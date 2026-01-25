Sie befinden sich hier: Home Sport Lillie Keenan Erste - Christian Kukuk Sechster

Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com

Lillie Keenan Erste - Christian Kukuk Sechster PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 25. Januar 2026 um 14:19

Wellington/ USA. Den mit umgerechnet rund 180.000 Euro dotierten Großen Preis der Springreiter zum Abschluss des dritten Wochenendes des "Winterfestivals in Florida 2026" gewann in Wellington die 29 Jahre alte US-Amerikanerin Lillie Keenan. Die ehemalige Balletttänzerin siegte nach Stechen auf dem 16-Jährigen holländischen Wallach Fasther und sicherte sich ein Preisgeld von rund 50.000 Euro. Bester Deutscher war Olympiasieger Christian Kukuk als Sechster auf Just Be Gentle.

Großer Preis von Wellington
 

