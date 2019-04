Warendorf. Die Presseabteilung der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Dressur- und Springturnier (CDI4*/CSI4*) mit Louisdor-Preis und U25 Springpokal vom 24. bis 28. April in Hagen a.T.W

Großer Preis

1. Katrin Eckermann (Sassenberg) mit Caleya; 1/0/50,06

2. Julien Anquetin (FRA) mit Gravity of Greenhill; 4/0/51,94

3. Ludger Beerbaum (Riesenbeck) mit Casello; 0/0/53,35



Großer Preis U25 Springpokal

1. Jan Andre Schulze Niehues (Warendorf) mit Fitch; 0/0/39,75

2. Stefanie Bolte (Georgsmarienhütte) mit Quick Step; 0/4/41,59

3. Christopher Kläsener (Bad Essen) mit Abanta van de Huiskens; 0/8/38,60



Grand Prix

1. Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Cosmo 59; 81,239 Prozent

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio 107; 79,326

3. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 77,391



Grand Prix Special

1. Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Cosmo 59; 79,638 Prozent

2. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 79,404

3. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio 107; 78,298



Grand Prix

1. Frederic Wandres (Hagen) mit Duke of Britain; 73,848 Prozent

2. Patrik Kittel (SWE) mit Well Done de la Roche Cmf; 73,022

3. Diederik van Silfhout (NED) mit Expression N.O.P.; 72,652



Grand Prix Kür

1. Shelly Francis (USA) mit Danilo; 79,755 Prozent

2. Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus 15; 78,595

3. Diederik van Silfhout (NED) mit Expression N.O.P.; 77,875



Louisdor-Preis

1. Senta Kirchhoff (Menden) mit l’Arbuste; 76,814 Prozent

2. Hubertus Schmidt (Borchen) mit Bonamour; 72,605

3. Ingrid Klimke (Münster) mit Bluetooth OLD; 72,186



Finale PM-Schulpferdecup

1. RV Gut Zassenhaus I; 180,4 (Maya Schräder (Ratingen) mit Gigant/Luisa Collmann (Mettmann) mit Peggy Sue/Nele Büscher (Ratingen) mit Billie/Emily Zylka (Ratingen) mit Oasis)

2. Reitschule Altrogge-Terbrack; 174,9 (Jenna Sophie Boll (Vreden) mit Dolce Vita/Anna-Lena Hiller (Schöppingen) mit Roger/Ben Kreuzberg (Borken-Burlo) mit Cayman/Alma Seara Cardoso (Nottuln) mit Bessiana)

3. RFV Maasen-Sulingen; 172,1 (Alina Albers (Bahrenborstel) mit Perle/Lina Pass (Maasen) mit Billy/Jana Mehlert (Kirchdorf) mit Sunlight Lady/Jette Cattau (Sulingen) mit Seven Mountain) Weitere Informationen unter www.horses-and-dreams.de Bundesvierkampf und Bundesnachwuchsvierkampf vom 26. bis 28. April in Münchehofe

Mannschaftswertung Junioren

1. Team Westfalen; 17.530 (Laurenz Terbrack (Nottuln)/Johann Vogt (Brakel)/Fiona Mönsters (Coesfeld)/Frieda-Johanna Spork (Nottuln)/Nora Bockskopf (Münster))

2. Team Berlin-Brandenburg I; 17.317 (Malin Hellwig (Neustadt)/Jule Paul (Neustadt)/Leo-Alexander Weiffenbach (Neustadt/Dosse)/Lara Sophie Winter (Berlin)/Hanna Katharina Kapler (Potsdam))

3. Team Hessen; 16.938 (Amelie Dechert (Lauterbach)/Malin Schautes (Lahntal)/Timo Kümmel (Kassel)/Louis Timocin (Erbach)/Jasmina Hasse (Hungen))



Einzelwertung Junioren

1. Laurenz Terbrack (Nottuln); 6.184

2. Malin Hellwig (Neustadt); 5.936

3. Amelie Dechert (Lauterbach); 5.875



Mannschaftswertung Bundesnachwuchsvierkampf

1. Team Westfalen; 16,625 (Sina Brügger (Ascheberg)/Juli Sommer (Billerbeck)/Ann Madeleine Cordes (Münster)/Rebekka Hüwe (Nottuln)/Lina Jablonski (Münster))

2. Team Bremen; 16.621 (Anna Pragal (Bremen)/Emily Marie Honermeier (Bremen)/Leony Janssen (Bremen)/Joschua Dietze (Bremen))

3. Team Rheinland; 16.428 (Victoria Kempen (Geldern)/Soraya Schmäh (Wesel)/Franziska Cleven (Kerken)/Henriette Katharina Joosten (Rees)/Rike Klanten (Issum))



