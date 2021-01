...von Martin Richenhagen, Wirtschaftsexperte nach dem Marsch von Chaoten auf das Weise Haus der USA, über Noch-Präsident Donald Trump in einem Interview mit dem Nachrichtensender NTV: „US-Präsident Trump ist ein Despot, er hat den Staatsstreich selbst initiiert. Er wird als fragwürdigster Präsident in die Geschichte der USA eingehen, er hat keinen Tiefgang und wenig Allgemeinbildung. Er interessiert sich nicht für das Land, nur für sich selbst, ein Egozentriker durch und durch“ (Martin Richenhagen, 68, bis Ende letzten Jahres Vorstandsvorsitzender des Weltkonzerns AGCO, ehemaliger Dressurreiter, danach Dressurrichter und nun Dressurpferde-Züchter, der Donald Trump mehrmals traf. Der Köln-Mülheimer besitzt die deutsche und US-Staatsbürgerschaft, er wohnt in Duluth-Atlanta)