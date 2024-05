Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung:

Internationales Dressur- und Springturnier (CDI4*/CSI5*) mit Deutschem Dressur-, Pony-Dressur- und Springderby vom 8. bis 12. Mai in Hamburg



Großer Preis

1. Yuri Mansur (BRA) mit Miss Blue-Saint Blue Farm; 0/0/42,96

2. Steve Guerdat (SUI) mit Lancelotta; 0/0/44,33

3. Andre Thieme (Plau am See) mit DSP Chakaria; 0/0/44,44



Deutsches Springderby

1. Marvin Jüngel (Kamenz) mit Balou’s Erbin OLD; 0/2/58,23

2. Frederic Tillmann (Grevenbroich) mit DSP Comanche v.; 0/4/49,88

3. Emeric George (FRA) mit Dune du Ru; 4/150,20



Grand Prix4*

1. Rita Ralao Duarte (POR) mit Irao; 71,000 Prozent

2. Simone Pearce (AUS) mit Destano; 70,696

3. Antonio Vale (POR) mit Fine Fellow-H; 69,391

…

8. Sarah Waldsperger (Reinbek) mit Royal Dream; 68,022



Grand Prix Special4*

1. Rita Ralao Duarte (POR) mit Irao; 71,298 Prozent

2. Simone Pearce (AUS) mit Destano; 69,021

3. Amandine Presvost (BEL) mit Quaterdance; 67,192

4. Paula de Boer-Schwarz (Stipsdorf) mit Herakles TSF; 67,128



Grand Prix Kür4*

1. Andrea Timpe (Hattingen) mit Don Carismo FRH; 72,400 Prozent

2. Katharina Haas (AUT) mit Let it Be NRW; 71,840

3. Felix Kneese (Appen) mit San Simeon OLD; 69,985



Deutsches Dressur Derby

1. Katharina Haas (AUT); 205,600

2. Maik Kohlschmidt (Deutschland); 202,200

3. Sarah Waldsperger (Reinbek); 195,500



Finale Pony-Dressur-Derby

1. Mats Buck (Mönchengladbach); 208,700

2. Emily Schirrmacher (Estorf) 208,550

3. Ava Müller (Berlin); 205,925



U25-Dressur-Derby

1. Leonie Ottmar (Flensburg); 210,527

2. Leonie Sahm (Marl); 204,71

3. Kim Burschik (Iserlohn); 194,816

Weitere Informationen unter www.hamburgderby.de

Internationales Dressur- und Springturnier „Pferd International“ (CDI5*/CSI2*) vom 9. bis 12. Mai in München-Riem



Großer Preis

1. Alessandra Volpi (USA) mit Berlinda; 0/0/45,15

2. Michael Viehweg (Schrobenhausen) mit Contario 7; 0/0/46,01

3. Richard Gardner (NZL) mit Calisto 5; 0/0/47,61



Grand Prix5*

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 82,131 Prozent

2. Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus FRH; 75,609

3. Anabel Balkenhol (Rosendahl) mit High Five FRH; 73,174



Grand Prix Special5*

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 83,000 Prozent

2. Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus FRH; 76,426

3. Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Fendi; 75,106



Grand Prix Kür5*

1. Christian Schumach (AUT) mit Amplemento; 77,300 Prozent

2. Anna Merveldt (IRL) mit Esporim; 75,175

3. Lisa Müller (Otterfing) mit Gut Wettlkam’s D’avie FRH; 74,075



Grand Prix3*

1. Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Matchball OLD; 75,195 Prozent

2. Yara Reichert (Buch a.E.) mit Springbank II VH; 70,761

3. Charlott-Maria Schürmann (Gehrde) mit Ivar; 70,391



Grand Prix Special3*

1. Yara Reichert (Buch a.E.) mit Springbank II VH; 71,043 Prozent

2. Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Matchball OLD; 70,511

3. Dr. Annabel Frenzen (Hagen) mit SilberStern FRH; 70,383

Weitere Informationen unter https://www.pferdinternational.de/

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*) mit Championat der Berufsreiter und U25-Förderpreis vom 9. bis 12. Mai in Marbach



