Wellington. Den dritten von insgesamt vier mit 500.000 US-Dollar - rd.430.000 Euro - ausgeschriebenen Großen Preisen der Springreiter auf der "Wintertour des Reitsports" in Florida gewann in Wellington der Ire Darragh Kenny (38). Kelly, der seit 2012 in Wellington einen Handels- und Turnierstall betreibt, siegte im Stechen auf dem Chacco-Blue-Nachkommen Eddy Blue (14) und sicherte sich eine Prämie von rund 130.000 Euro. Bester Deutscher war auf Chakaria Ex-Europameister Andre Thieme (Plau am See) als Sechster, Richerd Vogel (Bensheim) platzierte sich auf Iron Dames Abou Chaker NRW als Achter.

Siegesritt von Darragh Kelly, der als nächstes Ziel ausgab: "Teilnahme an der Weltmeisterschaft im August in Aachen."

