Marbach. Die Vielseitigkeit kennt kein Alter. Wie nun der frühere Olympiasieger Andrew Hoy in Marbach bewies. Der 65 Jahre alte Australier gewann die Vier-Sterne-Prüfung ohne Strafpunkte, und im Springen gecoacht wurde er von dem noch älteren früheren Ausnahme-Reiter Nelson Pessoa. Ohne Veränderung in der Reihenfolge der Platzierungen nach dem Gelände gab es im Preis des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, im abschließenden Springen der Vier-Sterne-lang-Prüfung. Mit zwei „Nullern“ festigten der dreimalige Olympiasieger Andrew Hoy (Australien) und der in Münsingen geborene Dirk Schrade (Heidmühlen), 2012 in London Team-Olympiasieger, ihre Punktezahlen und wurden mit 31.0 beziehungsweise 33.2 Zählern Erster und Zweiter. Hoy saß im Sattel des 15-jährigen Wallachs Vassily de Lassos, Schrade brachte den Holsteiner Hengst Casino an den Start. Mit einem Abwurf und damit 37.8 Gesamtpunkten wurden die Schwedin Frida Andersen und die zehnjährige irische Stute Stonehavens Baby Blue Dritte. Aufmerksamer Beobachter der Springprüfungen am Sonntag war – von vielen Zuschauern gar nicht erkannt – der 88-jährige Nelson Pessoa. 1966 gewann der Brasilianer die Europameisterschaft und blieb damit der einzige Nicht-Europäer der Geschichte, der den damals „offenen“ EM-Titel holte, weil danach das Championat ausschließlich für Europäer organisiert wurde. Der Südamerikaner mit Wohnsitz bei Brüssel ist mit sieben Erfolgen (1962, 1963, 1965, 1968, 1992, 1993, 1994) Rekordgewinner im seit 1920 in Hamburg-Klein Flottbek ausgetragenen Deutschen Spring-Derby, eine der traditionsreichsten Veranstaltungen seiner Art. Vor allem wegen den der Holsteiner Natur nachempfundenen Hindernissen behielt das Derby seinen ganz speziellen Charakter bis heute. Dazu kommt die seit Beginn unveränderte Linienführung des Parcours über eine Länge von 1.200 m. In Marbach fungierte Pessoa, dessen Sohn Rodrigo Weltmeister und Olympiasieger war, als Springcoach von Andrew Hoy. Das Berufsreiterchampionat sicherte sich zum zweiten Mal nach 2016 der 45-jährige Pferdewirt Dirk Schrade mit Casino (33.2 Punkte). 2007 war er Zweiter, insgesamt fünf Mal wurde er Dritter (2004, 2008, 2015, 2021, 2022). Zweiter wurde der neunmalige Champion Michael Jung auf fischerChipmunk FRH (42.1). Alle Ergebnisse unter https://marbacher-vielseitigkeit.de/