon 37; 70,808



Großer Preis

1. Carsten-Otto Nagel (Lilienthal) mit GK CuracaoM 0/47,81

2. Marc Houtzage (NED) mit Sterrehof’s Dante; 0/48,60

3. Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) mit Cellagon Cascais; 0/48,93



Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Pferdesport und Holger Hetzel

1. Mia-Charlotte Becker (Sendenhorst) mit Lasse K; 0/83,93

2. Pia-Luise Baur (Durmersheim) mit Emeraldo 4; 4/78,16

3. Henrike-Sophie Boy (Coppenbrügge) mit Aquarell Sun 4/78,17 Weitere Informationen unter: https://psi-events.de/ Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S) vom 25. bis 28. April in Radolfzell



CCI3*-S

1. Michael Jung (Horb) mit Palm Beach 32; 32,4 (Dressur 23,2/Gelände 4,8/Springen 4,4)

2. Jerome Robine (Warendorf) mit Avatar 42; 35,1 (26,3/4,4/4,4)

3. Konstantin Harting (Königswinter) mit Caspara 6; 36,9 (31,3/1,6/4)



CCI2*-S

1. Antonia Baumgart (Düsseldorf) mit Lagavulin 4; 24,4 (Dressur 24,4/Gelände 0/Springen 0)

2. Emma Hartmann (Mechernich) mit Baloucor; 26,0 (26,0/0/0)

3. Michael Jung (Horb) mit Jim Knopf P; 26,4 (24,0/2,4/0) Weitere Informationen unter: www.weiherhof-eventing.com Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*) vom 27. bis 28. April in Luhmühlen



CCI2*-S Section 1

1. Tom Nikolas Körner (Pronstorf-Strenglia) mit Chip Chap Zh; 26,3 (Dressur 22,3/Springen 0/Gelände 4)

2. Linn Sophie Mauchert (Wuster Nordseeküste) mit Lou Daymen OLD; 26,7 (26,7/0/0)

3. Felicia von Baath (Salzhausen) mit Donna Fiederella; 28,8 (26,8/0/2)



CCI2*-S Section 2

1. Sabrina Mertens (Heidmühlen) mit La Duma; 29,0 (Dressur 27,4/Springen 0/Gelände 1,6)

2. Maj-Jonna Ziebell (Egestorf) mit Creed 5; 32,3 (30,7/0/1,6)

3. Karsten Jaspers (Westerstede) mit Compione de Lux; 34,8 (34,0/0/0,8)



CCI1*-Intro Section 1

1. Anna Siemer (Salzhausen) mit Kiss Me; 25,1 (Dressur 24,7/Springen 0,4/Gelände 0)

2. Johanna Marloh (Seevetal) mit Js Chakalaka; 25,8 (25,8/0/0)

3. Johanna Marloh (Seevetal) mit Vince V; 26,7 (26,7/0/0)



CCI1*-Intro Section 2

1. Anna Catharina Lafrenz (Eyendorf) mit Bohemian Rhapsody 9; 27,7 (Dressur 27,7/Springen 0/Gelände 0)

2. Rike Weymann (Berge) mit Be My Girl; 31,3 (30,9/0,4/0)

3. Louis Brinkmann (Dinklage) mit Duke’s Diamond Eye; 31,3 (31,3/0/0) Weitere Informationen unter: https://azl.luhmuehlen.de/PZRV Internationales Offizielles Springturnier (CSIO3*) vom 24. bis 28. April in Gorla Minore/ITA



Nationenpreis

1. Schweiz; 4/38,71

2. Deutschland; 8/37,93 (Pia Reich (Bad Bellingen)/Philip Rüping (Steinfeld)/Marie Ligges (Ascheberg)/Patrick Stühlmeier (Steinfeld)

3. Vereinigte Arabische Emirate; 8/216,87



Großer Preis

1. Oleksandr Prodan (UKR) mit Moneymaker van’t Meulenhof; 0/0/39,08

2. Antonio Maria Garofalo (ITA) mit Carem Sandy; 0/0/40,35

3. Anastasia Bondarieva (UKR) mit Calder; 0/0/44,33

…

9. Philip Rüping (Steinfeld) mit Chatolinue PS; 4/79,18 Weitere Informationen unter: www.equieffe.it Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIOY/J/Ch/CSIU25) vom 24. bis 28. April in Zduchovice/CZE