Deutsches Berufsreiterchampionat

1. Dirk Schrade (Latendorf) mit Casino 80;M 33,2 (Dressur 28,8/Gelände 4,4/Springen 0)

2. Michael Jung (Horb) mit Fischerchipmunk FRH; 42,1 (31,6/7,5/2,4)

3. Libussa Lübbeke (Wingst) mit Caramia 34; 46,8 (36,8/5/4)



CCI4*-S

1. Astier Nicolas (FRA) mit Babylon de Gamma; 28,0 (Dressur 28,0/Gelände 0/Springen 0)

2. Nicolas Touzaint (FRA) mit Diabolo Menthe; 28,7 (26,7/2/09

3. Gireg Le Coz (FRA) mit Aisprit de la Loge; 30,5 (30,1/0/0,4)

…

7. Michael Jung (Horb) mit Fischerchipmunk FRH; 33,7 (25,3/6/2,4)



CCI4*-L

1. Andrew Hoy (AUS) mit Vassily de Lassos; 31,0 (Dressur 30,6/Gelände 0,4/Springen o)

2. Dirk Schrade (Latendorf) mit Casino 80; 33,2 (28,8/4,4/0)

3. Frida Andersen (SWE) mit Stonehavens Baby Blue; 37,8 (33,870/4)



CCI4*-S U25 Förderpreis

1. Libussa Lübbeke (Wingst) mit Caramia 34; 37,4 (Dressur 29,4/Gelände 4/Springen 4)

2. Amelie Reisacher (Memmingen) mit Quintus 155; 61,3 (38,5/12,8/10)

Weitere Informationen unter https://marbacher-vielseitigkeit.de/

Preis der Besten Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Voltigieren vom 10. bis 12. Mai in Warendorf



Gesamtwertung Junge Reiter Springen

1. Lasse Nölting (Neustadt/Hannover) mit Chattanooga EP; 83,0 (1. Wertung 29,0/2. Wertung 54,0)

2. Johanna Beckmann (Löningen/Schleswig-Holstein) mit Queen Frieda; 70,5 (21,0/49,5)

3. Henry Munsberg (Osnabrück/Weser-Ems) mit Nola van St Maarten; 70,5 (30,0/40,5)



Gesamtwertung Junioren Springen

1. Naomi Himmelreich (Niederbrechen/Rheinland-Pfalz) mit Flying Kiss 3; 103,0 (1. Wertung 43,0/2. Wertung 60,0)

2. Leo Renner (Gräfelfing/Bayern) mit Ludwig 267; 101,0 (38,0/63,0)

3. Max Merschformann (Laer/Westfalen) mit Dorotheental’s Classica; 97,5 (45,0/52,5)



Gesamtwertung Springen Pony

1. Brianne Beerbaum (Thedinghausen/Hannover) mit Noriego vd Riloo; 65,0 (1. Wertung 26,0/2. Wertung 39,0)

2. Rafael Reichart-Eisenhardt (Berg/Bayern) mit Casino Royale 28; 55,5 (24,0/31,5)

3. Lena-Marie Kraus (München/Bayern) mit Miss Ma Fly NRW; 53,0 (17,0/36,0)



Gesamtwertung Springen Children

1. Brianne Beerbaum (Thedinghausen/Hannover) mit Carrero T Z; 128,0 (1. Wertung 50,0/2. Wertung 78,0)

2. Maximilian Kögler (Bad Nauheim/Hessen) mit Chacforkee; 124,0 (49,0/75,0)

3. Charlotte Luise Boeken (Viersen/Rheinland) mit Kaischa; 107,0 (44,0/63,0)



Gesamtwertung Dressur Junge Reiter

1. Allegra Schmitz-Morkramer (Hamburg/Schleswig-Holstein) mit Libertad FRH; 147,816 (1. Wertung 72,711/2. Wertung 75,105)