Einzelwertung Bundesnachwuchsvierkampf

1. Anna Pragal (Bremen); 5.757

2. Sina Brügger (Ascheberg); 7.718

3. Jule Marlyn Witte (Schneverdingen); 5.626 Weitere Informationen unter www.reitrevier.de Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIO-J/Y-Ch) vom 24. bis 28. April in Zduchovice/CZE

Nationenpreis Junge Reiter

1. Ungarn, 14

2. Deutschland; 20 (Annika Jäger (Gennach) mit Ledie Meglenburg/Annika Ebert (Auerbach) mit Chacco-Charlie/Antonia Neuburg (Neustadt) mit Diablotin Copine G/Marvin Jüngel (Schönteichen OT Hausdorf)

3. Tschechien 2; 22



Großer Preis

1. Michaela Rodova (CZE) mit Cartano K; 0/0/51,47

2. Vince Jarmy (HUN) mit Zeusz; 0/4/50,76

3. Katerina Kucerova (CZE) mit Anabel van’t Kathof; 4/4/44,84

…

5. Antonia Neuburg (Neustadt) mit Diablotin Copine G; 4/8/43,38



Nationenpreis Junioren

1. Deutschland 1; 0 (Henrike-Sophie Boy (Coppenbrügge) mit Saint Salima/Anna Jurisch (Nuthetal) mit Questo Vincitore/Alina Sparwel (Südlohn) mit Ma Petite 29/Johanna Beckmann (Brunsbüttel) mit Cindy 1020)

2. Ungarn 1; 16

2. Tschechien 2; 16



Großer Preis Junioren

1. Henrike-Sophie Boy (Coppenbrügge) mit Saint Salima; 0/0/36,73

2. Tereza Svobodova (CZE) mit Britania; 0/0/38,64

3. Juliana Suska (POL) mit Hassan van de Wittemoere; 0/0/40,49



Großer Preis Children

1. Kinga Jarmy (HUN) mit Ludwig; 0/0/44,99

2. Csongo Töro (HUN) mit Chacco; 0/0/46,80

3. Adela Opatrna (CZE) mit Lordany; 0/4/48,25

…

8. Paula Fischer (Nuthetal) mit Curits 59; 4/66,42 Weitere Informationen unter www.zavody-zduchovice.cz Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/2*-S/2*-L) vom 25. bis 28. April in Sopot/POL

CCI2*-S

1. Pawel Spisak (POL) mit Paco; 29,3 (Dressur 25,7/Gelände 3,6/Springen 0)

2. Veera Manninen (FIN) mit Sir Greg; 32,9 (32,9/0/0)

3. Kristina Honko (FIN) mit Gilbert; 32,9 (28,9/0/4)

…

18. Georg Koch (Parkentin) mit Lux; 41,4 (31,4/10/0)



CCI2*-L

1. Johan Lundin (SWE) mit Cyber Shot; 33,6 (Dressur 33,6/Gelände 0/Springen 0)

2. Matilde Skraedderda Andersen (DEN) mit Catch Me; 36,1 (32,1/4/0)

3. Andreas Brandt (Neuburg) mit Esra BS; 37,8 (29,4/0,4/8)



CCI4*-S

1. Pawel Spisak (POL) mit Banderas; 28,5 (Dessur 26,9/Gelände 1,6/Springen 0)

2. Andreas Ostholt (Warendorf) mit Pennsylvania; 33 (25,4/7,6/0)

3. Anna Nilsson (SWE) mit Candy Girl; 37,3 (30,9/2,4/4)



CCI3*-S

1. Simone Sordi (ITA) mit Amacuzzi; 29,6 (Dressur 29,6/Gelände 0/Springen 0)

2. Kevin Mcnab (AUS) mit Scuderia; 35,8 (29,4/2,4/4)

3. Yoshiaki Oiwa (JPN) mit Bart L; 37,4 (28,2/9,2/0)

…

5. Peter Thomsen (Kleinwiehe) mit Casino 80; 43,6 (33,2/6,4/4) Weitere Informationen unter www.hipodrom.sopot.pl/pl/imprezy/zawody/wkkw-CCI-cnc Internationales Fahrturnier (CAI2*-H4/H2/H1/P1/P2/P4) vom 24. bis 28. April in Selestat/FRA