Nationenpreis Children

1. Belgien; 0/125,16

2. Deutschland; 0/126,12 (Philippa Walischewski (Inning) mit Kristaly of Luhov/Hannes Huthwelker (Datteln) mit Quinn/Johanna Hell (Kempen) mit Copacabana M/Emma Hertz-Eichenrode (Wedemark) mit Vienna)

3. Großbritannien; 0/126,41



Großer Preis Children

1. Rose Smith (GBR) mit Fruselli; 0/0/30,46

2. Sille Hartwig Nielsen (DEN) mit Quimodo de la Roque 0/0/32,92

3. Ted Bastian Mason (GBR) mit Forest Ranger OL; 0/0/37,00

4. Lynn Renner (Gräfelfing) mit Cornet’s Celine; 0/0/37,83



Nationenpreis Junioren

1. Tschechin; 0/97,99

2. Großbritannien; 4/98,89

3. Belgien; 9

4. Deutschland; 19 (Paula Fischer (Nuthetal) mit Centenario P/Hanna Bräuer (Steinfurt) mit Flash/Cecilia Huttrop-Hage (Paderborn) mit Sis is Sushi HH/Tony Stormanns (Eschweiler) mit Dia Nova)



Großer Preis Junioren

1. Albert Pisarik (CZE) mit Goldenstar; 0/0/38,57

2. Viktor Skutecky (CZE) mit Nena Chanti Z; 0/0/39,49

3. Iasmina-Nicole Panaite (ROU) mit Conrad G; 0/0/40,53

4. Luise Konle (Küps) mit Dressed for Success; 0/0/41,23



Nationenpreis Junge Reiter

1. Tschechien; 4

2. Großbritannien; 16

3. Dänemark; 16

4. Deutschland; 20 (Hannah-Michelle Wilken (Warendorf) mit Never Mind/Tabea Markgraf (Gräfelfing) mit Camila Cabello/Liam Broich (Nettetal) mit Cadou Z/Julien Golle (Königs Wusterhausen) mit Santa Sophia)



Großer Preis Junge Reiter

1. Niklas Schipler (Oberheldrungen) mit Upside; 0/65,57

2. Peter Antal jr. (HUN) mit Choral Symphony; 1/74,67

3. Julien Golle (Königs Wusterhausen) mit Santa Sophia; 4/66,23



Großer Preis U25

1. Mariana Michlickova (CZE) mit Leeve Junge 2; 0/0/36,39

2. Ruby Barrs (GBR) mit Guinot di Nocciola 0/0/38,07

3. Tony Stormanns (Eschweiler) mit Donjon D’Asschaut; 0/4/32,72 Weitere Informationen unter: www.zavody-zduchovice.cz Internationales Spring-, Para-Dressur- und Vielseitigkeiztsturnier (CSI5*/CPEDI3*/CCI 3*-S) vom 22. bis 28. April in Fontainebleau/FRA



Großer Preis

1. Steve Guerdat (SUI) mit Dynamix de Belheme; 0/0/39,28

2. Aurelien Leroy (FRA) mit Croqsel de Blaignac; 0/0/39,91

3. Jennifer Hochstadter (LIE) mit Golden Lady; 0/0/42,61

…

12. Kendra Claricia Brinkop (Deutschland) mit Tabasco de Toxandria Z; 4/75,97



Mannschaftswertung Para-Dressur

1. USA; 448,004

2. Frankreich; 424,591

3. Deutschland; 402,919 (Saskia Deutz (Sehlen) mit Festina Dream/Noah Kuhlmann (Rielasingen-Worblingen) mit Staatslegende/Mara Meyer (Köln) mit HBS Daily Double)



