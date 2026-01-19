Peter Lutz und Katriona (Foto: Sportfot) Wellington. Der zweite Große Preis der Springreiter im Rahmen Winterfestivals in Florida endete in Wellington mit dem Erfolg das US-Amerikaners Peter Lutz (51) auf Katriona. Die Prüfung war mit umgerechnet 120.000 Euro dotiert, davon entfielen auf Sieg rund 36.000 €. Die inzwischen traitionelle Serie des Winterfestivals endet am 29. März. Großer Preis