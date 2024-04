Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Weltcup-Spring- und Dressurturnier (CSI-W Finale/CDI-W Finale) vom 16. bis 20. April in Riyadh/KSA



Weltcup-Springen Finale

1. Hendrik von Eckermann (SWE) mit King Edward; 0/67,33

2. Julien Epaillard (FRA) mit Dubai du Cedre; 4/66,52

3. Peder Fredricson (SWE) mit Catch Me Not S; 6/66,93

…

5. Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Elysium; 15/66,56

…

13. Christian Ahlmann (Marl) mit Mandato van de Neerheide; 26/69,64

…

18. Marcus Ehning (Borken) mit Coolio; 33/67,83



Grand Prix

1. Charlotte Fry (GBR) mit Everdale; 75,388 Prozent

2. Patrik Kittel (SWE) mit Touchdown; 73,292

3. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Don Olymbrio; 72,904

4. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 72,236



Weltcup-Dressur Finale Kür

1. Patrik Kittel (SWE) mit Touchdown; 81,661 Prozent

2. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Don Olymbrio; 81,429

3. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 81,404

4. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Destacado FRH; 77,850

5. Raphael Netz (Aubenhausen) mit Great Escape Camelot; 76,482 Weitere Informationen unter: https://inside.fei.org/fei/disc/dressage/main-events/world-cup-dressage/final Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIOY/J/P/Ch) vom 17. bis 21. April in Compiègne/FRA

Nationenpreis Children

1. Irland; 4/218,72

2. Italien; 8/210,10

2. Großbritannien; 8/212,49

2. Belgien; 8/214,48

…

9. Deutschland; 16/220,40 (Joy Anna Meinicke (Hamburg) mit Caperita/Luna Hagedorn (Gütersloh) mit President CL/Noemi Sunshine Thurn (Schermbeck) mit Diacontop Diamond/Mia Meinert (Bad Salzuflen) mit Dimara)



Großer Preis Children

1. Valentine Michaud (FRA) mit Amenatis du Domaine; 0/0/45,75

2. Maria Vittoria Gaffuri (ITA) mit Cafeine des Roches; 0/0/46,21

3. Diana Ferreira Pinto (POR) mit Action Boy Z; 0/0/46,36

…

5. Luna Hagedorn (Gütersloh) mit President CL; 0/0/47,63



Nationenpreis Pony

1. Großbritannien; 0/226,76

2. Schweiz; 6/225,14

3. Irland; 15/224,81

…

6. 20/223,20 (Hannah Blandfort (Linnich) mit Karim van Orchid S/Lena-Marie Kraus (München) mit Voodstock de L’Astree/Finja Mayleen Neubauer (Schloß Holte-Stuckenbrock) mit Sucato/Malte Merschformann (Laer) mit Chicko Chacker SP WE)



Großer Preis Pony

1. Mathilda Hansson (SWE) mit Helga TH.O; 0/0/37,91

2. Aimee Paxton (GBR) mit Las Vegas; 0/0/41,37

3. Sophia Rogers (GBR) mit Neil 55; 0/0/42,46

…

25. Antonia Häsler (Chemnitz) mit Clarissa NRW; 7/79,84



Nationenpreis Junioren

1. Schweden; 12/211,44

2. Spanien; 13/212,97

3. Schweiz; 14/216,95

4. Deutschland; 17/217,64 (Max Merschformann (Laer) mit Dorotheental’s Classica/Viece Sofie Bade (Braderup) mit Chades of Grey/Frieda Raupach (Damme) mit Freestyle/Fabio Thielen (Losheim) mit Stakaya)



Großer Preis Junioren

1. Fabio Thielen (Losheim) mit Stakaya; 0/0/42,00

2. Elio Bertrand (FRA) mit Day of Pam du Vanda; 0/0/42,14

3. Emma Douillet (FRA) mit Greenpeace D’Eole; 0/0/44,81



Nationenpreis Junge Reiter

1. Frankreich; 4/217,63

2. Belgien; 6/221,17

3. Dänemark; 14/211,99

…

5. Deutschland; 19/218,81 (Alia Knack (Sauldorf) mit Vigo’s Cornetta/Max Paschertz (Cloppenburg) mit Excalibur 129/Henry Munsberg (Osnabrück) mit Nola van St Maarten/Johanna Beckmann (Löningen) mit Cheenook 8)



