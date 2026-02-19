Chacco-Gan PS Z von Chacco-Blue PS (Foto: Paardefotograaf.be) Mühlen/ Lewitz. Paul Schockemöhle (80) war immer anders als was man für normal hält, als Schüler, als Springreiter, als Trainer, als Geschäftsmann, in seinem Blick auf die politische Gesellschaft, in seinem sozialen Denken und fast logisch auch als Pferdezüchter. Er hatte immer Weitblick und ließ sich nie von Nebensächlichkeiten aufhalten. Er war immer ein Mann der Tat. Nun präsentiert er seine neue Deckstation mit zehn hochinteressanten Hengsten. Paul Schockemöhle bietet nun eine moderne Springhengst-Kollektionan, die konsequent auf internationale Leistungsgenetik ausgerichtet ist. Neben bewährten Vaterlinien steht insbesondere die Qualität der Mutterstämme im Fokus – mit vielfach abgesicherter Sportleistung bis auf 1,60-Meter-Niveau. Das Ergebnis ist eine vielseitige Auswahl an Vererbern für unterschiedliche Züchterprofile: vom modernen Blutanschluss bis hin zum international erfahrenen Parcours-Spezialisten. So ist die Mutter des Chacco-Blue-Sohnes Chacco-Gan PS Z keine Geringere als die Nationenpreis-Siegerin Gancia de Muze (v. Malito de Rêve) unter Niels Bruynseels/BEL. Auch bei dem bereits in Springpferdeprüfungen siegreichen Ciamant (v. Catoki - Diamant de Semilly) lohnt sich der Blick auf die Mutterseite, denn Erenice Horta stand mit Edwina Tops-Alexander/AUS im Weltcup-Finale und brachte noch die WM-Einzelfinal-Siebte von Tryon/USA, Irenice Horta unter Lorenza de Luca/ITA. Bei dem Junghengst Diarthargos Blue PS (v. Diaron – Chacco-Blue) ist, wie der Name schon andeutet, die Großmutter Halbschwester zum Hauptvererber Conthargos und zu drei weiteren 1,60 Meter-Springpferden. Beim HLP-Reservesieger El Nino PS (v. Emerald van ’t Ruytershof - Baloubet du Rouet) verbuchte die Mutter Daloubette van de Krekebeke Erfolge in 1,55 Meter-Springen und ist selbst Schwester zu internationalen Topjumpern. Methargos Blue PS (v. Mesulot PS – Conthargos) ist Halbbruder zur Oldenburger Landeschampioness Eltharga PS OLD. Die Vollschwester zu seiner Mutter brachte die Spitzen-Springstute Casa Lady Love PS. Diacarijo PS, selbst siegreich in Springpferdeprüfungen, stammt aus dem ersten Hengstjahrgang seines bereits in internationalen 1,40 Meter-Parcours erfolgreichen Vaters geht auf die Mutterlinie des EM-Finalisten Chad Blue PS zurück. Mit Stakkariello PS (v. Stakkato - Chacco-Blue) grüßt der amtierende Oldenburger Vize-Landes- und Deister Champion. Aus seiner Vollschwester stammt besagter HLP-Rekordsieger und Seriensieger Diablue PS. Der Comme il faut-Sohn Comrado (M. v. Corrado I) ist Bruder zu vier Springpferden und hat seine genetischen Wurzeln im berühmten Holsteiner Stamm 18a2.

Auf den Spuren seines epochalen Vaters Chacco-Blue wandelt Charino PS (M. v. Larino), der bei der EM in A Coruña/ESP für das Dänische Team am Start war. Aus seinem Mutterstamm der Peggy-Sue kommen zahlreiche Toppferde. Und schließlich ist da noch Time Out aus dem ersten Jahrgang von Harrie Smolders Tiger van ’t Ruytershof, der sich die Stutenlinie mit dem gekörten Castanova H unter André Thieme teilt. Die neue Kollektion unterstreicht den Anspruch der Deckstation Paul Schockemöhle, Züchtern weltweit ein genetisch breit aufgestelltes und zugleich leistungsorientiertes Angebot zur Verfügung zu stellen – mit klarem Fokus auf Sport, Vermarktung und nachhaltige Zuchtentwicklung. Weitere Infos unter www.schockemoehle.com