2. Jana Lang (Schmidgaden/Bayern) mit Baron 321; 147,790 (73,316/74,474)

3. Valentina Pistner (Bad Homburg/Hessen) mit Flamboyant OLD; 147,658 (74,158/73,500)



Gesamtwertung Dressur Junioren

1. Maria Teresa Pohl) (Marburg/Hessen) mit Lennox U.S.; 148,221 (1. Wertung 73,405/2. Wertung 74,816)

2. Alix von Borries (Meerbusch/Rheinland) mit Feingefühl; 147,191 (73,270/73,921)

3. Lilly Marie Collin (Düsseldorf/Rheinland) mit Famous K FRH; 145,808 (72,676/73,132)



Gesamtwertung Dressur Pony

1. Madlin Tillmann (Grevenbroich/Rheinland) mit Chilly Morning WE; 146,444 (1. Wertung 73,103/2. Wertung 73,341)

2. Leni-Sophie Gosmann (Bottrop/Rheinland) mit Diamantini EA WE; 145,413 (72,974/72,439)

3. Feodora von Roeder (Frankfurt/Hessen) mit Morgensterns Delicius; 143,565 (72,077/71,488)



Gesamtwertung Dressur Children

1. Leni-Sophie Gosmann (/Rheinland) mit Filippa AW FRH; 164,833 (1. Wertung 82,800/2. Wertung 82,033)

2. Madlin Tillmann (Bottrop/Rheinland) mit Benedetto Marone; 156,955 (78,525778,430)

3. Victoria Winkmann (Kerken/Rheinland) mit Black or White Bordeaux OLD; 155,687 (76,600/79,087)



Gesamtwertung Vielseitigkeit Junioren

1. Smilla Maline Philipp (Elsdorf/Hannover) mit Sir Boggles; 27,60 (Dressur 27,20/Gelände 0/Springen 0,4)

2. Matti Garlichs (Salzhausen/Hannover) mit Ludwig 282; 30,20 (30,20/0/0)

3. Ella Krueger (Hamburg/Hamburg) mit Königsblauer xx, 37,40 (31,0/0/6,4)



Gesamtwertung Vielseitigkeit Pony

1. Nell Röming (Barsinghausen/Hannover) mit Majestro 15; 33,10 (Dressur 29,10/Geänd e0/Springen 4)

2. Julia Maria Lentrodt (Neufahrn/Bayern) mit Best Performance; 36,50 (29,30/0,40/6,80)

3. Emma Fischer (Norderstedt/Hamburg) mit Mas que dos; 36,70 (32,30/0,40/4)



Gesamtwertung Voltigieren Herren

1. Arne Heers (Dörverden/Weser-Ems) mit Cleiner Onkel T OLD/Longenführer Sven Henze; 8,318

2. Fabio Ring (Bergisch Gladbach/Rheinland) mit William II Z/Maik Husmann; 7,957

3. Ben Lechtenberg (Gladbeck/Westfalen) mit Iwan 151/Stefan Lotzmann; 7,729



Gesamtwertung Voltigieren Damen

1. Amari Santamaria Diaz (Userin/Sachsen) mit Meran 39/Longenführer Hauke Thümmler; 7,830

2. Johanna Timm (Wentorf/Hamburg) mit Corazon Gran/Benita Golze; 7,715

3. Laura Seemüller (Bad Wörishofen/Bayern) mit For Ever 60/Alexander Zebrak; 7,699



Gesamtwertung Voltigieren Pas de Deux

1. Arne Heers (Dörverden/Weser-Ems)/Mia Valentina Bury (/Weser-Ems) mit Capitano 59/Longenführer Sven Henze; 8,305

2. Felix Wöhe (Eberswalde/Berlin-Brandenburg)/Greta Helene Liebig (/Berlin-Brandenburg) mit Loninus 4/Andrea Harwardt; 7,996

3. Clementine von Mandelsloh (Seefeld/Bayern)/Carlotta Prislin (Gauting/Bayern) mit Amontillado 9/Julia Handel; 7,520



Geamtwertung Voltigieren Gruppen

1. Juniorteam VV Köln-Dünnwald I (Rheinland); (Marie Ronca (Monheim)/Lina Altindagoglu (Leverkusen)/Jana Düllmann (Köln)/Mira Lehnen (Moers)/Leni Allinger (Heilbronn)/Fabio Ring (Bergisch Gladbach) mit Fomel 1 d.C./Longenführer Alexandra Knauf; 7,822

2. Fredenbeck Junior (Hannover); (Charlotta Schober (Nottensdorf)/Mirja Luise Krohne (Drochtersen)/Hannah Stüve (Dollern)/Eva Esser (Hörtgenwald)/Hella Koböck (Fredenbeck)/Henry Frischmuth (Fredenbeck) mit Capitain Claus/Gesa Bührig; 7,805



