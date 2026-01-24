Sie befinden sich hier: Home Sport Scott Brash bleibt der Großverdiener im Springsport

Scott Brash bleibt der Großverdiener im Springsport PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Samstag, 24. Januar 2026 um 19:35

Doha. Der Brite Scott Brash, bisher einziger Gewinner des Grand Slam im Springreiten mit Erfolgen hintereinander der Großen Preise von Aachen, Calgary und Genf, ist weiter der echte Abkassierer in der Branche. Nun führte der Schotte seinem Konto erneut 97.500 Euro zu durch den Gewinn des Großen Preises in Doha/ Katar auf der Stute Hello Mango. Janne-Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) war als Vierte auf Cellagon Cascais Beste der deutschen Starter und auch im Geld mit 32.500 Euro.

Großer Preis von Doha (1,60 m, Umlauf mit Stechen, Dotierung 325.000 Euro) 
 

