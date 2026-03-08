Sie befinden sich hier: Home Sport Ire Darragh Kenny Erster im dritten 500.000 US-Dollar Grand Prix

Ire Darragh Kenny Erster im dritten 500.000 US-Dollar Grand Prix PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 08. März 2026 um 09:50

Wellington. Den dritten von insgesamt vier mit 500.000 US-Dollar - rd.430.000 Euro - ausgeschriebenen Großen Preisen der Springreiter auf der "Wintertour des Reitsports" in Florida gewann in Wellington der Ire Darragh Kenny (38). Kelly, der seit 2012 in Wellington einen Handels- und Turnierstall betreibt, siegte im Stechen auf dem Chacco-Blue-Nachkommen Eddy Blue (14) und sicherte sich eine Prämie von rund 130.000 Euro. Bester Deutscher war auf Chakaria Ex-Europameister Andre Thieme (Plau am See) als Sechster, Richerd Vogel (Bensheim) platzierte sich auf Iron Dames Abou Chaker NRW als Achter.

Siegesritt von Darragh Kelly, der als nächstes Ziel ausgab: "Teilnahme an der Weltmeisterschaft im August in Aachen."  

Großer Preis
 

