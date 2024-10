...von Franz Klammer: "Sport ist der beste Lehrmeister fürs Leben, er lehrt mit Siegen wie mit Niederlagen umzugehen. Erfolge im Sport wie im Leben kommen nicht von selbst durch Talent, man muss sie auch wollen und dafür arbeiten“ (Franz Klammer, 71, Österreichs Skilegende, Abfahrtsolympiasieger 1976 in Innsbruck, nach wie vor Rekordhalter mit 25 Abfahrtssiegen in Weltcuprennen, 1985 zurückgetreten, bei 3Sat in einer Dialogrunde)