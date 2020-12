...von Rodrigo Pessoa (Brasilien): „Ich glaube, dass die Superstars vor 30 Jahren auch heute Superstars wären - einfach weil sie Stars sind!“ (Rodrigo Pessoa, 48, sechssprachig, dreimal Weltcupsieger auf Baloubet du Rouet 98, 99, 2000, Weltmeister 1998 in Rom auf Lianos, Olympiasieger 2004 in Athen auf Baloubet du Rouet, in einem Interview bei Hippomondo)