Großer Preis Junge Reiter

1. Evelyne Putters (BEL) mit Oberon VDH; 0/0/45,35

2. Mathieu Guery (BEL) mit Callac de Cyrmanol; 0/4/40,92

3. Aurora Guarragno (ITA) mit Contento 23; 0/4/50,09

…

16. Johanna Beckmann (Löningen) mit Queen Frieda; 5/76,58 Weitere Informationen unter: https://grandprix-events.com Internationales Springturnier (CSI3*/U25) vom 17. bis 21. April in Linz/AUT)



Großer Preis CSI3*

1. Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) mit Messi van’t Ruytershof; 0/1/40,61

2. Jörne Sprehe (Fürth) mit Sprehe Hot Easy; 0/1/41,03

3. Ales Opatrny (CZE) mit Kapsones W.; 0/1/41,21



Großer Preis U25

1. Maximiliane Ruppert (Wurmannsquick) mit Champ 240; 0/78,39

2, Maren Hoffmann (Hückelhoven) mit DSP Cessy; 4/74,22

3. Hannah Eggerer (AUT) mit Montevideo 7; 4/77,34 Weitere Informationen unter: www.linzerpferdefestival.at Internationales Springturnier (CSI3*) vom 17. bis 21. April in Oliva/ESP



Großer Preis

1. Christian Kukuk (Hörstel) mit Nice van’t Zorgvliet; 0/0/36,57

2. Trevor Breen (IRL) mit Highland President; 0/0/39,04

3. Julio Arias Cueva (ESP) mit Peanuts van Baublo; 0/0/39,94 Weitere Informationen unter: www.metoliva.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 17. bis 21. April in Nancy/FRA



Großer Preis

1. Gudrun Patteet (BEL) mit Sea Coast Chica V.V.Z; 0/0/37,05

2. Kendra Claricia Brinkop (Deutschland) mit Ma Belle; 0/0/37,25

3. Andres Vereecke (BEL) mit Noyelle VD Begijnakke; 0/0/38,33 Weitere Informationen unter: https://www.jumpest.fr/ Internationales Springturnier (CSI3*) vom 17. bis 21. April in St Tropez Grimaud/FRA



Großer Preis

1. Emanuele Gaudiano (ITA) mit Chalou; 0/0/41,63

2. Thibault Touron (FRA) mit New Libero One d’Asschaut; 0/0/42,39

3. Stephan de Freitas Barcha (BRA) mit Chevaux Primavera Imperio Egipcio; 0/0/43,92

…

5. Nicola Pohl (Marburg) mit Catz de Sulpice; 0/4/41,04 Weitere Informationen unter: www.equestrian-series.com Internationales Dressurturnier (CDI3*/Y) vom 19. bis 21. April in Gosciszow/POL



Grand Prix 3*

1. Sandra Sysojeva (POL) mit Maxima Bella; 71,522 Prozent

2. Katarzyna Milczarek (POL) mit Guapo; 68,935

3. Zenta Skowronska-Kozubik (POL) mit Love Me; 67,804

…

6. Alina Röhricht (Dortmund) mit Nonina; 65,544



Grand Prix Special

1. Alina Röhricht (Dortmund) mit Nonina; 66,553 Prozent

2. Anna-Maria Gawlowska (POL) mit Cardamon; 63,064

3. Philipp Paradiso (ITA) mit Sandro Star 12; 61,511



Team Junge Reiter

1. Maike Springmeier (Willich) mit Sempre Meo; 71,079 Prozent

2. Natalia Plata (POL) mit Dolcetto; 70,343

3. Laura Laustsen (SWE) mit Fairy Tale; 69,412



Individual Junge Reiter

1. Maike Springmeier (Willich) mit Sempre Meo; 70,588 Prozent

2. Laura Laustsen (SWE) mit Fairy Tale; 70,000

3. Natalia Plata (POL) mit Dolcetto; 69,951



Kür Junge Reiter

1. Maike Springmeier (Willich) mit Sempre Meo; 75,517 Prozent

2. Natalia Plata (POL) mit Dolcetto; 73,908

3. Laura Laustsen (SWE) mit Fairy Tale; 72,808 Weitere Informationen unter E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-L/3*-S/2*-L/2*-S/CCI1*-Intro) vom 17. bis 21. April in Strzegom/POL