Gesamtwertung Voltigieren U21 Damen

1. Gianna Ronca (Monheim/Rheinland) mit Max 4060/Longenführer Sarah Krauß; 8,137

2. Mona Pavetic (Neuss/Rheinland) mit Max 4060/Sarah Krauß; 7,977

3. Lisa Marie Wagner (Leipzig/Sachsen) mit Cascais/Katja Wagner; 7,728



Voltigieren Preis der Zukunft

1. Jennifer Reichert (Zörbig/Sachsen) mit Samor 9/Longenführer Katja Wagner; 7,538

2. Helene-Marie Hauschildt (Hamburg/Schleswig-Holstein) mit Quantinio/Andrea Lindhorst; 6,608

3. Lena Szparaga (Wawern/Rheinland-Pfalz) mit De Jung/Stephanie Kohl; 6,595

Weitere Informationen unter www.preisderbesten.de

Internationales Fahrturnier vom 9. bis 12. Mai in Lähden



Kombinierte Wertung CAI3*-H4

1. Boyd Exell (AUS) 135,32 (Dressur 39,92/Marathon 95,40/Hindernisfahren 0)

2. Chester Weber (USA); 160,33 (37,46/117,66/5,21)

3. Georg von Stein (Modautal); 162,34 (49,71/105,81/6,82)



Kombinierte Wertung CAI3*-P4

1. Marijke Hammink (NED); 131,97 (Dressur 42,03/Marathon 89,94/Hindernisfahren 0)

2. Niels Kneifel (Wunstorf); 160,78 (50,94/144,24/16,54)

3. Steffen Brauchle (Pfalzgrafenweiler); 161,21 (89,64/143,43/17,78)



Kombinierte Wertung CAI3*-H2

1. Marcel Luder (SUI); 144,50 (Dressur 55,76/Marathon 85,74/Hindernisfahren 3)

2. Stan van Eljk (NED); 152,42 (51,23/97,31/3,88)

3. Francois Grimonprez (FRA); 154,49 (43,27/94,97/16,25)

4. Dennis Schneiders (Rieste); 157,55 (54,15/90,58/12,82)



Kombinierte Wertung CAI3*-P2

1. Christof Weihe (Minden); 144,28 (Dressur 47,36/Marathon 90,33/Hindernisfahren 6,59)

2. Cas Hendriks (NED); 145,32 (50,43/90,62/4,27)

3. Maria Buchwald (DEN); 146,66 (48,09/91,57/7)



Kombinierte Wertung CAI3*-H1

1. Marie Schiltz (LUX); 117,68 (Dressur 46,45/Marathon 69,23/Hindernisfahren 3)

2. Kelly Bruder (CAN); 118,28 (42,72/66,56/9)

3. Anne Unzeitig (Greifenstein); 123,65 (55,37/65,28/3)



Kombinierte Wertung CAI2*-P4

1. Michael Kolata (Schönebeck); 160,52 (Dressur 63,56/Marathon 75,07/Hindernisfahren 21,89)

2. Anne Hürster (Neuried); 182,15 (72,30/76,75/33,10)

3. Sabrina Schneider (); 188,05 (72,52/97,61/17,92)



Kombinierte Wertung CAI2*-P2

1. Henrik Thiemann (Saerbeck); 127,45 (Dressur 59,60/Marathon 63,59/Hindernisfahren 4,26)

2. Luisa Bügener (Gronau); 137,19 (57,70/132,06/14,13)

3. Kevin Büscher (Ochtrup); 144,41 (60,97/126,61/17,80)

Weitere Informationen unter https://www.psg-laehden.de/

Internationales Springturnier (CSI4*) vom 8. bis 12. Mai in Montefalco/ITA



Großer Preis

1. Omar Abdul Aziz Al Marzooqi (UAE) mit Enjoy de la Mure; 0/0/44,49

2. Laura Renwick (GBR) mit Enjoy CK Z; 0/0/44,96

3. Celine Schoonbroodt – De Azevedo (BEL) mit Deesse des Embruns; 0/0/45,42

…

25. Daniel Böttcher (Fraunberg) mit Obora’s Little Richard; 8/74,64

Weitere Informationen unter www.lelameinternational.com

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 8. bis 12. Mai in Eindhoven/NED