Grade I Grand Prix A

1. Marie Vonderheyden (FRA) mit Bombastic D Arion; 69,042 Prozent

2. Mara Meyer (Köln) mit HBS Daily Double; 64,208



Grade I Grand Prix B

1. Marie Vonderheyden (FRA) mit Bombastic D Arion; 70,333 Prozent

2. Mara Meyer (Köln) mit HBS Daily Double; 66,500



Grade I Kür

1. Marie Vonderheyden (FRA) mit Bombastic D Arion; 71,733 Prozent

2. Mara Meyer (Köln) mit HBS Daily Double; 66,213



Grade IV Grand Prix A

1. Sanne Voets (NED) mit Demantur RS2 N.O.P.; 75,667 Prozent

2. Kate Shoemaker (USA) mit Vianne; 74,417

3. Vladimir Vinchon (FRA) mit Pegase Mayenne; 71,583

4. Saskia Deutz (Sehlen) mit Festina Dream; 70,750



Grade IV Grand Prix B

1. Kate Shoemaker (USA) mit Vianne; 74,513 Prozent

2. Sanne Voets (NED) mit Demantur RS2 N.O.P.; 72,892

3. Vladimir Vinchon (FRA) mit Pegase Mayenne; 71,108

4. Noah Kuhlmann (Rielasingen-Worblingen) mit Staatslegende; 70,135



Grade IV Kür

1. Kate Shoemaker (USA) mit Vianne; 78,385 Prozent

2. Sanne Voets (NED) mit Demantur RS2 N.O.P.; 76,210

3. Vladimir Vinchon (FRA) mit Pegase Mayenne; 72,720

4. Noah Kuhlmann (Rielasingen-Worblingen) mit Staatslegende; 71,925



CCI 3*-S

1. Nicolas Touzaint (FRA) mit Fibonacci de Lessac HDC; 25,9 (Dressur 25,9/Gelände 0/Springen 0)

2. Thomas Carlile (FRA) mit Darmagnac de Beliard; 26,1 (26,1/0/0)

3. Nicolas Touzaint (FRA) mit Gauguin du Busson; 28,1 (27,7/0/0,4)

…

8. Anna Lena Schaaf (Voerde) mit Fairytale 39; 39,9 (27,5/12,4/0) Weitere Informationen unter: https://leprintempsdessportsequestres.com/fr/ Internationales Dressurturnier (CDI3*) vom 24. bis 28. April in Kristiansand/NOR



Grand Prix

1. Ville Vaurio (FIN) mit Dante NL; 68,565 Prozent

2. Stella Hagelstam (FIN) mit Kiss Me; 67,022

3. Maik Kohlschmidt (Deutschland) mit Pasadena; 66,761



Grand Prix Special

1. Maik Kohlschmidt (Deutschland) mit Pasadena; 67,600 Prozent

2. Anette Christensson (SWE) mit Edwin; 66,200

3. Ville Vaurio (FIN) mit Dante NL; 65,500 Weitere Informationen unter: www.epona.no Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI5*-L) vom 24. bis 28. April in Lexington, KY/USA



CCI 5*-L

1. Oliver Townend (GBR) mit Cooley Rosalent; 31,8 (Dressur 31,4/Gelände 0,4/Springen 0)

2. Tom McEwen (GBR) mit Jl Dublin; 33,8 (24,6/4/5,2)

3. Yasmin Ingham (GBR) mit Banzai du Loir; 35,6 (26,0/5,6/4)

4. Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth) mit Carlitos Quidditch K; 37,9 831,1/6,8/0) Weitere Informationen unter: https://kentuckythreedayevent.com/ Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-S) vom 25. bis 28. April in Sopot/POL



CCI2*-S

1. Karolina Mis (POL) mit Go Jack; 31,0 (Dressur 31,0/Springen 0/Gelände 0)

2. Mateusz Kiempa (POL) mit Gouverneur; 31,3 (30,9/0/0,4)

3. Andrea Novotna (CZE) mit Eldorado; 32,7 (31,9/0,8/0)

…

7. Laura Jahn (Neu Duvenstedt) mit Million’s Milka; 37,4 (34,6/0/2,8) Weitere Informationen unter: www.hipodrom.sopot.pl Internationales Fahrturnier (CAI3*-H2/3*-P4/3*-P2/3*-P1/2*-H1/2*-P2/2*-P1/U252*-H1/U252*-P1/J2*-P1/Ch2*-P1) vom 24. bis 28. April in Selestat/FRA