CCI4*-S

1. Robin Godel (SUI) mit Grandeur de Lully CH; 32 (Dressur 29,2/Gelände 2,8/Springen 0)

2. Andrew Hoy (AUS) it Vassily de Lassos; 33,4 (31,0/2,4/0)

3. Lara de Liedekerke-Meier (BEL) mit Formidable; 34 (29,2/4,8/0)

…

8. Dirk Schrade (Latendorf) mit Casino 80; 38,5 (28,1/9,6/0,8)



CCI3*-S

1. Antonia Baumgart (Düsseldorf) mit Lamango; 31,1 (Dressur 28,7/Springen 0/Gelände 2,4)

2. Pawel Warszawski (POL) mit Hateria II; 32,7 (32,3/0/0,4)

3. Melody Johner (SUI) mit Erin; 35,1 (32,3/0/2,8)



CCI3*-L

1. Johanna Marloh (Seevetal) mit Crazy Carlotta; 31,8 (Dressur 27,8/Gelände 0/Springen 4)

2. Mathies Rüder (Fehmarn) mit Bon Ton; 34,8 (30,8/0/4)

3. Meldoy Johner (SUI) mit Gratte Cielle Peccau; 36,4 (28,0/0/8,4)



CCI2*-S

1. Mathis Huisinga (Weener) mit Carlotta; 31 (Dressur 29,8/Springen 1,2/Gelände 0)

2. Nick Ros (NED) mit Ottello Z; 34 (32,4/0/1,6)

3. Dennis Huits (NED) mit Perseverance Luxery From Second Life Z; 35 (31,0/4/0)



CCI2*-L

1. Kane van Houte (NED) mit Guapo 29; 34,8 (Dressur 34,8/Gelände 0/Springen 0)

2. Lara de Liedekerke-Meier (BEL) mit La la land D’Ariville; 36,8 (28,8/0/8)

3. Ilonka Kluytmans (NED) mit Prince Canna; 38,8 (32,4/2,4/4)

…

5. Kaya Thomsen (Lindewitt) mit Artus S 3; 44,2 (30,6/5,6/8)



CCI1*-Intro

1. Lara de Liedekerke-Meier (BEL) mit Call me Senorita; 30,1 (Dressur 30,1/Springen 0/Gelände 4)

2. Robin Godel (SUI) mit Ileou des Rondets; 32,4 (32,4/0/0)

3. Patrick Rüegg (SUI) mit Tabaro; 34,9 (34,9/0/0)

4. Johanna Marloh (Seevetal) mit JS Chakalaka; 37,1 (29,1/8/0) Weitere Informationen unter: www.strzegomhorsetrials.pl Internationales Offizielles Fahrturnier (CAIO4*-H4 WCupQ/CAI3*-H2/3*-H1/3*-P2/2*-H2/2*-H1) vom 18. bis 21. April in Kladruby nad Labem/CZE