Großer Preis

1. Mathijs van Asten (NED) mit Sirocco; 0/0/40,90

2. Rodrigo Giesteira Almeida (POR) mit Dialektro; 0/0/41,37

3. Giampiero Garofalo (ITA) mit Gaspahr; 0/4741,53

…

26. Marcus Ehning (Borken) mit Coolio 42; 4/79,92

Weitere Informationen unter www.csi-eindhoven.nl

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 7. bis 11. Mai in Lexington/USA



Großer Preis

1. Shane Sweetnam (IRL) mit James Kann Cruz; 0/0/40,68

2. Tiffany Forster () mit Electrique; 0/0/40,83

3. Luis Pedro Biraben (ARG) mit Chacco Bumpy; 0/0/41,44

…

8. Rupert Winkelmann (Drensteinfurt) mit Calvados Son; 0/4/41,21

Weitere Informationen unter www.kentuckyhorseshows.com

Internationales Dressurturnier (CDI3*) vom 8. bis 12. Mai in Budapest-Pilisjászfalu/HUN



Grand Prix

1. Dirk-Jan van de Water (NED) mit Hexagon’s Grandville; 67,848 Prozent

2. Matthias Bouten (Gräfing) mit Pramwaldhof’s Bellagio; 67,565

3. Katarzyna Milczarek (POL) mit Guapo; 67,544



Grand Prix Special

1. Matthias Bouten (Gräfing) mit Pramwaldhof’s Bellagio; 68,447 Prozent

2. Dirk-Jan van de Water (NED) mit Hexagon’s Grandville; 67,915

3. Katarzyna Milczarek (POL) mit Guapo; 67,426

Weitere Informationen unter https://www.unikornislovarda.hu/

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-S/1*-Intro) vom 10. bis 12. Mai in Ede/NED



CCI2*-S

1. Emma Hartmann (Mechernich) mit Baloucor; 27,7 (Dressur 27,7/Springen 0/Gelände 0)

2. Sanne de Jong (NED) mit Jersey MbF; 29,4 (29,4/0/0)

3. Janneke Boonzsaaijer (NED) mit Acsi Moreno Grove; 30,0 (30,0/0/0)



CCI1*-Intro

1. Merel Blom-Hulsman (NED) mit Civento; 27,9 (Dressur 27,9/Springen 0/Gelände 0)

2. Calvin Böckmann (Warendorf) mit Kasparow 12; 32,2 (28,2/4/0)

3. Elaine Pen (NED) mit Molly Bloom; 32,8 (31,2/0/1,69)

Weitere Informationen unter www.horsetrialsede.nl

Internationales Voltigierturnierturnier (CVI3*/3* Pas de Deux/3* Gruppen/Y2*/J2* Gruppen/1*/J1*/Ch1*/1* Gruppen/J1* Gruppen) vom 9. bis 12. Mai in Stadl Paura/AUT



