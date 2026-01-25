Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com
|Wie vor 13 Jahren: Schuttert Erster im Grand Prix
|Geschrieben von: DL
|Sonntag, 25. Januar 2026 um 10:22
Amsterdam. Wie bereits 2013 gewann der Niederländer Frank Schuttert (32) beim Internationalen Turnier in Amsterdam den Großen Preis der Springreiter. Schuttert siegte in der mit 115.000 Euro dotierten Konkurrenz auf der 13-Jährigen holländischen Stute Isis nach Stechen vor Luke Dee (Neuseeland) auf Gangster, dem belgischen Team-Europameister Gilles Thomas auf Chuck Marienshof Z und Patrick Stühmayer aus dem Turnierstall von Paul Schockemöhle, der den Wallach Conterno-Blue PS unter dem Statel hatte.