CAI3* H2

1. Diane Delmas (FRA); 171,48 (Dessur 68,02/Marathon 90,17/Hindernisfahren 13,29)

2. Louis Ferdinand Kessler (Friedewald); 175,17 (55,85/92,32/27)



CAI3* P2

1. Leon Zacharias Reinhardt (Bischoffen-Wilsbach); 145,38 (Dressur 51,84/Marathon 83,69/Hindernisfahren 9,85)

2. Vera Bütikofer (SUI); 153,93 (44,05/83,97/25,91

3. Christof König (SUI); 154,10 (50,13/84,03/19,94)



CAI3* P1

1. Marie Verna (FRA); 132,20 (Dressur 51,77/Marathon 76,75/Hindernisfahren 3,68)

2. Anna Christmann (FRA); 137,01 (49,89/77,28/9,84)

3. Anna Genkinger (Pfalzgrafenweiler); 142,38 (57,10/79,53/5,75)



CAI2* H1

1. Jens Motteler (Nufringen); 121,32 (Dressur 50,69/Marathon 67,63/Hindernisfahren 3)

2. Benoit Vernay (FRA); 133,71 (57,53/70,93/5,25)

3. Benoit Maza (FRA); 137,48 (58,54/73,36/5,58)



CAI2* P1

1. Celine Copin (FRA); 134,91 (Dressur 48,28/Marathon 76,96/Hindernisfahren 9,67)

2. Peter Kessler (SUI); 149,59 (64,37/77,92/7,30)

3. Ursula Hüsges (Willich); 151,40 (54,23/83,25/13,92



CAI2* Ch P1

1. Tamara Faber (Taucha); 105,13 (Dressur 50,81/Marathon 51,32/Hindernisfahren 3)

2. Amber Rose Bannert (Biebergemünd); 112,03 (55,50/48,20/8,33)

3. Jörne-Sophie Wernink (Steinfurt); 121,94 (56,26/53,42/12,26



CAI2* J P1

1. Philipp Stolzenberger (Sandhausen); 123,16 (Dressur 44,40/Marathon 71,20/Hindernisfahren 7,56)

2. Daniel Pineda Andic (ESP); 132,28 (48,27/68,36/15,65)

3. Perlane Fassel (FRA); 137,99 (63,07/72,67/2,25)



CAI2* U25 H1

1. Come Boisteau (FRA); 128,05 (Dressur 56,27/Marathon 68,78/Hindernisfahren 3)

2. Mathias Wüthrich (SUI); 134,40 (49,55/73,45/11,40)

3. Justus Tekotte (Bad Vilbel); 142,99 (57,23/77,19/8,57)



CAI2* U25 P1

1. Julie Schoonbaert (BEL); 139,24 (Dressur 60,52/Marathon 7 ,61/Hindernisfahren 8,11)

2. Louise Lenne (FRA); 143,17 (62,24/70,76/10,17)

3. Luisa Dietrich (Langenbrettach); 148,33 (53,00/73,31/22,02)



CAI2* P2

1. Max Andrew (Schriesheim); 132,97 (Dressur 53,98/Marathon 76,86/Hindernisfahren 2,13)

2. Lukas Veit (Michelbach an der Bitz); 158,79 (66,01/85,06/7,72) Weitere Informationen unter E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. Internationales Voltigierturnierturnier (CVI3*/3* Pas de Deux/3* Gruppen/Y2*/J2*/J2* Pas de Deux/J2* Gruppen) vom 26. bis 28. April in Ermelo/NED



Junioren Damen 2*

1. Mara Hofer (SUI) mit Nashville Grandia Z/Longenführer Rita Blieske; 8,639

2. Amari Santamaria Diaz (Userin) mit Meran/Hauke Thummler; 8,345

3. Laura Seemüller (Bad Wörishofen) mit For Ever 60/Alexander Zebrak; 8,250



Junioren Herren 2*

1. Arne Heers (Dörverden) mit Cleiner Onkel t/Longenführer Sven Henze; 8,598

2. Sam Dos Santos (NED) mit Chameur/Rian Pierik; 8,404

3. Lukas Heitmann (Hamburg) mit Curt/Annika Wiemann; 8,184



Junioren Pas-de-Deux 2*

Arne Heers (Dörverden)/Mia Bury (Garrel) mit Capitano 59/Longenführer Sven Henze; 8,055

