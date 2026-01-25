Sie befinden sich hier: Home Sport Weltcupgewinner Epaillard im Weltcupspringen von Amsterdam Erster

Weltcupgewinner Epaillard im Weltcupspringen von Amsterdam Erster
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 25. Januar 2026 um 19:04

Amsterdam. Das 10. Weltcupspringen der Saison der Westeuropaliga gewann in Amsterdam der vorjährige Pokalsieger Julien Epaillard. Der Franzose siegte im Stechen der mit 172.500 Euro dotierten Konkurrenz auf seinem Paradewallach Donatello d`Auge vor dem Schweizer Alain Jufer auf Dante MM, dem Belgier Niels Bruynseels auf Delux van T&L und dem Paul-Schockemöhle-Angestellten Patrick Stühlmeyer (Mühlen) auf dem Hengst Baloutaire PS.

In der Gesamtwertung der Westeuropaliga übernahm Epaillard gleichzeitig vor den noch ausstehenden Springen in Bordeaux, Götegborg und Helsinki die Führung mit 66 Punkten vor dem Niederländer Willem Greve (61) und dem deutschen Europameister Richard Vogel (56).

Weltcupspringen Amsterdam

Gesamtwertung Westeuropaliga

 
 