Nationenpreis

1. Australien; 306,17

2. Deutschland; 307,85 (Michael Brauchle (Aalen)/Mareike Harm (Negernbötel)/Georg von Stein (Modautal)

3. Belgien; 321,14



Kombinierte Wertung CAIO4*-H4

1. Boyd Exel(AUS); 134,69 (Dressur 40,85/Marathon 93,84/Hindernisfahren 0)

2. Koos de Ronde (NED); 146,05 (47,71/96,34/0)

3. Daniel Schneiders (AUT); 156,52 (57,24/99,28/0)

4. Georg von Stein (Modautal); 156,78 (49,44/107,34/0)



Kombinierte Wertung CAI3*-H2

1. Lars Schwitte (Stadtlohn); 148,93 (Dressur 52,91/Marathon 93,02/Hindernisfahren 3)

2. Rafael Wojtacha (POL); 152,05 (52,40/98,17/1,48)

3. Gerald Rössler (AUT); 154,90 (57,43/89,83/7,64)



Kombinierte Wertung CAI3*-H1

1. Alexander Bösch (AUT); 136,26 (Dressur 47,45/Marathon 82,81/Hindernisfahren 6)

2. Bartlomiej Kwiatek (POL); 145,01 (54,51/89,64/0,86)

3. Mirko Cassotti (ITA); 146,25 (59,10/87,15/0)

…

14. Ann-Kathrin Drumm (Großau); 165,36 (54,17/99,04/12,15)



Kombinierte Wertung CAI3*-P2

1. Sven Böcking (Bickenbach); 140,47 (Dressur 60,28/Marathon 77,19/Hindernisfahren 39

2. Thoms Schuppert (Bismark); 143,27 (51,08/83,75/8,44)

3. Thomas Seitz (Walldürn-Glashofen); 146,42 (61,60/77,26/7,56)



Kombinierte Wertung CAI2*-H1

1. Weronika Kwiatek (POL); 124,24 (Dressur 42,73/Marathon 81,51/Hindernisfahren 0)

2. Josef Kolar (CZE); 143,96 (55,65/87,72/0,59)

3. Jiri Ziegler (CZE); 148,08 (60,74/78,34/9)

…

5. Sarah Stötzer (Pöhl); 151,46 (51,09/88,37/12)



Kombinierte Wertung CAI2*-H2

1. Michael Zak (CZE); 165,07 (Dressur 57,32/Marathon 88,89/Hindernisfahren 18,86)

2. Maria Baur (Wörth); 190,22 (62,34/101,49/26,39) Weitere Informationen unter: www.nhkladruby.cz Internationales Fahrturnier (CAI3*-H4 WCupQ/CAI3*-H2/3*-H1/3*-P2/3*-P1/2*-P2) vom 17. bis 21. April in Kronenberg/NED



Kombinierte Wertung CAI3*-H4

1. Bram Chardon (NED); 140,67 (Dressur 43,95/Marathon 93,72/Hindernisfahren 3)

2. Anna Sandmann (Lähden); 159,02 (46,45/106,14/6,43)

3. Ijsbrand Chardon (NED); 166,03 (50,03/116,00/0)



Kombinierte Wertung CAI3*-H2

1. Francois Dutilloy (FRA); 158,80 (Dressur 48,95/Marathon 92,71/Hindernisfahren 17,14)

2. Rob Lommers (NED); 165,86 (52,51/87,69/25,66)

3. Graham Heath (GBR); 169,83 (63,46/96,33/10,04)

…

8. Anja Sander (Schermbeck); 207,32 (71,76/115,07/20,49)



Kombinierte Wertung CAI3*-H1

1. Anne Unzeitig (Greifenstein); 132,86 (Dressur 55,27/Marathon 77,59/Hindernisfahren 0)

2. Tony Ecalle (FRA); 134,84 (53,69/78,00/3,15)

3. Frank van der Doelen (NED); 136,70 (57,27/79,43/0)



Kombinierte Wertung CAI3*-P2

1. Tim Schäferhoff (Telgte); 147,00 (Dressur 59,99/Marathon 84,98/Hindernisfahren 2,03)

2. Nathalie van der Ende (NED); 148,09 (58,35/86,74/3)

3. Dexter Biersteker (NED); 150,94 (65,92/85,02/0)



Kombinierte Wertung CAI3*-P1

1. Karina Blaabjerg (DEN); 126,86 (Dressur 45,70/Marathon 80,76/Hindernisfahren 0,40)

2. Berengere Meuwis Cressent (FRA); 132,69 (55,77/76,92/0)

3. Lise Halkjaer (DEN); 134,07 (45,11/83,83/5,13)

…

6. Edwin Kiefer (Horb); 140,24 (50,11/84,93/5,20)



Kombinierte Wertung CAI2*-P2

1. Jelle Leliveld (NED); 131,13 (Dressur 57,88/Marathon 70,97/Hindernisfahren 2,28)

2. Michelle Kuivenhoven (NED); 141,33 (65,38/72,95/3)

3. Louisa Bügener (Gronau); 143,36 (51,51/84,43/7,42) Weitere Informationen unter: www.horsedrivingkronenberg.nl Internationales Para-Dressurturnier (CPEDI3*) vom 19. bis 21. April in Waregem/BEL



Mannschaftswertung

1. Niederlande; 445,543

2. Deutschland; 434,306 (Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Horse24 Dooloop/Melanie Wienand (Osnabrück) mit Lemony’s Loverboy/Anna-Lena Niehues (Gronau) mit Quimbaya 6/Regine Mispelkamp (Geldern) mit Pramwaldhof’s Bayala)