2. Katharina Pluss/Valentina Pluss (SUI) mit Kario S/Ivana Costa; 7,334

3. Felix Wohe/Greta Helene Liebig (Bernau) mit Crashkurs/Andrea Harwardt; 6,615



Junioren Gruppen 2*

1. Juniorenteam Fredenbeck (Charlotta Schober (Nottensdorf), Mirja Luise Krohne (Drochtersen), Hanna Stüve (Dollern), Julia Bähr (Uetze), Hella Koböck (Fredenbeck), Henry Frischmuth (Fredenbeck), Eva Esser (Fredenbeck - Schwinge) mit Captain Claus/Gesa Buhrig; 8,461

2. Juniorenteam VV Köln-Dünnwald mit Marie Ronca (Monheim), Lina Altindagoglu (Leverkusen), Jana Düllmann (Köln), Fabio Ring (Bergisch Gladbach), Mira Lehnen (Moers), Leni Allinger (Heilbronn), Golda Reuschenberg (Köln), Lena Mertens (Korschenbroich), Lena Lindenberg (Nümbrecht), Leni Engels (Bergisch Gladbach) mit Formel 1 D.C./Alexandra Knauf; 8,024

3. Team Seva Junior /SWE) mit Elversoes Galantic/Daniela Fiskbaek; 7,295



Junge Votigierer Damen 2*

1. Michelle Brugger (SUI) mit Saitiri OLD/Longenführer Sandra Muller; 8,305

2. Mona Pavetic (Neuss) mit Cleiner Onkel T/Sven Heinze; 8,160

3. Noemi Licci (SUI) mit Nashville Grandia Z/Rita Blieske; 8,123



Senioren Damen 3*

1. Alice Layher (Brackenheim) mit Lambic van Strokappeleken/Longenführer Helen Layher; 8,663

2. Alina Ross (Userin) mit Baron R/Volker Ross; 8,643

3. Kathrin Meyer (Hamburg) mit San Classico S OLD/Sonja Meyer; 8,522



Senioren Herren 3*

1. Thomas Brüsewitz (Köln) mit William II Z/Longenführer Maik Husmann; 8,812

2. Jannik Heiland (Wulfsen) mit Dark Beluga FRH/Barbara Rosiny; 8,778

3. Julian Wilfling (Untermeitingen) mit Aragorn 102/Alexander Zebrak; 8,204



Senioren Pas-de-Deux 3*

1. Diana Harwardt (Bernau)/Peter Künne (Berlin) mit Sir Laulau/Longenführer Andrea Harwardt; 8,082

2. Zoe Maruccio/Syra Schmid (SUI) mit Latino v. Forst CH/Michael Heuer; 7,842

3. Michelle Brugger/Remy Brunner (SUI) mit Lagrima/Rahel Schmucki; 7,367



Senioren Gruppen 3*

1. Luitsburg SR (SUI) mit Acardi van de Kapel/Longenführer Monika Winkler-Bischofberger; 8,364

2. Team Norka Automation VV Köln Dünnwald (Larina Herpertz (Köln), Thomas Brüsewitz (Köln), Mona Mertens (Korschenbroich), Gianna Ronca (Monheim), Justin van Gerven (Köln), Hannah Steverding (Herxheim), Mona Pavetic (Neuss), Chiara Congia (Köln) mit Ecuador 28/Alexandra Knauf; 8,269

3. RFZV St. H. Herne (Ben Lechtenberg (Gladbeck), Phil Wagner (Bochum), Janek Spinneken (Dortmund), Hanna Noack (Ahaus), Lena Dembski (Dülmen), Lennart Lier (Dortmund), Emelie Tyschak (Dortmund);mit Little Jo 23/Stefan Lotzmann; 7,977 Weitere Informationen unter: www.cviermelo.nl