Senioren Damen 3*

1. Eva Nagiller (AUT) mit Idefix 25/Longenführer Klaus Haidacher; 8,682

2. Cornelia Pikl (AUT) mit Enjoy the Moment/Melanie Neubauer; 7,889

3. Alin Barosch (AUT) mit Dustin Von Lohe/Manuela Barosch; 7,785

…

7. Hannah Steverding (Herxheim) mit Royal Flash 103/Sophie Kuhn; 7,230



Senioren Herren 3*

1. Dominik Eder (AUT) mit Asti Royal XL/Longenführer Lena Kalcher-Prein; 8,114

2. Philip Clement (AUT) mit Asti Royal XL/Lena Kalcher-Preis; 7,857

3. Lukas Heppler (SUI) mikt Enjoy the Moment/Melanie Neubeuer; 7,754

4. Jonathan Geib (Zweibrücken) mit Diacontina/Sophie Kuhn; 6,525



Senioren Pas-de-Deux 3*

1. Anna Hladik/Hubertus Witzmann (AUT) mit Legolas/Longenführer Sofie Holzmann; 7,666

2. Michelle Brugger/Remmy Brunner (SUI) mit Lagrima/Rahel Schmucki; 7,408

3. Emily Scherer/Valentin Schmid (AUT) mit Aragorn Elmar XV/Sabine Frauenschuh; 7,397

4. Laura Lutz (Erding)/Veronica Frey (Kranzberg) mit Rocco/Michaela Spitzhirn; 7,329



Senioren Gruppen 3*

1. VV Bietenholz (SUI) mit Fjall Raven/Longenführer Alexandra Lowy; 7,975

2. URC Wildegg (AUT) mit Irresistible/Maria Lehrmann; 7,713

3. Pegasus Mühlacker (Katrin Wetterauer (Mühlacker)/Jule Genthner (Mühlacker)/

Nina Jirsak (Vaihingen)/Tom Lehner (Pforzheim)/Hans Lehner (Pforzheim)/Amelie Springer (Ötisheim)/Marcel Wetterauer (Mühlacker)/Denise Kiontke (Niefern-Öschelbronn) mit Nectus/Antonia Schubert); 6,966



Junge Voltigierer Damen 2*

1. Anna Weidenauer (AUT) mit Chivas 14/Longenführer Maria Lehrmann; 8,067

2. Sara Solteszova (SVK) mit Invesgtment/Martin Vavacek; 7,891

3. Michelle Brugger (SUI) mikt Saitiri OLD/Sandra Muller; 7,836

…

6. Melanie Pogan (Bubenreuth) mit Nils 128/Bianca Sporl; 7,199



Junioren Gruppen 2*

1. VG Pill Tu SPK Schwaz (AUT) mit Pli Oreille/Longenführer Nicole Voithofer; 7,775

2. Hungary (HUN); mit Cornetto/Eilika Habsburg-Lothirngen; 7,155

3. Italy (ITA) mit Robert Redford 5/Nelson Alcides Vidoni; 7,135

…

7. Juniorteam Bad Friedrichshall (Maya Schaarschmidt (Nordheim)/Florentine Holder (Nordheim)/Emma Theile (Heilbronn)/Chloe Toledo-Mikeln (Bad Friedrichshall)/Lucia Reichelt (Schwaigern)/Elena Gurt (Bad Friedrichshall) mit Bento 252/Hannelore Leiser; 6,220



Senioren Damen 1*

1. Lea Hollaus (AUT) mit Petit Noir 13/Longenführer Klaus Haidacher; 6,756

2. Leonie Koller (AUT) mit Petit Noir 13/Klaus Haidacher; 6,666

3. Corinna Haselbacher (AUT) mit Tornado/Isabelle Zwinger; 6,633

…

7. Sonja Grillhiesl (Hohenbrunn) mit Diamantino 14/Cornelia Raddatz; 6,557



Junioren Damen 1*

1. Larissa Jobstl (AUT) mit Leonardo/Longenführer Eva Maria Kreiner; 7,208

2. Katharina Kaufmann (AUT) mit Dark Fire 2/Manuela Barosch; 7,141

3. Nora Braun (AUT)mit Dark Fire 2/Manuela Barosch; 6,917

…

8. Lina Wiedermann (Magdeburg) mit Las Vegas 224/Luise Wiedermann; 6,716



Children Damen 1*

1. Antonia Orszulak (POL) mit Nugat/Longenführer Michelle Kung; 6,778

2. Luisa Wigand (AUT) mit Ficko/Christian Kermer; 6,733

3. Tara Webinger (AUT) mit Penanns Slieve Binnian/Stefanie Hirmann-Kowald; 6,406

4. Jule Genthner (Mühlacker) mit Daeumling 214/Denise Kiontke; 6,353



Senioren Gruppen 1*

1. Schäferhof I (Nidda); (Laura Schmoldt (Potsdam)/Helena Pape (Bergholz-Rehbrücke)/Josefina Grunwald (Potsdam)/Lena Rieck (Nuthetal)/Lia-Marie Andrich (Kleinmachnow)/Tabea Oesterwitz (Berlin)/Juliette Heinzelmann (Panketal) mit Welterfolg 2/Longenführer Lisa Schwarz; 6,818

2. RFV Preding (AUT) mit Jupiter/Antonia Baumann; 6,319

Weitere Informationen unter E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.