Kombinierte Wertung H2

1. Marcel Luder (SUI); 147,06 (Dressur 57,89/Marathon 87,08/Hindernisfahren 2,09)

2. Marco Freund (Dreieich); 177,82 (53,67/92,62/31,53)

3. Claude Malget (LUX); 186,21 (60,56/96,06/29,59)



Kombinierte Wertung P4

1. Steffen Brauchle (Pfalzgrafenweiler); 142,03 (Dressur 51,00/Marathon 86,78/Hindernisfahren 4,25)

2. Yannik Scherrer (SUI); 161,92 (51,11/104,31/6,50)

3. Dominic Falk (SUI); 184,17 (62,78/105,38/16,01)



Kombinierte Wertung P2

1. Christof König (SUI); 151,51 (Dressur 62,33/Marathon 89,18/Hindernisfahren 0)

2. Carine Poentis (FRA); 151,81 (46,11/105,70/0)

3. Birgit Kohlweiss (Weil der Stadt); 152,38 (62,33/85,54/4,51)



Kombinierte Wertung P1

1. Cedric Scherrer (SUI); 132,88 (Dressur 51,95/Marathon 80,87/Hindernisfahren 0,06)

2. Fabian Gänshirt (Lahr); 133,76 (49,19/81,57/3)

3. Cedric Scherrer (SUI); 138,69 (56,69/79,00/3) Weitere Informationen unter E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. Internationales Fahrturnier (CAI3*-H4/H2/H1/P2/CAI2*-H1) vom 25. bis 28. April in Kladruby/CZE

Kombinierte Wertung H1 2*

1. Andreas Lannig (Hettstadt); 157,41 (Dressur 57,99/Marathon 91,07/Hindernisfahren 8,35)

2. Kristina Vierlinger (AUT); 168,05 (63,71/95,34/9)

3. Dr. Marketa Sedlinska (CZE); 181,10 (70,44/90,24/20,42)



Kombinierte Wertung H1 3*

1. Katarzyna Kurys (POL); 152,90 (Dressur 49,43/Marathon 94,10/Hindernisfahren 9,37)

2. Jessica Wächter (Achaffenburg); 153,65 (55,22/98,43/0)

3. Katarzyna Kurys (POL); 157,47 (59,76/94,71/3)



Kombinierte Wertung P2

1. Pille-Riin Roosileht (EST); 144,30 (Dressur 48,71/Marathon 95,59/Hindernisfahren 0)

2. Roman Elend (AUT); 146,30 (47,65/86,65/12)

3. Thomas Schuppert (Kremkau); 159,16 (58,50/91,66/9)



Kombinierte Wertung H2 2*

1. Daniel Bejr (CZE); 185,59 (Dressur 66,08/Marathon 95,08/Hindernisfahren 24,42)

2. Peter Trommler (Weimar); 189,24 (60,17/98,84/30,23

3. Marketa Jelinkova (CZE); 190,91 (63,96/103,65/23,30)



Kombinierte Wertung H2 3*

1. Bartlomiej Kwiatek (POL); 156,19 (Dressur 50,58/Marathon 94,66/Hindernisfahren 10,95)

2. Rafal Wojtacha (POL); 156,33 (50,71/105,62/0)

3. Rafal Wojtacha (POL); 158,46 (59,57/98,89/0)

…

10. Oliver Böhme (Grumbach); 165,99 (61,83/100,31/3,85)



Kombinierte Wertung H4 3*

1. Josef Leibetseder jr. (AUT); 216,93 (Dressur 61,83/Marathon 133,38/Hindernisfahren 21,72)

2. Jiri Nesvacil (CZE); 231,54 (57,70/159/77/14,07)

3. Piotr Mazurek (POL); 254,55 (52,44/167,59/34,52)

4. Maximilian Reith (Johannesberg); 256,19 (68,29/153,65/34,25) Weitere Informationen unter www.nhkladruby.cz Internationales Fahrturnier (CAI2*-H1/P1/P2) vom 27. bis 28. April in Karlstetten/AUT

Kombinierte Wertung H1

1. Anika Geiger (Rechtmehring); 113,67 (Dressur 53,90/Marathon 59,77/Hindernisfahren 0)

2. Peter Fink (AUT); 138,67 (65,99/66,24/6,44)

3. Vinzenz Dobretsberger (AUT); 151,25 (59,50/88,75/3)



Kombinierte Wertung P1

1. Erich Pürstinger (AUT); 114,90 (Dressur 55,77/Marathon 59,13/Hindernisfahren 0)

2. Viktoria Gösweiner (AUT); 120,83 (60,49/56,72/3,62)

3. Michaela Schöftner (AUT); 124,53 (65,89/55,64/3)

4. Silke Zenkel (Heßdorf); 128,08 (61,96/60,12/6)



Kombinierte Wertung P2

1. Lothar Zebisch (AUT); 123,78 (Dressur 58,43/Marathon 62,27/Hindernisfahren 3,08)

2. Christina Wagner (Glonn); 131,42 (58,10/66,66/6,66)

3. Veronika Kirmaier (Schnaitsee); 137,07 (57,44/67,19/12,44) Weitere Informationen unter www.rfv-karlstetten.at