|Peter Lutz Sieger im zweiten Winterfestival Grand Prix
|Geschrieben von: DL
|Montag, 19. Januar 2026 um 10:40
|
Peter Lutz und Katriona
(Foto: Sportfot)
Wellington. Der zweite Große Preis der Springreiter im Rahmen Winterfestivals in Florida endete in Wellington mit dem Erfolg das US-Amerikaners Peter Lutz (51) auf Katriona. Die Prüfung war mit umgerechnet 120.000 Euro dotiert, davon entfielen auf Sieg rund 36.000 €. Die inzwischen traitionelle Serie des Winterfestivals endet am 29. März.