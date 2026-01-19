Sie befinden sich hier: Home Sport Peter Lutz Sieger im zweiten Winterfestival Grand Prix

Neueste Beiträge

Wer ist Online

Wir haben 1595 Gäste und 2 Mitglieder online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com

Banner
Banner

Partnerlinks

Briards los pequenos Banditos

Anzeige


Peter Lutz Sieger im zweiten Winterfestival Grand Prix PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Montag, 19. Januar 2026 um 10:40

 Peter Lutz und Katriona

(Foto: Sportfot)

Wellington. Der zweite Große Preis der Springreiter im Rahmen Winterfestivals in Florida endete in Wellington mit dem Erfolg das US-Amerikaners Peter Lutz (51) auf Katriona. Die Prüfung war mit umgerechnet 120.000 Euro dotiert, davon entfielen auf Sieg rund 36.000 €. Die inzwischen traitionelle Serie des Winterfestivals endet am 29. März.

Großer Preis
 

Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>