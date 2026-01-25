Wellington/ USA. Den mit umgerechnet rund 180.000 Euro dotierten Großen Preis der Springreiter zum Abschluss des dritten Wochenendes des "Winterfestivals in Florida 2026" gewann in Wellington die 29 Jahre alte US-Amerikanerin Lillie Keenan. Die ehemalige Balletttänzerin siegte nach Stechen auf dem 16-Jährigen holländischen Wallach Fasther und sicherte sich ein Preisgeld von rund 50.000 Euro. Bester Deutscher war Olympiasieger Christian Kukuk als Sechster auf Just Be Gentle. Großer Preis von Wellington