Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com
|Duell der beiden Dressur-Königinnen in Herning
|Geschrieben von: fn-press/ Susanne Hennig/ dl
|Sonntag, 08. März 2026 um 10:33
|
Herning. Im Rahmen der dänischen Warmblutkörung in Herning gibt sich auch die Dressurprominenz die Ehre: Beim Fünf-Sterne-CDI lieferten sich Isabell Werth mit Wendy und die Dänin Cathrine Laudrup-Dufour mit Mount St. John Freestyle ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Sowohl im Grand Prix als auch in der Kür wurde die dänische Nationalhymne gespielt. Über einen Sieg konnte sich Isabell Werth dennoch freuen. In der zweiten Dressurtour (CDI3*) siegte sie mit Viva Gold OLD.
Ein kleines, aber feines Teilnehmerfeld von nur 13 Paaren im Grand Prix und elf in der Kür trat zum CDI5* im Messezentrum der dänischen Stadt Herning an. Eingebettet ist das Turnier in die dänische Warmblutkörung. Erwartungsgemäß dominierten Isabell Werth und Cathrine Laudrup-Dufour das Geschehen im Viereck. Die beiden Damen hatten schon im vergangenen August bei der Europameisterschaft im französischen Crozet die Silber- und Bronzemedaillen unter sich ausgemacht. Die 33-jährige Dänin ritt mit der Hannoveranerin Mount St John Freestyle zu zweimal Silber, ihre 56-jährige deutsche Konkurrentin mit der dänischen Stute Wendy de Fontaine zu zweimal Bronze. Gold hatte sich der Belgier Justin Verboomen mit dem rheinischen Hengst Zonik Plus gesichert. Der Champion verzichtete auf die Reise nach Dänemark, so dass die Entscheidung über die Siege zwischen Isabell Werth und Cathrine Laudrup-Dufour fallen musste. Die dänische Sezuan-Tochter erwischte einen hervorragenden Auftakt. Isabell Werth gelang eine makellose Prüfung, die mit 81,913 Prozent bewertet wurde – neues „personal best“ des Paares. Für den Sieg sollte es jedoch nicht reichen, die Dänin stellte die Fidermark-Tochter Freestyle noch einen Hauch besser vor. Alle fünf Jurymitglieder waren sich einig. Für Piaffen, Passagen und deren Übergänge vergaben sie mehrfach die Zehn, insgesamt 84,174 Prozent. Auch Wendys starke Piaff-Passage-Tour sowie die Galopp-Pirouetten wurden mit der Höchstnote belohnt, aber Abzüge im Schritt drückten etwas aufs Resultat.