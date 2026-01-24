Amsterdam. Die Weltranglisten-Erste Charlotte Fry (29) platzierte sich beim internationalen Reitturnier in Amsterdam zweimal recht deutlich vor der achtmaligen Olympiasiegerin Isabell Werth (56). Die Britin setzte sich auf dem Rapphengst Glamourdale (15) nach dem Grand Prix auch in der Weltcupkür überlegen durch. In der für die Weltpokaltour entscheidenden Kür siegte die Pokalverteidigerin mit 89,305 Punkten vor der Rheinbergerin auf der Stute Wendy de Fontaine (87,58). Weltcupkür in Amsterdam, 7.Wettbewerb Westeuropasliga Gesamtstand