3. Großbritannien; 432,564



Grade I Grand Prix A

1. Annemarieke Nobel (NED) mit Doo Schufro; 74,542 Prozent

2. Mari Durward-Akhurst (GBR) mit Athene Lindebjerg; 73,583

3. Laurentia Tan (SGP) mit Hickstead; 73,250

4. Martina Benzinger (Rudolstadt) mit Nautika; 71,542



Grade I Grand Prix B

1. Annemarieke Nobel (NED) mit Doo Schufro; 76,042 Prozent

2. Mari Durward-Akhurst (GBR) mit Athene Lindebjerg; 74,666

3. Gabriella Blake (GBR) mit Strong Beau; 74,000

…

5. Martina Benzinger (Rudolstadt) mit Nautika; 72,500



Grade I Kür

1. Mari Durward-Akhurst (GBR) mit Athene Lindebjerg; 77,600 Prozent

2. Annemarieke Nobel (NED) mit Doo Schufro; 75,434

3. Gabriella Blake (GBR) mit Strong Beau; 74,380

…

5. Martina Benzinger (Rudolstadt) mit Nautika; 72,480



Grade II Grand Prix A

1. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Horse24 Dooloop; 74,000 Prozent

2. Gianna Regenbrecht (Telgte) mit Tomorrowland; 69,345

3. Loes Cevaal (NED) mit Dolce Gabbana; 68,759



Grade II Grand Prix B

1. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Horse24 Dooloop; 73,133 Prozent

2. Loes Cevaal (NED) mit Dolce Gabbana; 71,433

3. Gianna Regenbrecht (Telgte) mit Tomorrowland; 69,996



Grade II Kür

1. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Horse24 Dooloop; 76,800 Prozent

2. Loes Cevaal (NED) mit Dolce Gabbana; 73,830

3. Gianna Regenbrecht (Telgte) mit Tomorrowland; 71,880



Grade III Grand Prix A

1. Tess Baaijens-van de Vrie (NED) mit Happy Grace; 75,100 Prozent

2. Melanie Wienand (Osnabrück) mit Lemony’s Loverboy; 73,433

3. Rixt van der Horst (NED) mit Eisma’s Royal Fonq; 71,600



Grade III Grand Prix B

1. Rixt van der Horst (NED) mit Eisma’s Royal Fonq; 74,133 Prozent

2. Melanie Wienand (Osnabrück) mit Lemony’s Loverboy; 71,367

3. Tess Baaijens-vand de Vrie (NED); mit Happy Grace; 70,800



Grade III Kür

1. Tess Baaijens-vand de Vrie (NED) mit Happy Grace; 77,674 Prozent

2. Rixt van der Horst (NED) mit Eisma’s Royal Fonq; 74,590

3. Lotte Krijnsen (NED) mit Rosenstolz N.O.P.; 73,187

…

7. Melanie Wienand (Osnabrück) mit Lemony’s Loverboy; 66,114



Grade IV Grand Prix A

1. Anna-Lena Niehues (Gronau) mit Quimbaya 6; 72,833 Prozent

2. Melissa Janssen (NED) mit Royal Rubinstein; 71,778

3. Manon Claeys (BEL) mit Katharina Sollenburg; 71,722



Grade IV Grand Prix B

1. Anna-Lena Niehues (Gronau) mit Quimbaya 6; 73,540 Prozent

2. Anna-Lena Niehues (Gronau) mit Arteon; 71,405

3. Melissa Janssen (NED) mit Royal Rubinstein; 70,405



Grade IV Kür

1. Anna-Lena Niehues (Gronau) mit Quimbaya 6; 77,425 Prozent

2. Melissa Janssen (NED) mit Royal Rubinstein; 75,760

3. Nicola Naylor (GBR) mit Humberto L; 74,465



Grade V Grand Prix A

1. Britney de Jong (NED) mit Caramba N.O.P.; 74,410 Prozent

2. Isabell Nowak (Apelern) mit Siracusa OLD; 71,487

3. Kevin van Ham (BEL) mit Eros van ons Heem; 69,795



Grade V Grand Prix B

1. Britney de Jong (NED) mit Caramba N.O.P.; 74,816 Prozent

2. Isabell Nowak (Apelern) mit Siracusa OLD; 73,579

3. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Pramwaldhof’s Bayala; 71,526



Grade V Kür

1. Britney de Jong (NED) mit Caramba N.O.P.; 79,265 Prozent

2. Isabell Nowak (Apelern) mit Siracusa OLD; 74,740

3. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Pramwaldhof’s Bayala; 73,550 Weitere Informationen unter E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.